Von Erwin Topf

Für die Hauptversammlung der Phrix AG am 17. August war von der "Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz" in aller Form die Opposition angekündigt worden, und zwar zu Punkt 2 und 4 der Tagesordnung. Der "Schutzvereinigung" für Hamburg, deren Sprecher Dr. v. Berenberg-Goßler ist, war von der Düsseldorfer Zentrale der Auftrag gegeben, in der Phrix-Hauptversammlung Regreßansprüche gegen den früheren Aufsichtsrats-Vorsitzer, Herrn Reinhard (Körbecke über Soest), geltend zu machen, und außerdem

"die Beschlußfassung über die Entlastung des Aufsichtsrates für die Geschäftsjahre 1943 bis einschl. 1952 auszusetzen, bis die noch erforderlichen Klärungen des Sachverhaltes erfolgt sind."

Als es aber dann zum Schwören kam und die Stimmen ausgezählt wurden, ergab es sich, daß gegen die Entlastung (bei knapp 2000 Enthaltungsstimmen) noch nicht einmal 1000 (von insgesamt über 40 000) Stimmen abgegeben worden waren.. Ähnlich war das Ergebnis bei der vorangegangenen Abstimmung zu Punkt 2 der Tagesordnung – Geltendmachen von Regreßansprüchen gegen den früheren. Aufsichtsrat – gewesen. Bei 231 Stimmenthaltungen wurden 1934 Stimmen für Geltendmachung von Regreßansprüchen gezählt. Es war also weder die Minorität von 10 v. H. erreicht, die "unter allen Umständen" ein Regreßverfahren erzwingen kann, noch die 5 v. H.-Minderheit, der unter gewissen Kautelen das gleiche Recht vom Aktiengesetz zugesprochen wird ... Ein erstaunliches Ergebnis, nach angekündigter Opposition! Wie kam es zustande?

Kurz gesagt: Dadurch, daß die "Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz" im Verlaufe der Hauptversammlung umgefallen ist – "langsam umgefallen", wie man wohl sagen darf, und gewissermaßen "nach Tempo", was einerseits recht lehrreich war, andererseits durchaus seine tragikomischen Reize hatte ... Tempo eins: Der Sprecher der "Schutzvereinigung" erklärt, es sei bestimmt der beste Weg, keine Regreß-Klage durchzuführen, sondern vor ein Schiedsgericht zu gehen. Leider habe nun aber Herr Reinhard erklärt, daß er sich einem solchen Verfahren nicht stellen werde. Also bleibe nur übrig, zunächst einmal ein Gutachter-Gremium (von drei hohen Richtern etwa: so, wie es die andere oppositionelle Gruppe, der "Aktionärverein" unter Führung von Rechtsanwalt Dr. Gerson und Wirtschaftsprüfer T. U. Lemberg, ursprünglich vorgeschlagen hatte ...) mit der Prüfung der Vorfrage zu betrauen, ob ein Prozeß aussichtsreich sei; wenn in einigen Monaten ein derartiges Gutachten vorliege, müsse der Phrix-Vorstand danach verfahren: also entweder die Klage erheben, oder die Dinge ruhen lassen. – Das also war der modifizierte Antrag des Herrn v. Berenberg-Goßler zu Punkt 2 der Tagesordnung. Inzwischen aber war bereits Verschiedenes geschehen. Die Phrix-Verwaltung hatte nämlich, um den ihr offensichtlich recht unangenehmen Vorstoß des "Aktionärvereins" abzufangen, ein ähnliches Gutachten, wie es da gefordert worden war, in eiliger Tag- und Nachtarbeit fertigstellen lassen – ein "Ein-Mann-Gutachten" zwar, und kein "Drei-Männer-Gutachten", aber doch ein recht eindrucksvolles Dokument, im Umfang von einigen zwanzig Schreibmaschinenseiten. Und der Verfasser, der Senatspräsident a. D. (des Hamburgischen Oberlandesgerichts) Willers, war darin zu dem Ergebnis gelangt: non liquet. Im Wortlaut des Gutachtens wird das zum Schluß so gesagt:

"Ich bin darauf, ob und in welcher Höhe ein Schaden entstanden ist, und dieser nachgewiesen werden kann, nicht eingegangen, weil ich nach meinen langjährigen Erfahrungen als Richter nicht glaube, daß es bei dem sehr kompliziert liegenden Sachverhalt möglich sein wird, dem Gericht die Überzeugung zu verschaffen, daß ein Verschulden gegeben ist. Ich glaube daher, daß schon infolge der Beweisfrage nicht mit einem obsiegenden Urteil gerechnet werden kann. Pflichtgemäß rate ich daher von der Durchführung eines Prozesses ab."

Soweit also der Gutachter Senatspräsident Willers. Da er "in tatsächlicher Hinsicht den Bericht des Sonderprüfers – also des Herrn Dr. Semler – als Grundlage für die Erstattung des Gutachtens verwendet hat", wie er selber sagt, kann das Ergebnis nicht weiter überraschen; es mußte ja wohl so ausfallen, angesichts der Tatsache, daß der Semler-Bericht einem Schweizer Käse gleicht, insofern als er stellenweise mehr Löcher als Substanz aufweist. Daß der "Aktionärverein" trotzdem das Willers-Gutachten als "Ersatz" für das von ihm ursprünglich geforderte Drei-Männer-Gutachten akzeptierte, ist vermutlich darauf zurückzuführen, daß ihm bereits (vorweg und intern ...) eine Rechtsbelehrung seitens des Phrix-Vorstandes zuteil geworden war – eine Rechtsbelehrung, die gegenüber Herrn Dr. v. Berenberg-Gossler, dem Sprecher der "Schutzvereinigung", dann in offener Hauptversammlung nachgeholt wurde. Für die Phrix-Verwaltung erklärte nämlich nun deren Justitiar Dr. Walter Schmidt-Düsseldorf – und diese seine Ausführungen, mit der sich anschließenden Diskussion zwischen hervorragenden Fachleuten des Aktienrechts, bildeten zweifellos den dramatischen Höhepunkt im Ablauf der Hauptversammlung – etwa das Folgende: die Hauptversammlung könne lediglich entscheiden, ob Regreß oder nicht; sie könne aber nicht die Verwaltung gegen deren Willen beauftragen, weitere Schritte mit gebundener Marschroute zu unternehmen – also hier: ein Gutachtergremium einzuberufen, dessen Entscheid abzuwarten, und danach zu verfahren ... Diese Auffassung, die sich am Prinzip der "Gewaltenteilung" orientiert und auf § 103,2 des Aktiengesetzes stützt, hat rechtlich sehr viel für sich – schade nur, daß Dr. Walther Schmidt den konzilianten Ton, wie er ja von einem Sprecher der Verwaltung den Aktionären gegenüber recht wohl angebracht wäre, nicht fand, sondern ihnen die Paragraphen des Aktienrechts so vortrug, wie ein bärbeißiger Wachtmeister von ehedem seinen Rekruten die Kriegsartikel! Immerhin, die Wucht einer Argumente verfehlte ihre Wirkung nicht, und die "Schutzvereinigung" ließ – Tempo zwei – von ihrem Oppositionsvorhaben nun völlig ab. Nachdem aber einmal beschlossen worden war, auf Regreßansprüche gegenüber dem früheren Aufsichtsrat zu verzichten, fand sich kein ernsthafter Widerspruch mehr gegen dessen Entlastung.

So sehr man der heutigen Phrix-Verwaltung – die ja, zumal in der Person des bisherigen alleinigen Vorstandsmitgliedes Michael Zahn, einen höchst eindrucksvollen Erfolgsbericht (zusamnen mit einem wohlfundierten Plan für die Konzernvereinfachung) vorlegen konnte – es gönnen mag, daß der "Schlußstrich" unter die (irrevisible!) Vergangenheit nun gezogen ist: vom Aktienrechtliden her bleibt das Ergebnis unbefriedigend, ja, enttäuschend. Das wird die "Arbeitsgemeinschaft der Schutzvereinigungen für Wertpapierbesitz" gewiß noch zu spüren bekommen .. ., es sei denn, daß es ihr gelingt, durch verstärkte Behandlung der grundsätzlichen aktienrechtlichen Fragen die Scharte im Falle Phrix auszuwetzen – eine Scharte, die sie übrigens verdientermaßen erlitten hat: denn von ihr stammte ja der Vorschlag, als Sonderprüfer Dr. Semler zu bestellen, und damit nahm denn ja auch die ganze Geschichte ihren vorhersehbaren Verlauf! Die "Konkurrenz" vom Aktionärverein kann dagegen als ein (bescheidenes) Plus für sich buchen, daß sie wenigstens der Verwaltung gegenüber eine Reihe von Vorbehaltspunkten bezüglich der weiteren Zusammenarbeit geltend gemacht hat. Diese betreffen die Respektierung der in Gesetz und Satzung verbrieften Aktionärrechte; insbesondere ist die Innehaltung der Fristen verlangt worden, die Vorlage des Status für den Konzern (also einschließlich der Organgesellschaften), die Schaffung einer Geschäftsordnung für den Vorstand (durch den Aufsichtsrat) und die Erstattung von Zwischenberichten an die Aktionäre; schließlich soll – nach durchgeführter Kapitalerhöhung und "Einschmelzung" der Produktionsgesellschaften Krefeld und Siegburg in die Phrix – eine andere Revisionsgesellschaft als die bisherige zur Abschlußprüfung bestellt werden. Beschlossen wurde dazu nichts; die Zusagen der Verwaltung, so zu verfahren, kamen mezzo voce; man darf ja wohl hoffen, daß sie trotzdem eingehalten werden. Die Verwaltung hat ja nun in jeder Beziehung wieder freie Hand, seitdem die finanziellen Verhältnisse konsolidiert sind und die Schaffung einer neuen organisatorischen Struktur eingeleitet ist, nachdem auch die Vergangenheit (u. a. durch Abschluß des Vergleichs mit Dr. Grom und durch die Erledigung des Komplexes "Nebengesellschaften") sozusagen voll abgeschrieben worden ist – bis auf die noch ausstehende strafrechtliche Behandlung der "Fälle" Grom einerseits, Dr. Dörr, Dr. Moldenhauer, Dr. Torke u. a. andererseits, der dann eventuell noch Regreßklagen folgen werden. Überraschungen – in dem Sinne, daß daraus eine neue starke arbeitsmäßige Belastung der Phrix-Verwaltung resultierte – sind hier kaum zu gewärtigen; wenigstens deutet nichts darauf hin, aus dem, was Dr. Dörr in einer Entgegnung auf den Bericht des Sonderprüfers Dr. Semler schriftlich niedergelegt hat, und nichts aus dem, was sein Anwalt, Dr. Barber – in der Rolle des "Kleinstaktionärs" vor der Hauptversammlung erscheinend – da vorgetragen hat. Es sprühte da zwar ein munteres Feuerwerk – aber eben doch ein Feuerwerk bei Tage: ohne erhellende Leuchtkraft also.