Es gibt kein Bad mehr, das sich durch die Höhe der Rechnungen für Unterkunft, Pension und Heilmittel von irgendeiner Schicht Heilungssuchender abzuschließen wünscht. Das mag früher einmal so gewesen sein. Heute würde man solche Bestrebungen in den Bereichen der Kurdirektionen mehr oder minder belächeln; denn man weiß, der Gast würde sie weder verstehen noch hinnehmen. Heilbäder unserer Zeit sind, wenigstens ideell, Besitz der Allgemeinheit und jedem zugänglich.

Daher findet der Gast, der sich aus eigenem Antrieb oder auf Anraten seines Hausarztes für Bad Wildungen entschieden hat, schon eine Unterkunft für 2 DM die Nacht. Dies ist sogar keineswegs selten. Die schon fast an die 3000 Betten heranreichende Zahl der Unterbringungsmöglichkeiten geht selbst in den besten Häusern nur bis zu einem Übernachtungspreis von 12 DM. Auch das ist überraschend; denn es gibt Bäder und Hotels in Deutschland, die diesen Satz weit hinter sich lassen.

Wildungen ist ein Bad, das immer seinen guten Mittelweg ging, der beim Fremdenverkehr die ausgezeichnete Wirkung hat, daß sich alles angezogen fühlt.

Die volle Pension beginnt ungefähr bei 6,50 DM. Sie steigt, auch hier nicht ins Nebelhafte, sondern endet, zumindest nach den Angaben, die gemacht werden, etwa bei 20 DM. Im übrigen wird ja gerade bei der vollen Pension gern zwischen Gast und Vermieter alles abgesprochen, damit jeder genau das bekommt, was er gern haben möchte. Anzeigenseite