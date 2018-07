Inhalt Seite 1 — Ein Outsider hat die Zunft überlistet Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto Heckmann

Der Direktor der Sternwarte Hamburg-Bergedorf, Professor Otto Heckmann, berichtet hier über die Vorgeschichte des Schmidt-Spiegels und das seltsame Los seines lange verkannten Erfinders.

Hätte man vor fünfzig Jahren einem erfahrenen theoretischen Optiker, einem Konstrukteur von Mikro- oder Photoobjektiven etwa, die Frage vorgelegt, ob er es für wahrscheinlich halte, daß in der nächsten Zeit revolutionierende Gedanken in sein Arbeitsgebiet einbrechen und weite Teile umformen würden, so hätte er vielleicht abgelehnt, sichere Vorhersagen zu machen. Aber die von ihm für möglich gehaltenen Fortschritte wären doch kaum trivialer Art gewesen. Er, selbst nämlich hatte sich abzugeben mit sehr raffinierten Kombinationen von Linsen verschiedener Glassorten unter beträchtlichem Aufwand mathematischrechnerischer Methoden. Er konnte den Fortschritt nur in der Weiterbildung seines geistigen Werkzeugs suchen. Als nun auf der Hamburger Sternwarte von dem einarmigen Optiker Bernhard Schmidt in den Jahren 1930 und 1931 ein neuartiger Kameratyp ersonnen und verwirklicht wurde, dessen angebliche Leistung eine farbenreine und extrem scharfe Abbildung des Himmels über ein Gesichtsfeld von 15 Grad Halbmesser sein sollte, da begegnete er zunächst allgemeiner Skepsis. Als man dann die Prinzipien kennenlernte, die der Konstruktion zugrunde lagen, da hieß es im Lager der Fachoptiker, das neue System sei eine Häufung von optischen Trivialitäten; für die industrielle Fertigung komme es nicht in Frage, weil das eine seiner beiden Bauelemente, die sogenannte Korrektionsplatte, eine komplizierte nicht kugelige Fläche aufweise; diese könne zwar ein Mann wie Schmidt in wochen-, ja monatelanger Arbeit herstellen, denn er habe in einer winzigen Werkstatt ohne jeden Gehilfen kaum größere Unkosten; die Industrie aber könne sich nur auf automatische Methoden einlassen, da sonst der Preis einer solchen Platte unerschwinglich werde.

Als Schmidt 1935 starb, ohne daß er je einen Auftrag auf ein zweites System seines Typus bekommen hätte, machte sein langjähriger Betreuer Richard Schorr, der damalige Direktor der Hamburger Sternwarte, das Verfahren bekannt, nach welchem Schmidt seine Platte geschliffen hatte, das in der Tat an Automatik nichts zu wünschen übrigließ und keinesfalls wochen- oder gar monatelange Arbeit erforderte. Vielmehr war es wiederum so „trivial“, daß die ganze Schleif- und Polierarbeit einschließlich der Zwischenprüfungen weniger als vierzig Stunden in Anspruch nahm.

Ein Outsider hatte die Zunft überlistet. Sein Ruhm verbreitete sich nach seinem Tode schnell. Während des Krieges wurden Hunderttausende von Schmidt-Kameras für Bildwandler und Fernsehgeräte gebaut, Spektographenkameras höchster Lichtstärke wurden geschaffen; die Röntgenkinematographie zog Vorteile aus der Idee; die Idee selbst erfuhr Variationen mannigfacher Art, so daß selbst Mikroobjektive hoher Auflösung und von großem Objektivabstand (eine früher für unmöglich gehaltene Kombination) möglich wurden. Und um den Erfinder begannen Legenden zu ranken.

Als die Hamburger Sternwarte am 19. und 20. August ihren großen Schmidt-Spiegel einweihte, waren Gäste aus zwanzig Ländern zusammengekommen, um in Vorträgen und Diskussionen technische, methodische und programmatische Fragen zu behandeln, die mit dem neuen Instrumententypus für die Fachastronomen verbunden sind. Man kann nicht sagen, daß er ältere Typen einfach überflüssig macht, sondern daß er neue Möglichkeiten schafft. Für die allgemeine Öffentlichkeit war besonders interessant der biographische Bericht von A. A. Wachmann, der bisher unbekannte Bilder- und eine Menge von unbekannten Briefen und anderen schriftlichen Aufzeichnungen gesammelt hatte, die das Bild des schweigsamen und verschlossenen Sonderlings in vielen Einzelheiten neu zeichneten. Man erkannte die Fülle der Ideen, die Schmidt beschäftigt hatten: ein Windantrieb von Schiffen, der es erlaubt, direkt gegen den Wind zu fahren, Neukonstruktionen von Luftschrauben, Wasseruhrwerke, Fernrohrantriebe und immer wieder optische Systeme aller Art. Man erlebte die hoffnungslose Verkennung des Mannes auf Seiten der Patentbehörden, seinen Freiheitswillen, der jede Anstellung in der Industrie und im Staatsdienst von sich wies und in einsiedlerhafter Genügsamkeit seiner Arbeit lebte, für die ihm in den letzten neun Jahren seines Lebens eine kleine Werkstatt in der Hamburger Sternwarte zur Verfügung stand.

Ob er das neue Bergedorfer Instrument noch als Kind seines Geistes empfunden hätte, ist schwer zu sagen: Man kann sich vorstellen, daß er die Sorgfalt der Farbenwahl in dem hellen Bau oder die elektrische Automatisierung der Bedienung des Instruments bespöttelt hätte. Die Astronomen andererseits wußten, was sie taten, als sie darauf drangen, daß man zur Ausschaltung menschlicher Fehler und Versager bei der nächtlichen Arbeit alle technischen Errungenschaften ausnutzen, sollte. Und die Ästhetik des Instruments, das auch auf Laien wie ein schönes Werk moderner funktioneller Plastik wirkt, verlangte nach einer entsprechenden Sorgfalt in der Ausgestaltung des Kuppelbaues.