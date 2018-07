Inhalt Seite 1 — Heizöl ist nicht unbegrenzt lieferbar Seite 2 Auf einer Seite lesen

Das „Talglicht“, daß der westdeutsche Kohlenbergbau nicht in der Lage sein würde, den steigenden Energiebedarf zu decken und daß es daher eine der Aufgaben der Mineralölwirtschaft sei, alle Maßnahmen zu treffen, um die vorauszusehende Lücke in der Brennstoffversorgung so weit irgend möglich durch Heizöl zu schließen, ist der Mineralölindustrie tatsächlich schon vor vielen Jahren aufgegangen. Tatsache ist jedenfalls, daß es 1949 kaum einen Verbraucher für schweres Heizöl in Westdeutschland gab, während heute immerhin nahezu eine Mill. t Heizöl zum Verbrauch kommen. Tatsache ist weiter, daß der Weg von damals bis heute sehr mühsam war und daß es in erster Linie die Mineralölwirtschaft gewesen ist, die in schwerer, oftmals von Rückschlägen bedrohten Arbeit all die Widerstände und Vorurteile überwunden hat, die dem Verbrauch von Heizöl entgegenstanden.

Richtig ist, daß die Kohle auch heute noch von der Mineralölwirtschaft als Energiequelle Nr. 1 respektiert wird. Westdeutschland wird seinen Brennstoffbedarf noch auf lange Sicht in erster Linie aus Kohle und Braunkohle decken und Heizöl nur dort verbrauchen, wo es besondere Vorteile bietet und wo besonders große Kohlenmengen für andere Zwecke frei gemacht werden können. Auch die Mineralölwirtschaft hegt erhebliche Zweifel daran, daß es dem Kohlenbergbau gelingen wird, bis etwa 1965 eine Kohlenförderung von etwa 150 Mill. t je Jahr zu erreichen. Sie hat diese Zweifel in Gesprächen mit dem Kohlenbergbau und den einschlägigen Regierungsstellen immer wieder zum Ausdruck gebracht und im Interesse der deutschen Wirtschaft von den zuständigen Ministerien verlangt, daß nun endlich einmal die Frage der Energieversorgung der westdeutschen Wirtschaft einer vorausschauenden Lösung zugeführt wird.

Dabei nimmt die Mineralölwirtschaft, in Übereinstimmung mit den Experten des In- und Auslandes, nicht an, daß die Zuwachsrate des allgemeinen Energiebedarfes so hoch sein wird, wie der Aufsatz der ZEIT sie schätzt (– nämlich 6 bis 10 v. H. jährlich). Sie glaubt vielmehr, daß der Energiemehrbedarf etwa 4 v. H. je Jahr betragen wird und daß sich unter Berücksichtigung der wärmewirtschaftlichen Verbesserungen daraus ein Brennstoffmehrbedarf von etwa 2 1/2 bis 3 v.H. je Jahr ergeben wird. Es ist richtig, daß die Erdölkonzerne die Versorgung mit Erdöl auf Jahrzehnte hinaus als gesichert (und als beliebig steigerungsfähig) ansehen. Daraus folgt aber nicht, daß nun auch Heizöl unbegrenzt lieferbar sei. Wenn dieser Eindruck, in Gesprächen mit Erdölindustriellen, entstanden sein sollte, so muß ein Mißverständnis vorliegen. Es ist zwar Rohöl unbegrenzt lieferfähig, doch enthält dieses Rohöl ja nicht nur Heizöl, sondern Benzin, Gasöl, Petroleum usw. Die Erdölindustrie ist zwar in der Lage, durch die Anwendung von verschiedenen technischen Verfahren den Anfall an diesen einzelnen Produkten in gewissem Umfang zu variieren, doch ist diese Möglichkeit erheblich kleiner, als im allgemeinen angenommen wird. Bei dem Wiederaufbau der Raffinerien sind meist Anlagen erstellt worden, die auf eine möglichst hohe Ausbeute an Benzin abzielen. Der Anfall an Gasöl und vor allem an schwerem Heizöl ist daher gerade in Westdeutschland gering. Solange es nicht gelingt, den Benzinverbrauch zu steigern, wird nicht mehr Rohöl durch die Raffinerien verarbeitet werden können und damit auch nicht mehr Gasöl und Heizöl anfallen. Zur Befriedigung des westdeutschen Mehrbedarfs an Gasöl und Heizöl bliebe nur die Möglichkeit des Importes dieser Produkte, soweit sie auf dem Weltmarkt im Überschuß vorhanden sind. Leider ist aber in der ganzen Welt die Entwicklung ähnlich verlaufen wie in Westdeutschland, d. h. auch auf dem Weltmarkt ist Benzin im Überfluß vorhanden, während es an Gasöl und vor allem an Heizöl als Ersatz für die unzureichende Versorgung mit Kohle fehlt. Es wird daher immer schwieriger, Heizöl zu beschaffen, vor allem dann, wenn der westdeutsche industrielle Verbraucher nicht gewillt ist, langfristige Verträge über die Belieferung mit Importheizöl abzuschließen. Fazit: es kann keine Rede davon sein, daß Heizöl für Westdeutschland unbegrenzt lieferbar sei.

Das (für industrielle Zwecke in Frage kommende) Heizöl kann nur in Schiffen mit Heizeinrichtung befördert werden. Auch seine Lagerung erfordert Tanks mit Heizeinrichtung (und die dazugehörigen Kesselhäuser). Sein Transport ist nur durchführbar in Kesselwagen oder Straßentankwagen, die ebenfalls mit Heizeinrichtung versehen sind. Obwohl es 1949 kaum einen Verbraucher für schweres Heizöl in Westdeutschland gab und Zollbehörden (und auch die industriellen Verbraucher selbst) dem Verbrauch von schwerem Heizöl zunächst ablehnend gegenüberstanden, hat die Mineralölindustrie das Risiko auf sich genommen, in allen Verbrauchszentren die kostspieligen Einrichtungen zu schaffen, die für den Vertrieb von Heizöl notwendig sind. Nur durch diese unternehmerische Initiative der Mineralölindustrie ist es möglich geworden, der deutschen Wirtschaft heute etwa eine Mill. t schweres Heizöl zu liefern. – Es ist daher unverständlich, daß der Erdölindustrie mangelnde unternehmerische Initiative vorgeworfen wird.

Wegen dieser von der Mineralölwirtschaft vorgenommenen erheblichen Investitionen für den Absatz von schwerem Heizöl ist durchaus verständlich, daß auf einem Teil der Gesprächspartner des Herrn Reichelt „wie ein Alpdruck“ die Vorstellung lastet, daß das Heizölgeschäft in der Bundesrepublik „durch die unberechenbare Willkürgesetzgebung auf dem Gebiete der Mineralölzölle bedroht sei“. Wer erlebt hat, daß wir bis zum 30. September 1951 auf schwerem Importheizöl eine Belastung von 187,80 DM je Tonne hatten, die seinen industriellen Verbrauch unmöglich machte – wer die Entwicklung mitgemacht hat, daß diese Belastung zu Zeiten der Kohlennot zwar aus „Billigkeitsgründen“ erlassen wurde, jedoch mit der Maßgabe, daß sie jederzeit wieder erhoben werden könnte, wer am 1. Juli 1951 als Erdölindustrieller gezwungen war, den in der Zwischenzeit auf Heizöl umgestellten Verbrauchern mitzuteilen, daß durch eine Neuregelung der Rohölverzollung eine Belastung des Heizöls mit 118 DM je t drohte, wer weiß, gegen welche Widerstände es endlich Mitte Juli 1951 gelang, die Belastung auf 58 DM je t herabzudrücken, bis dann schließlich ab 1. Juni 1953 die Belastung für in Deutschland erzeugtes Heizöl auf 15 DM und für Importheizöl auf 19,80 DM je t gesenkt wurde – wer dies alles mitgemacht hat, der kann verstehen, wie sehr der Aufbau eines (begrenzten) Heizölmarktes in Deutschland erschwert wurde. Dabei handelt es sich nicht allein um die Investitionen der Mineralölindustrie für den Absatz von Heizöl, sondern um die Sorge um den Verbraucher, der auf Heizöl umgestellt hatte und mehrfach vor der Gefahr stand, daß nun auch seine Investitionen nutzlos gewesen sein könnten. Sicher ist richtig, daß zu dem Enderfolg dieser Verhandlungen auch der Druck der Heizölverbraucher mit beitrug. Ganz so einfach, wie es Herr Reichelt darstellt, liegen die Dinge aber doch nicht: „Bedarfsstellen schaffen, dann läuft das Öl, dann läuft das Geschäft von allein nach“ – so geht es nicht. Nach dieser Methode kann nur der vorgehen, der sich seinem Abnehmer nicht verpflichtet fühlt. Die Mineralölindustrie kann und wird einem Verbraucher nur dann raten, auf Heizöl umzustellen, wenn sie ihm auch die Gewähr bieten kann, daß er sicher und preisgerecht versorgt werden kann.

Die Manager der Erdölindustrie betrachten als verantwortungsbewußte Männer die Frage der Energieversorgung Westdeutschlands seit Jahren mit sehr großer Sorge. Sie warten daher auch nicht „mit hintergründigem Lächeln“ den drohenden Engpaß auf der Energieseite ab, sondern sie haben in Wort und Schrift mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, daß die Aufgabe der Mineralölwirtschaft, die Lücke in der Brennstoffversorgung der westdeutschen Industrie zu schließen, nur dann erfüllt werden kann, wenn die Unsicherheit hinsichtlich des Heizöls beseitigt wird. Diese Unsicherheit bleibt bestehen, solange ein Heizölzoll überhaupt erhoben wird. Dazu vertritt die Mineralölindustrie den Standpunkt, daß Heizöl ein Brennstoff genauso wie Kohle ist und daher zolltechnisch ebenso behandelt werden müßte wie Kohle, bei deren Einfuhr der Zoll ja nicht erhoben wird. Bei Importen tritt zu den 15 DM je t Zoll noch eine Umsatzausgleichsteuer von etwa 4,90 DM je t, so daß sich insgesamt eine Belastung von etwa 20 DM je t Importheizöl ergibt. Bei einem Weltmarktpreis von z. Z. etwa 70 bis 80 DM je t Heizöl in den Rheinhäfen ist diese Belastung durch den Zoll erheblich. Die Energie muß aber, darüber sind sich wohl alle Wirtschaftler einig, der Industrie so billig wie nur möglich zur Verfügung gestellt werden.

Um überhaupt einen Heizölmarkt in Deutschland aufbauen zu können und dem Heizölverbraucher die Möglichkeit zu geben, seine Investitionen zu amortisieren, hat die Mineralölindustrie bisher das in Deutschland erzeugte Heizöl zu Preisen verkauft, die zeitweise sehr erheblich unter dem Weltmarkt lagen. Sie hat also die geforderte attraktive Preispolitik lange genug betrieben. Es kann ihr aber auf die Dauer nicht zugemutet werden, das in Deutschland erzeugte Heizöl unter Weltmarktpreis abzugeben, und es kann erst recht niemand erwarten oder verlangen, daß sie (nach Ausverkauf der in Deutschland selbst erzeugten Heizölmengen) Importheizöl zu Preisen verkauft, die niedriger sind als die Weltmarktpreise. Heizöl ist auf dem Weltmarkt knapp und wird es für die absehbare Zukunft auch bleiben. Es wird in jene Märkte fließen, in denen – u. a. auch dank Zollfreiheit – gute Erlöse erzielbar sind.