Einem jungen Krieger wurde – so erzählt man im Stamm der Chippeway – das Jenseits bekannt, ohne daß er sterben mußte. Gestorben war aber doch jemand, der ihm sehr nahe stand. Und das eben befähigte ihn dazu.

Im östlichen Winkel seines Hirschhautzeltes verstaubten seine Waffen, Bogen, der Köcher mit den Pfeilen, und die Streitaxt. Er saß da mit gekreuzten Beinen und verweigerte Speise und Trank. Auch wechselte er den Zeltplatz nicht. Und als seine Leute weiterzogen, vergaß man ihn und beließ ihn in seiner Erstarrnis. Er beklagte den Tod des Mädchens, das er zu seinem Weibe hatte machen wollen. Ja, er wollte diesem Mädchen selber nachsterben, eine Fähigkeit, die dem Indianer eignet. Er vermag seinen Tod ohne Gewaltanwendung in sich selbst zu bewirken. So ließ der junge Krieger jene Bewegungen und Regungen, die von Leben zeugen, Kraft, Ausdruck, Eile, ganz nach innen schlagen, faltete sich einwärts, und fand da einen Pfad, wie wenn er in einen fremden Wald eindränge. Dem folgte er. Die Richtung war Süden. Die neuen Wälder waren wie die alten, eben verlassenen. Ströme murmelten die ähnliche Sprache. Nur des Schnees Zartheit schien feiner, doch keine Fährte ließ sein Schuh in ihm. Des Unterholzes Windungen schienen vieldeutiger, die Weltansage aus den Dingen her eindringlicher, zugleich gedrängter. Und als er so über die Schwelle des Winters in den Frühling schritt, fing er an zu wittern, dies sei unvergleichbar mit dem bisher Erfahrenen. Die Vögel trugen mit ihrem Gesang sein dunkles Herz empor. Er fühlte sich durch gläserne Himmel taumeln.

Er erstieg einen Waldberg. Auf einer Lichtung seines Gipfels fand er ein Hirschhautzelt, ähnlich dem, das er verlassen hatte. Ein Mann trat ihm unter der Zeltpforte entgegen, nachdem er den Friedensgruß entboten. Der schien ihm spiegelbildlich zu gleichen, doch vom andern Ende seines Daseins her – ein Greis also, doch klaren Gesichts und mit unentstellten Händen. Sie beimaßen einander von Kopf bis Fuß. Im Auge des Alten flirrte spöttische Freundschaft für diese Vorgängergestalt. Und es schien ihm nicht unwillkommen, von dem Besucher als der Entwurf, die Vollendung von dessen Zukunft erkannt zu werden. Er schlug den Pfortenvorhang beiseite und wies einladend nach innen. Der Bogen, der Köcher mit den Pfeilen, die Streitaxt lehnten im westlichen Winkel, denn der Westen ist nach indianischem Glauben die Himmelsgegend des Jenseits. Wohlan, rüste dich mit dem Deinen, lud der Alte den Jungen ein. Du hast noch einen weiten Weg vor dir. Und so geschah es. Der Junge hing sich die wohlvertrauten Waffen um. Der Alte schnitt in ein Stück Leder die Marken seines weiteren Weges, deutete ins jenseitige Tal bergab. Sie tauschten Abschiedsblicke, als tauchten sie durcheinander hindurch. Und leichten Leibes schritt der junge Krieger in der gewiesenen Richtung.

In jenem Tal fand sich ein großer ruhiger See. Bäume und Ufer kamen sich in seinem Spiegel so deutlich entgegen, daß sich dem Betrachter unversehens die Sinne auswechseln konnten und er drunten im Spiegelbilde entschritt, anstatt drüber. Inmitten des Sees lag eine Insel, einem zerklüfteten Monde vergleichbar, rund, halb versunken, weiß, zersprungen, und wie geädert von Algen und Moosen.

Er wußte, daß er dort angekommen war, wohin die Weisung des Greises ihn hatte führen wollen. Da enthüllte sich vor seinen Augen unter einem Überhang von rieselnden Weidenzweigen ein weißes Kanoe. Kein Zweifel, es war das Kanoe von weißem Stein, die Jenseitsfähre der Indianer. Auch die Paddel waren von gebleichtem weißem Stein. Und im Boot lag jemand, schlafend, wartend. Das Mädchen, das ihm verblichen war. Von ihrem Anblick ebenso beseligt wie erschrocken, legte er seine Waffen leise am Ufer nieder, zog die Schuhe aus und tastete mit den nackten Füßen in das kühle Boot hinab. Von seinem Herzen getragen, das jetzt in einer schwebenden Ausdehnung bis in den blauglasigen Himmel hinaufzureichen schien, genoß er ein nichtmenschliches Glück: er sah das Mädchen sich ihm entgegen aufrichten. Schweigend ergriff sie das eine Paddel, er tat es ihr nach mit dem andern. Schweigend, einander im Blick umfassend, strebten sie der mondhaften Insel entgegen. Das Kanoe glitt ohne Spur durchs Wasser. Dessen Tiefe war von einem solchen Feuer der Blauheit, daß die Paddel allemal beim Eintauchen abzuschmelzen schienen. Doch jedesmal, unversehrt, hoben sie sich wieder über die Spiegelfläche.

Zugleich aber hob sich der See. Je näher sie ihr kamen, desto mehr verschwand die Insel. Der junge Krieger sah sich um nach dem Platz, wo seine Waffen, seine Schuhe lagen. Die starre Lieblichkeit des Ufersaums schien etwas Drohendes zu, verbergen. Etwas bereitete sich vor. Hatte er Fehler begangen? Die Waffen niederzulegen angesichts der Geliebten, war es undienlich gewesen? Zeigte es an, daß sein Wille, zu ihr ins Jenseits zu gelangen, nicht endgültig war? Hatte er „Rücklagen“ gemacht, sich damit ans Irdische angefädelt? Sein Herz ward dunkler von Pochen zu Pochen. Und wie in Verbindung damit, entbreitete sich ein dunkelndes Herz am Himmel und überwuchs mit wabernden Rändern das Licht. Und jetzt vermochte er durch den Spiegel des Wassers hinabzublicken in dessen Tiefe. Menschengebein, heile Schädel, zersprungene Schädel, Skelette von Jungfrauen, Männern, Kindern, Greisen und Ungeborenen mischten sich zum losen Teppich der Vergängnis. Wie von zu großer Kälte bedrängt, verdichtete sich da sein Herz zugleich mit dem des Himmels und entließ Schnee, unendliche Schleier von Schnee aus sich.

Der Schnee sank auf den See, das Kanoe, die beiden Liebenden, senkte sich auf ihr Haar, ihre Schultern, ihre Hände.