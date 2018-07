Immer mehr gehen heute große Industriebetriebe dazu über, ihre Werke, ihre Produktion in Fertigung, Vollendung und endgültiger Verwendung und die Atmosphäre ihrer Arbeitsstätten von kundigen Kameramännern akustisch und optisch einfangen zu lassen und daraus einen mehr oder weniger ein- oder vielseitigen Film zu machen. Die Zahl der sog. Industriefilme wächst ständig.

Wir sahen recht dürftige. Wir sahen solche, deren Überladenheit an technischen Raffinessen nicht darüber hinwegtäuschte, daß die „werkseigene Werbung“ recht dick aufgetragen war. Wir sahen auch ausgezeichnete. Der Industriefilm – oft allerdings gut und gern mit dem Wort „Werksfilm“ ausreichend klariert – scheint sich zu einem Mittel zwischen wirklichem Kulturfilm und gutem Werbefilm zu entwickeln. Nähert er sich ersterem (und wir sahen Filme, die besser waren als die in Filmtheatern als Vorspann gezeigten Wald-, Feld- und Wiesen-„Kulturfilme“), so ist direkt zu bedauern, daß nicht mehr Filme dieser Art einem größeren Publikum zugänglich gemacht werden. Sie sind aufschlußreich, bildend und erschließen Einblicke in Produktionsvorgänge, die sonst dem Laien immer ein Buch mit sieben Siegeln bleiben würden. Die Kultur unserer Zeit ist viel Technik. Es wäre nicht von Übel, Herkommen und komplizierten Werdegang der alltäglichen Dinge unseres Alltags besser zu kennen. Sie würden dann mit weniger Gedankenlosigkeit als selbstverständlich hingenommen werden.

Möge nur einer der neuesten Industriefilme als Beispiel genannt sein. Zeigte da die Mannesmann AG einen dreiviertelstündigen, prächtigen, bunten Streifen. Titel: „Der Film vom nahtlosen Rohr.“ Untertitel: „Mannesmannröhren – nahtlos – aus Stahl.“ Premiere: Auf der HV der Gesellschaft Ultimo Juni. Ein guter Gedanke! Denn die wenigsten Eigentümer, sprich Aktionäre, dieses rund 35 000 Menschen beschäftigenden Unternehmens können sich wahrscheinlich ein Bild davon machen, wie eigentlich die vielseitige Produktion zustande kommt, aus deren Verkaufserlös und Reingewinn sie ihre Dividende beziehen.

Eine Werksbesichtigung, mag sie noch so wohl vorbereitet und umfangreich sein, kann niemals einen derart runden (und bequem servierten) Eindruck vermitteln, wie es ein Film bei Ausnutzung seiner technischen Möglichkeiten vermag. Werksbesichtigungen sind immer ungemein strapaziös. Wechselnde Temperaturen – von der glühenden Hitze am Hochofen bis zum schneidenden Winterwind außerhalb der Hallen –, entsetzlicher Lärm, Staub, Schmutz und Ruß, grelles Licht und stundenlanges Herumstehen und -laufen mindern nach kurzer Zeit die Aufnahmefähigkeit. Die meist viel zuviel voraussetzenden Erläuterungen der „Bärenführer“ gehen unter im Dröhnen der Maschinen. Ganz nahe an die Dinge heranzugehen, ist häufig unmöglich. Und Überängstliche kommen ohnehin um jeden Genuß und jede Belehrung, weil sie ständig vorsichtig Ausschau halten nach Gegenständen, über die sie stolpern oder die ihnen auf den Kopf fallen könnten. Es bleibt ein wirrer Geist und ein großes Durcheinander halbverstandener Weisheiten.

Hier öffnet sich dem Film ein weites Feld. Die Kamera hat ungeahnte Möglichkeiten. Die Kameramänner können dank der technischen Vervollkommnung an die Dinge heran, „als ob sie selbst im glühenden Ofen säßen“. Sie können Beleuchtungseffekte in einer Art kultivieren, daß eine Werkshalle aussieht wie eine blank gefegte Promenade, auf der dekorative Maschinenroboter stehen. Sie können immer wieder in Großaufnahme einen bestimmten Produktionsvorgang, aus einem anderen Winkel gesehen, präsentieren, bis es auch der technisch unbedarfteste Beschauer versteht. Sie können – um beim Beispiel Mannesmannfilm zu bleiben – parademäßig aufgereihten, herrlich farbenfreudigen Stahlflaschen aller Größen und Kaliber einen optischen Reiz abschmeicheln, der selbst ein weibliches Gemüt begeistert. Sie können durch Trick- und Zeichenaufnahmen unsichtbare Vorgänge sichtbar machen. Sie können durch klug eingeflochtene menschliche Zwischenlichte die technische Belehrung auflockern. Und – der Film bzw. der Drehbuchautor und der Sprecher können durch wohlerwogene und bestens dosierte Erläuterungen wirklich die Dinge erklären. Seine Stimme ist hörbar. Seine Worte sind verständlich. Mehr oder minder passende Musik „im Hintergrund“ spült sie auf akustischen Wellen einlullend ins Gehirn.

Industriefilme haben also zahlreiche Vorzüge Sie sollten gerade heute, da man es liebt, von Wirtschafts-„Wundern“ zu sprechen,- vor eine breite Öffentlichkeit gebracht zu werden. Leider geschieht das nur selten. Die Fachleute bekommen sie vorgeführt, denen damit kaum neue technische Offenbarungen geboten werden. Großen Abnehmern und Kunden wird damit einleuchtend demonstriert, welche Qualitätsarbeit sie kaufen und wieviel Arbeit darin steckt. Ausländische Minister. Wirtschaftsführer und Delegationen werden damit routinemäßig gefüttert, ohne über Gebühr strapaziert zu werden. Gelegentlich einer Hauptversammlung wird den Aktionären auf der Leinwand gezeigt, wie ihr Geld nutzbringend arbeitet. Für die Werksangehörigen gibt es aus besonderem Anlaß eine Filmvorführung über ihr Werk, die alles das schöner, sauberer und freundlicher zeigt, was sie aus der Praxis oft etwas anders kennen. Allenfalls, daß durch Vorführungen an den Technischen Hochschulen ein besonders wertvoller Nutzeffekt erzielt wird. Aber der letzte Abnehmer und Nutznießer, der aufrichtig daran interessiert wäre z. B. zu wissen, wie eigentlich sein Gas- oder Wasserrohr beschaffen ist, woher es kommt und wie es zustande kommt, hat es nicht einfach, einen solchen Film zu sehen.

Der Pferdefuß der Sache ist: Wenn eine Gesellschaft einen solchen Film drehen läßt, will sie in ihm auch wirkungsvoll herausgestellt haben, daß es sich eben „um die vorzüglichen Erzeugnisse der Firma Soundso“ handelt. Sie gibt schließlich ihr Geld dafür her. Die Kosten eines solchen Films belaufen sich bei gutem Endeffekt immer auf etliche hunderttausend D-Mark. Mit der Unterrichtung marschiert also die Werbung. Das ist verständlich. Doch sollte es nicht möglich sein, diese Werbung so unaufdringlich und en passant einzuflechten, daß von vornherein allen Einwänden gegen eine Vorführung des Films als Kulturfilm in der Öffentlichkeit das Wasser abgegraben wäre? Eigentlich doch schade, daß diese nicht unbedeutenden „Anlagewerte“ sozusagen eingefroren in den Archiven oder sonstwo lagern und nur einige wenige Auserwählte Nutzen und Freude daran haben ...