Von Waldemar Ringleb

Nach der vom zentralen Kreditausschuß Anfang vergangener Woche beschlossenen Neufestsetzung der Habenzinsen werden sich die Zinsen für laufende Kredite um 1/4 v. H. erhöhen. Damit ist das Bankgewerbe der Diskonterhöhung – entsprechend der Mindestzinsklausel – nur in halbem Umfange gefolgt, genauso, wie es umgekehrt im Mai 1954 die Herabsetzung des Diskontsatzes von 3 1/2 auf 3 v. H. lediglich zum Anlaß nahm, die Sollzinsen bei Krediten in laufender Rechnung um 1/4 v. H. zu reduzieren. Sollte sich der Zentralbankrat in Zukunft zu einer weiteren Diskonterhöhung entschließen, dann werden nach den Bestimmungen des Sollzinsenabkommens die Sollzinsen wiecer in vollem Umfange der Bankrate folgen. Das darf man bei der Beurteilung der Tendenzen nicht außer acht lassen.

Im Augenblick stellen sich die normalen Kasten für kurzfristige Darlehen in laufender Rechnung auf 8 v. H. (Diskont von 3 1/2 v. H. + 1 1/2 H. + 1/4 v. H. pro Monat), so wie dies bei gleichem Diskont auch in der Zeit vom Juni 1953 bis zum 20. Mai 1954 galt. Damals aber lagen die Verhältnisse insofern grundsätzlich anders als heute, weil der Kapitalzins wesentlich teurer war. Noch im Januar 1954 konnte ein erstklassiges Industrieunternehmen, z. B. die Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft in Hamburg, trotz Privilegierung durch das Kapitalmarktförderungsgesetz, eine Industrieobligation nur zu 8 v. H. bei einer Auszahlung von 98 v. H. unterbringen. Rechnet man Agio und Emissionskosten hinzu, so kostete damals das am Kapitalmarkt aufgenommene Geld 10 v. H. und mehr. Ein Hypothekendarlehen war aber von einem Realkreditinstitut auch nicht billiger zu erlangen. Bei dieser Lage bestand bei der großen Masse der Wirtschaftsunternehmen kein Interesse daran, ihre kurzfristige Verschuldung durch Aufnahme von langfristigen Darlehen zu konsolidieren. Vielmehr erschien es betriebswirtschaftlich für durchaus gerechtfertigt, nicht nur die Finanzierung des laufenden Geschäftes, sondern auch die von Investitionen mit kurzfristigen Mitteln durchzuführen. Die Finanzierung des Wiederaufbaues der deutschen Wirtschaft ist bei dem damals bestehenden Mißverhältnis zwischen Kapitalnachfrage und Kapitalangebot, wie es sich in dem hohen Kapitalzins ausdrückte, im wesentlichen kurzfristig erfolgt. Darüber ist sehr viel gesprochen und geschrieben worden, wobei sich alle Welt völlig im klaren darüber war, daß es einfach nicht anders ging, als die mit einer solchen Finanzierung verbundenen Gefahren und Abträglichkeiten in Kauf zu nehmen.

Heute sieht die Situation anders aus. Dank der Ertragskraft der deutschen Wirtschaft hat sich die Kapitalbildung erheblich verbessert. Die Spartätigkeit gestaltet sich erfreulich, Bei den Realkreditinstituten ist die Aktivaseite des Geschäftes wieder in den Vordergrund getreten. Es ist schwerer geworden, Hypothekendarlehen unterzubringen, als langfristige Mittel zu beschaffen. Nach dem Auslaufen des Kapitalmarktförderungsgesetzes und der Schaffung eines freien Kapitalmarktes ist der Kapitalzins von Monat zu Monat laufend abgesunken. So können im Augenblick 5 1/2prozentige Hypothekenpfandbriefe zum Ausgabekurs von 97 v. H. und 5 1/2prozentige öffentliche Anleihen zum Kurs von 98 v. H. am Markt glatt untergebracht werden. Dabei spielt zweifellos eine Reihe von Sondermomenten, wie z. B. der große Überhang an Mitteln bei der Bauwirtschaft aus der Zeit des Kapitalmarktförderungsgesetzes, eine gewisse Rolle. Aber auch wenn man dies außer Betracht läßt, zeigt sich ein niedriges Zinsniveau, bei dem es möglich ist, langfristige Mittel aufzunehmen, die nicht mehr wesentlich teurer sind als die kurzfristigen Kredite. Dies gilt in gleicher Weise für Hypothekendarlehen wie für Industrieobligationen.

Damit ist eine neue Situation eingetreten, die dem einzelnen Finanzier Veranlassung geben muß, die Lage daraufhin zu überprüfen, ob nunmehr nicht die Zeit für ihn gekommen ist, die bisherige kurzfristige Finanzierung durch Aufnahme langfristiger Mittel abzulösen, und zwar auch dann, wenn sich dies möglicherweise um eine Kleinigkeit teurer stellen sollte. Bei derartigen Überlegungen müssen naturgemäß auch die bestehenden Tendenzen mitberücksichtigt werden. Hier aber zeigt es sich, daß die Zeit, in der man damit rechnen konnte, daß die Zinsbelastung immer geringer wird und daß, sofern man nur wartet, bessere Konditionen zu erlangen sein werden, sich dem Ende nähert. Der Geldmarkt ist zwar im Augenblick, wie stets im August, recht flüssig, so daß die Sätze für Tagesgeld unter der Bankrate liegen; das gilt aber nicht mehr für langfristig gegebenes Geld. So wird z. B. im Verkehr zwischen den Banken für Geld, das über den Jahresultimo hinaus gegeben wird, ohne weiteres 5 v. H. gezahlt. Hier ist also das Gefälle zwischen Geld- und Kapitalmarkt bereits auf eine kleine Spanne zusammengeschrumpft.

Es liegt durchaus im Bereich der Möglichkeiten, daß sich in Zukunft kurzfristige Kredite für die Wirtschaft nicht mehr billiger stellen werden als eine langfristige Kapitalaufnahme, sondern eher umgekehrt. Das wäre auch nicht anormal; denn vor dem Krieg war ein solches Verhältnis die Regel. Eine derartige Entwicklung liegt auch im allgemeinen wirtschaftlichen Interesse. Nach den klassischen Regeln der Finanz- und Konjunkturpolitik muß auf eine Periode der Kreditexpansion, so wie wir sie in extremem Maße in den Wiederaufbaujahren erlebt haben, eine Zeit der Konsolidierung folgen, die ihren äußeren Ausdruck in einer Verkürzung der Bankbilanzen findet. Von der Notwendigkeit einer Rückführung der Kredite spricht man zwar in Fachkreisen schon seit langem, ohne daß sie allerdings in Erscheinung getreten wäre. Im Gegenteil zeigen die Bankbilanzen von Monat zu Monat eine erhebliche Ausweitung, obwohl rund eine Milliarde DM aus eigenen Mitteln über Kapitalerhöhungen den Aktiengesellschaften zugeflossen ist. Dieser enorme Betrag hat also nicht dazu gedient, Schulden zurückzuzahlen. Er ist in vollem Umfange für Investitionen zur Verfügung gestellt worden.

Bei der Beurteilung dieser Zahlen darf man allerdings nicht übersehen, daß es sich hierbei, zu einem guten Teil um Umbuchungen handelt. Ein großer Teil der hereingenommenen Gelder ist noch nicht verbaut. Er wird bei den großen Industriegesellschaften vorerst noch als Bankguthaben unterhalten, was praktisch bedeutet, daß die auf Aktienzeichnung zurückgehende Minderung der Guthaben bei der Privatkundschaft der Banken durch größere flüssige Mittel bei großen Aktiengesellschaften, die das Kapital erhöht haben, ausgeglichen wird. Das aber gilt nur für wenige große Gesellschaften. Hieraus darf also keineswegs auf eine gleich günstige Liquiditätslage bei der/großen Masse der kleinen und mittleren Unternehmen, deren Bilanzen die Öffentlichkeit gar nicht zu Gesicht bekommt, geschlossen werden. Diese sind zu einem guten Teil – das gilt vor allem auch für die Masse der im Westen neugeschaffenen Unternehmen von Vertriebenen – noch in einem erheblichen Umfange mit kurzfristigen Schulden belastet, die nicht konsolidiert worden sind, weil hierzu jeder kaufmännische Anreiz gefehlt hat. Darin liegen erhebliche Gefahren, die in dem Augenblick effektiv werden müssen, in dem aus allgemein konjunkturpolitischen Überlegungen heraus eine restriktive Kreditpolitik notwendig wird.

Es scheint, daß jetzt der Augenblick vor der Tür steht – wenn er nicht gar bereits gekommen ist –, in dem mit der kurzfristigen Wiederaufbaufinanzierung Schluß gemacht werden sollte und wo kaufmännische Einsicht und volkswirtschaftliches Verantwortungsgefühl in gleicher Weise eine Konsolidierung der kurzfristigen Schulden als notwendig erscheinen lassen. Eine solche Entwicklung entspricht auch den allgemeinen konjunkturpolitischen Notwendigkeiten; denn in der Zeit einer Vollbeschäftigung und eines stabilen Preisniveaus, wie wir es jetzt erleben, kann es nicht mehr darauf ankommen, immer weiter zu expandieren und ständig neue Investitionen durchzuführen, sondern mit den Gewinnen der Wirtschaft die finanziellen Grundlagen der westdeutschen Unternehmen zu sichern und zu festigen.