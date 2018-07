,, i T?s erscheint mir zunächst fragwürdig, ob man m der Beziehungen zwischen Belegschaften und Unternehmensleitungen sprechen kann. In den letzten Jahren ist, besonders nach amerikanischen Vorbildern, der Versuch unternommen worden, durch mannigfache Methoden der human relations einen Einfluß auf die Beziehungen zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern auszuüben. Sicherlich sind die Erwartungen bei diesen Bemühungen, die zudem durch zahlreiche Institute und Betriebspsychologen gewerbsmäßig betrieben wurden, zu hoch gespannt gewesen. Auch die Hoffnung auf eine Einflußnahme durch Werkzeitungen und BetriebsMittel der betrieblichen Sozialpolitik müssen ebenfalls unter dem Aspekt des "Kampfes um die Seele des Arbeiters" und der "Aufrechterhaltung eines ewigen Betriebsfriedens" gesehen werden. Die in den letzten Jahren gehegten Hoffnungen und Erwartungen lassen vielleicht ein Gefalle erkennen, das wahrscheinlich nur optisch eine bemerkbare Verschlechterung in den innerbetrieblichen Beziehungen aufzeigt. Das angebliche ideale Betriebsklima, das man heute hie und da vermißt, dürfte in Wahrheit nie bestanden haben. Die heutigen Menschen sind kritischer und selbstbewußter geworden. Dabei ist das Betriebsklima, was oft übersehen wird, keineswegs allein abhängig von innerbetrieblichen Verhältnissen. Es wird in hohem Maße auch von außerbetrieblichen gesellschaftlichen Faktoren bestimmt.

Wenn auch nicht zu bestreiten ist, daß sich die individuelle Lohnhöhe in den letzten Jahren wesentlich gebessert hat, so ist dem Arbeitnehmer ganz allgemein bewußt, daß er die tatsächliche wöchentliche Lohnhöhe in erster Linie einer kaum noch vertretbaren Überstundenarbeit zu verdanken hat. Der moderne arbeitende Mensch hat inzwischen begriffen, daß weder im tariflichen Stundenlohn noch in einer einseitig festgelegten übertariflichen Bezahlung seine tatsächliche Leistung entgolten wird. Er weiß heute, daß er seinen Wochenlohn nur durch verlängerte Arbeitszeit, durch Aufopferung seiner Freizeit und durch ständig steigende Intensivierung der Leistungen erzielen kann. Es bedarf für den Arbeitnehmer keiner statistischen Berechnung über die Verteilung des Sozialproduktes, weil er unmittelbar im Betrieb, und zwar täglich, die Disproportionalität zwischen der Vergütung seiner Leistung und der Höhe der Investitionen vor Augen hat. Er weiß, daß sein heutiger Lohn ihm ein Lebensniveau gestattet, das sich von dem der Reichsmarkzeit vorteilhaft abhebt. Er weiß aber ebensosehr, daß ihm der heutige Lohn keine Chance beläßt, persönliches Eigentum oder eine bescheidene Rücklage zu bilden, wie er es auf der Unternehmensseite nun seit Jahren erleben muß.

Sehr weit verbreitet ist die Auffassung, daß die intensivierte Arbeitsleistung nur auf eine Dauer von relativ wenigen Jahren verausgabt werden kann. Der geschlossene Widerstand von Arbeitgeberseite gegen eine unmittelbare Arbeitszeitverkürzung trägt notwendigerweise zu dieser persönlichen Kenntnis des Arbeitnehmers über seine Leistungsgrenzen bei. Er empfindet die Leistungsintensität und ihre fortgesetzte Steigerung als einen unter einem betrieblichen Zwangsgesetz stehenden Vorgang, dem er sich nicht entziehen kann, und von dem ihn der Betrieb vorerst nicht befreien will. Dieses Gesetz des Zwanges, das vom Betrieb aus den Arbeitnehmer zur Intensivierung seiner Leistung belastet, kommt in gleicher Weise auch aus der allgemeinen politischen Gesamtsituation auf ihn zu. Die letzten Jahre haben dem Arbeitnehmer deutlich gemacht, daß er zwar ein Wahlrecht besitzt, daß aber alle Fragen der Außen- und Innenpolitik fast ohne ausreichende Informationen über seinen Kopf hinweg entschieden werden. Auch in der Sphäre der großen Politik sieht er sich, ebenso wie im Betrieb, lediglich als Objekt gewertet. Besonders deutlich ist die Reaktion auf diesen von ihm besonders empfundenen politischen Zwang bei den spontanen Meinungsäußerungen in der Frage der Remilitarisierung erkennbar gewesen. Seine Hoffnung, an Stelle der alten von ihm abgelehnten Kräfte neue gesellschaftliche Formungen zu sehen, sind bitter enttäuscht worden. Ob diese Beobachtungen über einen größeren Kreis hinaus Allgemeingültigkeit haben, läßt sich schwer sagen. Falls sich in der Stellung des Arbeitnehmers im Betriebe keine wesentliche Änderung vollzieht, muß allerdings mit einer weiteren Verschlechterung von betrieblichen und politischen Beziehungen gerechnet werden.

Dr. Viktor Agartz,