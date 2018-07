Ich möchte an die Ausführungen Jan Molitors anknüpfen, mit denen das Problem der äußeren Begehrlichkeit und damit die neue westdeutsche "Seelenlage" veranschaulicht worden ist: die Schilderung der "sozialen" Ausstattung jenes Werkes, bei dem es an nichts fehlt und wo dennoch die "klimatischen" Verhältnisse unbefriedigend sind. So auffallend dieser (übrigens nicht vereinzelte) Vorgang sein mag, erscheint es mir doch zweifelhaft, in einem Optimum an betrieblich sozialen Leistungen gleichsam die logische Vorbedingung für ein "azurblaues" Betriebsklima sehen zu wollen und es dann alarmierend zu finden, daß diese Rechnung nicht aufgeht. Mir scheint auch, daß Versuche, die ungewöhnliche Solidaritätsbereitschaft der Nachkriegszeit durch Maßnahmen aufrechterhalten zu wollen, die man früher als "lebensräumliche" Durchdringung einer rein zwecktechnischen Arbeitswelt bezeichnete, mit der heutigen Wirklichkeit nicht recht übereinstimmen. Nur stichwortartig seien dafür einige Gründe genannt. Erstens: Es ist ein altes Erbe einer in gleicher Weise unternehmerisch wie gewerkschaftlich gestützten Auffassung, daß Sinn und Ertrag der Arbeit an der Höhe des Lohnes zu messen seien. Diese Vorstellung vom "konsum orientierten" Arbeiter — für den nach einer früher oft zitierten Formel das "Leben" nach Betriebsschluß beginnt — hat zwar ihre klassenideologischen Voraussetzungen verloren, erhält jedoch neuen Auftrieb durch eine unproletarische, neu mittelständische Mentalität. Für diese ist nicht nur das soviel zitierte 500 ccmMotorrad weit mehr ein "soziales Zeichen", als der Ausdruck einer lediglich aufs "Materielle" gerichteten Tendenz. Diese Mentalität ist in Westdeutschland in der Tat durch das "Wirtschaftswunder" angeregt worden. Im übrigen aber ist sie eine universelle Erscheinung und als solche relativ unabhängig von dem, was die Menschen im Betrieb und bei der Arbeit zufriedener machen könnte oder nicht.

Zweitens: Was dabei die vermeintliche Unfähigkeit der Deutschen zu persönlichem und privatem Leben betrifft, so gibt es auch andere Aspekte. Neuere Untersuchungen zeigen eine oft sehr persönliche Art der "Freizeitgestaltung" der Jugend. Auch das Vereinsleben und die Nachbarschaftshilfe in der Großstadt müssen hier erwähnt werden. Man mag die unaufhaltsame Wandlung eines "Sozialstils" bedauern, sollte sich aber den Blick für die Realitäten nicht trüben lassen, indem man ein wenig übereilig damit die Frage nach Sinn oder Unsinn des Lebens verbindet.

Drittens: Wer als Soziologe im Betrieb, in der Familie, im Gemeindeleben Erhebungen anstellt, weiß, daß es nicht erst seit 1945 jenseits aller vulgärsoziologischen Schlagworte von "Masse" und "Fortschritt" konstitutive Merkmale sozialen Verhaltens gibt, die auf "soziales Beharren", soziale Sicherung hindeuten, die also mit jenen "konservativen" Grundbedürfnissen des Menschen zu tun haben, an die jedes verantwortlich leitende Handeln von Personen und Institutionen wird anknüpfen müssen.

Viertens: Wir haben somit in dieser Phase des Übergangs und der Wandlung unserer Sozialstruktur nicht die Möglichkeit, die ganze Problematik auf die These von der "Spirale der sich steigernden Ansprüche" oder, anders gesprochen, auf die soziale Begehrlichkeit als dem Krisensymptom unserer Zeit zu reduzieren.

Es liegt mir völlig fern, hier einer sozialen Schönfärberei das Wort reden zu wollen. Das wäre sicher ein gefährlicher Kurzschluß. Nicht minder kurzschlüssig aber schiene mir die Auffassung, daß hinter aller heute zweifellos noch großen Arbeitsbereitschaft nichts anderes stände als der Trend zum "Materiellen". Was sich dahinter verbirgt, kann man nur erfahren, wenn man sich in mühsamer Einzelarbeit ein Bild davon zu machen versucht, wie sich das Leben in den verschiedenen Teilbereichen der außerbetrieblichen Sozialsphäre allmählich neu ordnet und verfestigt.

