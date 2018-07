Salzuflen führt in Nordrhein-Westfalen. Eine kürzlich bekannt gegebene Zählung ergab, daß vom Gesamtbesuch in den Heilbädern des Landes Nordrhein-Westfalen Bad Salzuflen allein, fast ein Viertel stellt. Wenn man nur die acht Großbäder nimmt, solche, die im Jahr mehr als 100 000 Kurmitteleinheiten (Formen) abgeben, dann kommt Bad Salzuflen sogar auf 28%).

Ohne Schwimmbad geht’s nicht. Bad Salzuflen hat mit erheblichem Aufwand an Mitteln sein bereits vorhandenes Schwimmbad, das nur fünf langsame Kurgastgehminuten vom Mittelpunkt des Ortes entfernt liegt, ausbauen und verschönern lassen. Die neue Wasserreinigungsanlage ist eine der modernsten, die es gibt.

Neuer Wanderweg geht diesmal bergauf. In Bad Salzuflen sind die Wanderwege nicht nur markiert und numeriert, sondern auch nach ihren Anforderungen an die Kräfte der Kurgäste geordnet. Nummer 1, 1800 Meter lang, verläuft ganz eben, Nummer 6, der neueste, ist 7000 Meter lang und bietet einen Höhenunterschied von 100 Metern, verlangt also allerlei Aber die Kur in Bad Salzuflen gibt auch die Leistungssteigerung, so daß es keine Forderung ist, die nicht erfüllt werden könnte.

Groß- und Kleingolf nebeneinander. Bad Salzuflens 18 Löcher-Golfplatz ist ziemlich einmalig in Deutschland. Er läßt genügend Raum für eine viel benutzte Kleingolfanlage, die sogar in jüngster Zeit verdoppelt wurde. Alle Altersklassen sind hier Stammkundschaft.