Die nach dem geräuschlosen Tod der sowjetamtlichen „Täglichen Rundschau“ um so linientreuere Presse zwischen Elbe und Oder-Neiße-Linie überbietet sich augenblicklich in superlativistischen Vorbetrachtungen der im September (nach vier Jahren wieder) stattfindenden Leipziger Herbstmesse, deren Schwergewicht diesmal auf Konsumgütern liegen soll. Sie prahlt mit imponierenden Ausstellerzahlen aus der Bundesrepublik und dem westlichen Ausland und schildert die Aussichten für die Belebung des Ost-West-Handels in den leuchtendsten Farben. Nach den Erfahrungen, die man in der Bundesrepublik mit dem Interzonenhandel und in der freien Welt mit dem ost-westlichen Warenaustausch seit Jahren zu sammeln Gelegenheit hat, dürfte man außerhalb des kommunistischen Machtbereichs die praktischen Aussichten recht zurückhaltend beurteilen. Es sei nur noch einmal daran erinnert, daß es gerade die demnächst in Leipzig zur Schau gestellten Konsumgüter waren, die das Leben der vor zwei Jahren zum Volksaufstand bereiten mitteldeutschen Bevölkerung im Zuge eines inzwischen längst totgeschwiegenen „neuen Kurses“ verbessern sollten. Die Bewohner der Sowjetzone durchleben augenblicklich eine Epoche des Mangels wie sie selbst in diesem an Versorgungsschwierigkeiten seit zehn Jahren reichen Gebiet nicht alltäglich ist.

Nun weiß man allerdings, daß kommunistisch regierte und bewirtschaftete Länder zuweilen ohne Rücksicht auf die Bevölkerung selbst alles das exportieren, was in ihrem eigenen Machtbereich zu den schmerzlich vermißten Mangelwaren gehört. So könnte und dürfte also auch in Leipzig manches in ansprechender Form angeboten werden, was man in der Zone selbst nur noch vom Hörensagen kennt. Daß es aber auch damit eine besondere Bewandtnis hat, daß der gesamte Außenhandel der Pankower Regenten alles andere als eine Empfehlung ist – diese Erkenntnis vermittelt selbst dem unerfahrenen und gutgläubigen westlichen Beobachter die dankenswerte Einrichtung der kommunistischen Selbstkritik. Erst vor wenigen Wochen hat die Posener Messe ihre Pforten geschlossen, die sich des besonderen Interesses gerade des „kapitalistischen Auslandes“ erfreute, wie die roten Klassenkämpfer die freie Welt allzugern nennen. Die Sowjetzone hat bei dieser Gelegenheit zu glänzen versucht, und in ihren Gazetten war selbstverständlich viel zu lesen über die Erfolge, die der „volkseigene“ Außenhandel für sich verbuchen konnte. Aber noch während der Posener Schaustellung meldeten sich sehr ernsthafte Kritiker aus den eigenen Reihen, und noch immer sind sie nicht verstummt. Wenn sie es auch nicht gerade aussprechen, so lassen sie doch erkennen, daß sie Posen als eine Art Generalprobe für Leipzig angesehen haben und es für dringend erforderlich halten, die dortigen Fehler nicht gleich an der Pleiße zu wiederholen.

Vom gewiß unverdächtigen SED-Zentralorgan „Neues Deutschland“ bis zu den offiziösen Ostberliner Fachzeitschriften „Der Außenhandel“, „Deutscher Export“ und „Die Wirtschaft“ findet man lebhafte Klagen darüber, daß es in Posen zwar nicht an sowjetdeutschen „Messeveteranen“ gefehlt habe, die in Polen selbst viel besser und in ausreichender Menge hergestellt werden, daß aber von den wirklich attraktiven Erzeugnissen, von der Fernsehtruhe bis zur kunststofferzeugenden und -verarbeitenden Maschine infolge völlig ungenügender Marktforschung, weder Ausstellungsstücke und Prospekte noch Preisunterlagen oder Liefertermine verfügbar waren. Andere Maschinen aus „volkseigenen“ Betrieben hätten nicht einmal den Transport heil überstanden und mußten während der Messe ständig repariert werden. Als besonders arges Kapitel führen diese Kritiker Fragen der Preisbildung an. Einem Handelspartner seien in diesem Jahr für den gleichen Artikel, den er im vorigen Jahr bereits gekauft habe, 150 000 Rubel mehr abverlangt worden, Kinderfahrräder seien um 40 v. H. teurer als Herrenfahrräder angeboten worden, für ein optisches Gerät seien zwar sechs verschiedene Dollarpreise bekannt gevesen, nicht aber die verlangten Rubelwerte. Viele Vertreter des „DIA“ (Deutscher Innen- und Außenhandel) hätten keine Ahnung von Weltmarkt- und Konkurrenzpreisen gehabt, und nur ganz wenige seien überhaupt mit ihrer Materie vertraut gewesen. Liefertermine seien leichtfertig vereinbart worden, die von den Herstellerbetrieben unmöglich eingehalten werden könnten und durch die Verzögerung mehr Konventionalstrafen verursachen würden, als die Ware überhaupt wert sei.

Solche und eine ganze Reihe weiterer Erkenntnisse sind recht dicke Wermutstropfen im süßen Wein roter Selbstgefälligkeit. Sie sind nicht jedermanns Geschmack, und darum sollten auch die Leipzig-Pilger darauf gefaßt sein. Die dortige Herbstmesse als Ort der Begegnung zwischen Ost und West ist nur zu begrüßen. Zu dem Handelsplatz Leipzig sollte man nur mit aller gebotenen Reserve reisen. Auch wenn diesmal die Sowjets dort außer mit einigen Verlagserzeugnissen nicht vertreten sein werden – auf Potemkinsche Messedörfer darf man dennoch gefaßt sein. gns.