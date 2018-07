dZ, São Paulo im August

In der letzten Juliwoche zogen über dem südbrasilianischen Hochland Kaltluftmassen auf, und ein Temperatursturz machte sich bis hinauf nach Mato Grosso und Minas Gerais bemerkbar. Die Kältewelle hielt bis in die zweite Augustwoche hinein an, und während ihrer Dauer war es bei klarem Himmel tagsüber zwar warm, aber nachts sanken die Temperaturen in weiten Gebieten immer wieder unter Null. Im äußersten Süden Brasiliens wurden 12 Kältegrade gemessen, in Paraná mehrfach 5 Grad und sogar in São Paulo noch 2 Grad „unter Null. In allen vier Südstaaten – Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná und São Paulo – gab es Schneefall, und die Landwirtschaft wurde vom Frost hart betroffen; die wirtschaftlich schwersten Folgen sind in den neuen Kaffeegebieten von Paraná eingetreten.

Paraná hat sich in den letzten Jahren zum zweitgrößten Kaffeeproduzenten Brasiliens entwickelt. Das Kaffee-Institut in Rio schätzt für das laufende Kaffeewirtschaftsjahr (1. 7. 1955 bis 30. 6. 1956) die Ernte des traditionellen Kaffeestaates São Paulo auf 7,4 Mill. Sack Rohkaffee (zu je 60 kg) und die von Paraná auf 4,4 Mill. Sack, während die gesamtbrasilianische Ernte 17,7 Mill. Sack erbringen wird. Auf die ersten alarmierenden Nachrichten hin machte Landwirtschaftsminister Munhoz da Rocha einen Blitzbesuch in Nord-Paraná; er kehrte mit der Auskunft nach Rio zurück, daß viele neue Pflanzungen unter Schnee liegen und daß etwa 300 Mill. Sträucher vernichtet sind, insbesondere dreijährige Kulturen, die erstmals im Wirtschaftsjahr 1956/57 Ernte bringen sollten. Falls diese Zahlen einer Nachprüfung standhalten, würde das für Paraná im nächsten Kaffeejahr einen Ernteausfall von 60 v. H. bedeuten.

In Kaffeekreisen Brasiliens sind angenehme Erinnerungen an den Frost von 1953 wach geworden, als dessen Folge an der New Yorker Börse die Preise hochgetrieben wurden, bis zum Jahreswechsel 1953/54 auf 75 Dollarcents je Pfund und bis April 1954 sogar auf 89 Dollarcents. Gegenüber solchen spekulativen Gedanken wird allerdings von einsichtigen Leuten darauf hingewiesen, daß es später wegen dieser Preise zu einem Kaffeestreik der USA-Hausfrauen kam, der böse Folgen für die gesamte brasilianische Außenwirtschaft hatte und die Ergebnisse der Hausse zunichte machte.

Auch angesichts der Gesamtlage beim Kaffee sind Hoffnungen, der Frost in Paraná könnte die Preise, die im Juli durchschnittlich bei 50 Dollarcents lagen, wieder einmal in die Höhe gehen lassen, wenig angebracht. Der Weltkaffeeverbrauch liegt heute bei 32 Mill. Sack je Jahr, während die Erzeugerländer in diesem Jahr 45 Mill. Sack anbieten werden. Brasiliens Lage ist dabei besonders prekär: seine Absatzmöglichkeiten liegen heute unter der Hälfte des Weltkonsums, bei etwa 15 Mill. Sack. Das Land, dessen Deviseneinnahmen hauptsächlich auf dem Kaffee beruhen, möchte jedoch 22 Mill. Sack exportieren, 16 Mill. aus dem laufenden Kaffeejahr und 6. Mill. aus Lagerbeständen der Vorjahre. Selbst ein 60prozentiger Ausfall von Paraná im nächsten Jahr kann bei dieser Situation keine große Erleichterung bringen. Kaffeeleute in den USA rechnen vielmehr damit, daß die Weltmarktpreise Hoch weiter absinken werden, vielleicht auf 40 Dollarcents, vielleicht sogar auf 35 Dollarcents.