Man soll den Teufel nicht an die Wand malen; sonst ist er unversehens unter uns. Man soll also auch nicht, um etwa den ob der florierenden Konjunktur mobil gewordenen Gewerkschaften ihr Konzept (in der öffentlichen Meinung) zu versalzen, von einer Inflation reden, die kommen „muß“, wenn die Tarifkündigungswelle, die die Bundesrepublik überspült, durch die Funktionäre in ihrem Höhengang nicht eingedämmt wird.

Ganz so schlimm ist es nun wieder nicht. Lohnbewegungen (und Aufrüstungsperioden) waren zwar in der ferneren bis jüngsten Vergangenheit schon des öfteren der Grund einer Währungszerrüttung; das aber nur dann, wenn die Notenbank mitmachte. Und dieses Mal macht sie nicht mit. Das steht seit langem fest und ist zu Anfang dieses Monats erneut bekräftigt worden, als die Bank deutscher Länder mit einer, wenn auch leichten, Diskont- und Mindestreservenerhöhung ihren vielbesprochenen „Warnschuß“ abgab und damit kundtat, daß sie nicht gewillt ist, der Lohn-Preisspirale – oder, wenn man es anders sagen will: der Preis-Lohnspirale – den für ihr Spiel erforderlichen Raumnach oben freizugeben.

Dieser Spielraum muß „da“ sein, wenn die um die Achse der Geldentwertung rotierende Bewegung der Preise und Löhne in Gang kommen soll. Es muß jener Kaufkraftüberhang vorhanden sein, der es den Unternehmern möglich macht, die durch Lohnerhöhungen verursachten Kostenverteuerungen durch vermehrte Kreditaufnahme zu bagatellisieren oder auf die Preise abzuwälzen, die gezahlt werden, da das Geld dafür „da“ ist. Nachdem die Hüter der Währung einmal ihre Hand auf den Kredithahn gelegt haben, um ihn zurückzudrehen, darf man wohl nicht daran zweifeln, daß sie es erneut und kräftiger tun werden, wenn die steigenden Löhne die Preise vor sich hertreiben sollten.

Die in die sommerliche Ferienstimmung, hineinplatzende Lohnkampagne muß also nicht in die Inflation führen. Darin pflichten wir unseren Kollegen von der „Welt der Arbeit“ bei, die in der vergangenen Woche in einem Leitartikel über die mit dem „Schreckgespenst Inflation“ arbeitende „abwegige Unternehmerpropaganda gegen eine aktive Lohnpolitik“ bewegte Klage führen. Aber redet man hier nicht aneinander vorbei? Welcher verantwortliche Sprecher der Unternehmer hat denn behauptet, eine Erhöhung der Löhne müsse eine Inflation nach sich ziehen? Gesprochen wird doch immer nur, wenn wir richtig lesen können, von gewissen Gefahren, die durch die in Gang gekommene Lohnwelle in der Bundesrepublik heraufbeschworen werden. Und da ist nun allerdings mehr als tunlich die Rede von der Inflation oder von der „schleichenden Inflation“, der wir womöglich wie einem Schicksal ausgeliefert sind ...

Auch wir also halten dieses allzu laute Gezeter von der drohenden Geldentwertung nicht nur vom währungspolitischen Standpunkt aus für unklug, sondern auch für wenig fundiert, nachdem die Bank deutscher Länder ihre Karten auf den Tisch gelegt hat, wohin die Reise geht. Ob wir eine Inflation haben werden oder nicht, liegt Gott sei Dank nicht in der Hand einiger Gewerkschaftsfunktionäre, sondern bei Leuten, die ihr Fach verstehen. Was aber zu befürchten ist, und was die angelaufene Tarifbewegung in der Tat unbehaglich macht, ist die Tatsache, daß diese Aktion schon jetzt, in ihrem Anfangsstadium, menschlicher Entscheidungsfreiheit entglitten zu sein scheint und im Gegeneinander rivalisierender Gewerkschaftsgruppen eine Eigendynamik entwickelt hat, der nur mit sehr robusten Mitteln beizukommen sein wird. Und das kann böses Blut geben, wenn unter dem harten Griff der Zentralbank die Illusionen platzen.

Was soll es da schon heißen, wenn man in dem besagten Artikel der „Welt der Arbeit“ den schönen Satz liest, daß die Gewerkschaften die ersten sein werden, die dagegen auftreten werden, wenn die Gefahr einer Inflation auch nur andeutungsweise gegeben sein würde! Das ist ein großes Wort, das man in Erinnerung wird behalten müssen. Aber auch wenn es, „in der Stunde der Gefahr“, eingelöst werden sollte: wird man dann auf die Funktionäre hören, die heute dem deutschen Arbeitnehmer wieder und wieder die Vorstellung von Unternehmergewinnen suggerieren, die einen Lohnerhöhungs-Coup größten Stils und auf der ganzen Linie rechtfertigen? Wer will diese Welle aufhalten, wenn sie einmal an die Grenzen der volkswirtschaftlichen Kapazität stoßen sollte? Wer wird, bei diesen hochgespannten Erwartungen, unter den letzten sein wollen, und wer von den letzten wird sich mit dem salomonischen Trost zufrieden geben, daß den letzten nun eben mal die Hunde beißen ...

Das scheint uns die Gefahr zu sein, die über die angelaufene Lohnbewegung in der Bundesrepublik auf uns zukommt: daß jene aus konjunkturpolitischen Gründen von der Notenbank eingeleiteten Restriktionsmaßnahmen, die den Aufschwung dämpfen sollen, mit jenen durch gute Worte nicht mehr einzudämmenden Bewegungen der Lohnspirale in Kollision geraten, die auf der Grundlage konjunktureller Verhältnisse angedreht worden ist, von denen man nun weiß, daß sie ungesund sind und die darum abgebaut werden müssen. Das kann sich einmal hart im Raum der Betriebe und Unternehmungen stoßen, deren Rentabilitätsrechnungen eines Tages und mancherorts vielleicht nicht mehr aufgehen werden. Die gute Konjunktur würde dann der Vergangenheit angehören. Und das wäre schade, auch vom Standpunkt des Arbeitnehmers, der jetzt so gut im Preise steht. Wolfgang Krüger