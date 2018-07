Die Rüsselsheimer Adam Opel AG wird zur Internationalen Automobil-Ausstellung in Frankfurt mit keinen Überraschungen mehr aufwarten: sie bat schon jetzt ihre Karten aufgedeckt Wer ein neues Opel-Modell erwartete, wurde enttäuscht. Die in der vergangenen Woche der Presse vorgestellten Opel-Modelle für 1956 sind eine begrüßenswert-konsequente Weiterentwicklung der nun schon seit Jahren erfolgreichen Typen der 1,5- und 2,5-Liter-Klasse und bestätigen, daß man in Rüsselsheim eindeutig auf die Großserienproduktion weniger Modelle eingestellt ist. Damit wird unterstrichen: bei der Opel AG ist der Verbraucher „seine Majestät der Kunde“. An erster Stelle bei diesen für den alltäglichen Gebrauch bestimmten Wagen steht die sich steigernde innere Sicherheit, dann die sich verbessernde Wirtschaftlichkeit, die gemeinsam mit anderen Punkten die Grundlage eines immer höher werdenden Gebrauchswertes bildet. Grundsatz ist, daß das Erzeugnis den höchsten Gegenwert für das gute Geld des Kunden darzustellen hat...

Und worin unterscheiden sich nun die 1956-Modelle von den bisherigen Typen? Der „Kapitän 1956“ ist ohne eine wesentliche Änderung der Maße noch niedriger und noch schnittiger geworden; er wurde in Form und Aussehen der modernsten Note angepaßt. Die flacher verlaufende Motorhaube vermittelt dem Fahrer jetzt eine wesentlich bessere Sicht nach vorn, und das sympathische Gesicht des Wagens wird – wie übrigens auch in abgeänderter Form beim „Rekord“, beim „Olympia“ und beim ,,Caravan“ – von dem feingegliederten Kühlerschutzgitter bestimmt. Sehr repräsentativ wirken die fast geradlinig nach vorn gezogenen Kotflügel (übrigens austauschbare Bauteile), die die Scheinwerfer als Blendschutz überragen. Die nach rückwärts auslaufenden Flossen der hinteren Kotflügel schließen die kombinierten Brems-, Schluß- und Blinkleuchten ein. Sehr wichtig: die Klappe zum Einfüllstutzen des Kraftstofftanks ist nun abschließbar. Bemerkenswert ist ebenfalls, daß die Frontsichtscheibe insgesamt um 8 v. H. vergrößert wurde und bei dem Heckfenster die seitherigen Zwischenstäbe wegfallen. Der Fahrer hat jetzt eine 92 %ige ,,Rundum“- Sicht.

Eine Reihe konstruktiver Maßnahmen am Fahrwerk hat die Straßenlage de „Kapitän“ weiter verbessert? vor allem wurde die Untersteuerungseigenschaft des Wagens erhöht Die bereits in den letzten Monaten bei den bisherigen Modellen eingebaute Kugelumlauflenkung mit ihrer wesentlich besseren Lenkeigenschaft wurde auch in den neuen Typ übernommen, und als erster deutscher Personenwagen der Großserierfabrikation hat der „Kapitän“ schlauchlose Reifen. Der 2,5-Liter-Kurzhubmotor erhielt durch die Erhöhung des Verdichtungsverhältnisses auf 1. : 7,1, eine geänderte Nockenwelle sowie Verbesserungen am Saugsystem und u. a. an der Zündeinstellung eine Leistungssteigerung und eine noch bessere Laufruhe. Jetzt hat der Motor 75 PS bei 3900 U/min. Die Höchstgeschwindigkeit von 138 km/st wurde beibehalten, während der Kraftstoff-Normverbrauch von 9,8 auf 9,51 je 100 km gesenkt werden konnte, übrigens bekommt der neue „Kapitän“ jetzt die Lichthupe als optisches Uberholsignal serienmäßig eingebaut.

Der „Olympia Rekord“ und die Nebentypen („Olympia“, „Caravan“ und Lieferwagen) erhielten ebenfalls wesentliche Verbesserungen. Hervorstechend ist hier die neue Wagenfront die dem ,,Kapitän“-Gesicht entspricht. Begrüßt wird die Übernahme des vom „Kapitän“ her bekannten Zündschlosses mit der Anlasser-Betätigung von der Armaturentafel aus. Die Zeituhr. ist beleuchtet, Bremsen und Lichtmaschine wurden verbessert; außerdem hat man das Tankfassungsvermögen (endlich) auf 351 heraufgesetzt. Da der Motor in seiner Leistung von 40 auf 45 PS gesteigert wurde, kann jetzt eine Höchstgeschwindigkeit von 122 km/st erreicht werden.

Alles in allem: auch diesmal war es das Ziel der Entwicklungsarbeit der Opel-Konstrukteure, den Gesamtwert zu erhöhen. Mit dem gesteigerten Gesamtwert aber ist schließlich ein erhöhter Gebrauchswert verbunden.

Recht, instruktiv ist ein Rückblick auf die Produktion der nun ausgelaufenen Modelle, Von den 1,5-Liter-Typen hat das Unternehmen seit Produktionsbeginn im März 1953 insgesamt 269 590 Einheiten hergestellt und davon 135 630 ausgeführt. Auf den „Kapitän“ entfielen seit November 1953 bis zum Produktionsablauf 61 544 Stück, wovon 40 413 exportiert wurden. Und schon heute ist der für den Export bis zum Jahresende vorgesehene Anteil der Rüsselsheimer Fertigung fest verkauft... w w.