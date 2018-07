(geb. am 7. April 1876 in Rostock, gest. 3. November 1950)

Wir wollen es so ungefähr weder gerade noch krumm, weder klug noch dumm, wollen es weder grob noch fein, es soll uns alles zusammen sein: so können wir von allem aber nur das ganz knapp Wesentliche oder das ganz eigentlich Wichtige haben. Um das möglichst richtig zu finden, werden wir uns genötigt sehen, überall sehr gründlich zu sein; nichts wird uns so sehr entgegen sein als Oberflächliches, wir werden uns immer wieder sagen: Wenn es sein muß, dann wenig, aber unter allen Umständen gründlich.