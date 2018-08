s. l, Pankow‚ November

In der in Ostberlin erscheinenden Berliner Zeitung findet sich folgendes Inserat: „Die Arbeiter- und Bauern-Fakultät stellt ab sofort ein: 1 Dozent für Chemie, 1 Dozent für Deutsch, 1 Dozent für Russisch, 1 Dozent für Gesellschaftswissenschaften. Bewerbungen sind zu richten an: Direktor der ABF der Humboldt-Universität, Berlin NW 7.“ Dies ist das erstemal, daß Universitäts-Lehrstühle über eine Zeitungsannonce besetzt werden sollen.