JV|>t einer begrüßenswerten und vorbildlichen Initia L~± tive hat jetzt ein führendes Unternehmen der, Mittelindustrie aus der Reihe der westdeutschen Zigar,renfabriken eine neuartige und recht sympathisch Werbeaktion für ein neues Sortiment ihrer Produktto Igestartet. Bisher war in Deutschland die Werbung K, Zigarren in erster Linie den Großbetrieben vorbehalte Es geschah dies vor allem aus Kostengründen,da,d. Masse der westdeutschen Zigarrenfabriken aus Mittet und Kleinbetrieben besteht. Allein schon aus dieseGrunde ist die Werbeaktivität der t. Basiert & Co i Bünde, die eine Spezialfabrik für Sumatra Zigarren feil ster Qualität ist, zu begrüßen. Mit einem geschmackvoll Sechsfarbenprospekt wirbt sie unter dem Motto Ei Dreiklang der Vollkommenheit für ein jvei. Sortiment, das Erzeugnisse für 60, 80 und 100 Pf<?faßt. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, aus diesem Sortiment die 1 DM Preislage ein hervc ragender Exportschlagerist.

