Anschaulich, ohne lehrhaft zu sein, von Kindern wie von Erwachsenen "verschlungen" zu werden: das sind die Vorzüge eines guten Jugendabenteuerbuches. Die große Literatur dieser Art, die Werke der Cooper, Stevenson, Melville und Sealsfield, besitzt sie – und wurde doch gar nicht für kleine’Leser geschrieben. Das Fehlen jeder Zweckbestimmtheit und die Selbstverständlichkeit der gewählten Form werden daher zum Gradmesser für moderne Abenteuerbücher. – Eine Anthologie alter und neuer Abenteuergeschichten ist:

"In allen vier Winden." Herausgegeben von Fritz Heike. Union Deutsche Verlagsgesellschaft, Stuttgart, 316 Seiten, 6,80 DM.

Neben den "Vätern" des Jugendbuches vereinigt der Band eine Schar junger Autoren, die mit ihren Beiträgen bereits im "Neuen Universum" zu Worte kamen. Es sind Schriftsteller wie Otfried von Hanstein, Rudolf Utsch, Jürgen Falk, Alf Jaus, Ernst F. Löhndorff, Gert Brand und der Herausgeber selbst, Fritz Heike. Summarisch läßt sich von diesen Kostproben sagen, daß sie gewiß fesselnd geschrieben wurden, vielfach aber nur über eine Situations- und nicht zugleich auch über eine Charakterspannung verfügen, um die gebräuchliche Differenzierung nicht auf die Komik zu beschränken. Dieser Nachteil ist noch bei manch anderem neuen Abenteuerbuch zu beobachten. So zum Beispiel bei:

Herbert Kaufmann "Der verlorene Karawanenweg." Verlage Styria, Graz–Wien–Köln, 176 S., 4,80 DM.

Er schildert die Karawane des französischen Hauptmanns Gevert, der seinen Dienst quittiert, um eine vergessene Piste zu finden, die um 400 Kilometer kürzer als die bisher benutzte ist. Das schmucke Bändchen ist stilistisch sauber, wenn auch etwas trocken geschrieben, bringt aber leider auf Kosten der inneren Spannung zu viele "facts". Gerade an diesem sonst recht guten Buch zeigt sich, wie unerhört schwer es ist, ein Jugendbuch zu verfassen, das allen Ansprüchen gerecht wird. M. Richters Illustrationen sind jedoch über jeden Tadel erhaben. Sie sind modern, ohne oberflächlich zu sein, und für jung und alt verständlich. – Ebenfalls um die Wüste und ebenfalls um eine Suche dreht es sich in:

Albert Hochheimer "Abenteuer in der Sahara." Benziger Verlag, Einsiedeln–Zürich–Köln, 174 Seiten, 6,80 DM.

Hier ist es der Vater des jungen Hassan ben Taleb, nach dem gefahndet wird – da man annimmt, er sei als Sergeant der "Group mobile" desertiert. Bedauerlicherweise wird die an und für sich interessante Geschichte an manchen Stellen sehr schleppend weitergeführt. Auch kommen einige Unwahrscheinlichkeiten vor, die die Lektüre des in einer frischen Ich-Form angelegten Buches trüben. – Ein Sonderlob wegen seiner ganz entzückenden Zeichnungen verdient: