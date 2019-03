Inhalt Seite 1 — "Am besten erzähle ich einfach..." Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thilo Koch

Freunden. Er sei vom Führerhauptquartier zur Infanterie versetzt. Man will ihn untertauchen lassen. Der Obergefreite verabschiedet sich; er müsse sich in der Seeckt-Kaserne, Spandau, melden Nie wieder hörte man etwas von ihm. Ein ganz gewöhnliches deutsches Schicksal dieser Zeit. Aber – zehn Jahre danach erfahren wir: mit diesem Mann ist die genialste literarische Begabung der Generation des zweiten Weltkrieges verschollen! Der Rezensent liebt das Ausrufezeichen nicht – aber hier gehört es hin:

Das Gesamtwerk, die Dichtungen und Tagebücher von Felix Hartlaub, S. Fischer Verlag, 21,50 DM

ist die wichtigste deutsche Neuerscheinung dieses Herbstes. Felix Hartlaub ist freilich schon bekannt seit 1950, als seine Schwester Geno Hartlaub bei Koehler in Stuttgart sein Kriegstagebuch herausgab. Später erschien eine Novelle Hartlaubs, "Parthenope", auch nur wenig beachtet. Als Rowohlt-Taschenbuch kamen vor kurzem noch einmal die Aufzeichnungen aus dem Kriege, unter dem Titel "Im Sperrkreis", in den Buchhandel.

Nun erst haben wir die Sensation: Das Wunderkind Felix Hartlaub, das mit vierzehn, fünfzehn Jahren zwei Dramen und zwei Novellen schreibt, eine davon "Schiitters", eine Pennälergeschichte, außerordentlich stark; der Abiturient Felix Hartlaub, der einen Roman beginnt, "Die Reise des Tobias", ein Fragment, das an Kafka erinnert; der Student Hartlaub, dessen Berliner Tagebuchblätter das meiste hinter sich lassen, was es in dieser Art gibt; der Erzähler Hartlaub, dessen "Abenteuer in Neapel" die Kunst der Novelle erfüllt; der Obergefreite Hartlaub, dessen Notizen aus dem Führerhauptquartier vergleichbare Arbeiten Ernst Jüngers übertreffen.

Das letzte Blatt des 477 Seiten starken Bandes bringt ein Photo des Autors. Diesem Bild glaubt man Genius und Leistung des Porträtierten. Ein dunkler, ungemein intensiver Blick, ein starker Kopf mit schwarzem Haar; kräftig-trotzig Nase, Ohren, Hals; sarkastisch der Mund. Stirn und der Grundzug des ganzen Gesichts wirken römisch. Die Ausstrahlung ist: zurückhaltende Vitalität. Es scheint Ähnlichkeit da zu sein mit dem Autor von "Verdammt in alle Ewigkeit", James Jones. Dieses Photo, mehr noch als Geno Hartlaubs sparsame biographische Hinweise, deutet auf die andere Seite der Sensation dieses Buches: wer war dieser Mann; warum schrieb er nichts in den vier Berliner Studentenjahren außer 21 Seiten Tagebuch; was sagte er den Freunden, die ihn im April 1945 zuletzt sahen; wen kannte, wen liebte, wen studierte er; warum gab die Familie Hartlaub den Nachlaß so zögernd, so spät heraus?

Diese neue Ausgabe bringt durchaus nicht "Das Gesamtwerk", wie sie verspricht. In den sehr nützlichen, die Fragen nach diesem einzigartigen Mann immer neu belebenden Anmerkungen sind erwähnt eine Erzählung "Mahad", zwei Fragmente "Johannes", "Herr und Hund", zwei weitere Jugenddramen. Das alles fehlt in dem vorliegenden Band. Warum? Und wird noch mehr zurückgehalten? Weshalb sind die Auszüge aus Briefen so offensichtlich und ja auch zugegebenermaßen redigiert? Gibt es Kompromittierendes darin? Es heißt: Veröffentlichung literarisch wesentlicher Briefe und von Briefen an eine Berliner Freundin sei geplant. Fand sich bisher kein Verleger? Da berieselt uns eine Sinflut von Memoirengewäsch aus jenen Jahren – die persönlichen Zeugnisse einer starken Dichterbegabung aber, druckt sie noch keiner?