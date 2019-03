Wieder ist eine der großen Gestalten modernen Musikschaffens in das Reich der Schatten abberufen worden. Arthur Honegger starb am Abend des 27. November an einem Herzschlag, erst 63 Jahre alt. Wer ihn kannte, findet die Erklärung für den frühen Tod in dem Maß der Arbeitslast, die er sich selbst zeitlebens aufgebürdet hat.

Der schweizerische Musiker, der den größten Teil seines Lebens in Paris verbrachte, ist mit der neueren Musikgeschichte Frankreichs dadurch besonders eng verbunden gewesen, daß er mit den Komponisten Milhaud, Poulenc, Germaine Tailleferre, Auric und Durey die Gruppe der "Six" bildete, die nach dem ersten Weltkrieg als europäische "Avantgarde" fungierte und speziell der französischen Musik vielerlei neue Impulse gegeben hat. Frankreich ehrte den Wahlfranzosen Honegger (der aber seine schweizerische Staatsangehörigkeit nicht aufgab), indem es ihn zum Großoffizier der Ehrenlegion ernannte.

Wenige namhafte Komponisten unserer Zeit leben so sehr aus eigenster künstlerischer Substanz, so wenig von Gnaden einer "Richtung" oder eines vorgefaßten Prinzips wie Arthur Honegger es getan hat. Seine musikalische Sprache hat in allen Stadien ihrer Entwicklung einen ganz persönlichen Akzent, eine unverwechselbare Physiognomie gehabt, die von den Zeitströmungen nur soweit mit geprägt waren, wie eben Probleme, Tendenzen und Ausdrucksformen, die jeweils sozusagen "in der Luft liegen", keinen lebhaft reagierenden und schöpferisch agierenden Geist unberührt lassen. Das bedeutet keine Passivität der Rolle, sondern im Gegenteil eine Aktivität sui generis‚ die zur Repräsentation des Zeitgeistes das Ihrige beiträgt aus dem Reservoir eigener Möglichkeiten und innerer Notwendigkeit.

Wie bei allen wirklich produktiven Naturen, gibt es auch, bei Honegger keinen "Bruch", keinen jähen Wechsel des Stils, kein Verlieren seines Gesichts zu irgendeinem Zeitpunkt. Das vor allem beweist die Unabhängigkeit vom Ungeist der Konjunkturen. Dabei war er in seiner Auswirkung von einer Vielseitigkeit und Wendigkeit, die ihm erlaubten, neben Werken, die auch als geistige Monumente bestehen (wie die Oratorien "König David", "Johanna auf dem Scheiterhaufen", "Nikolaus von Flue", das biblische Drama "Judith" oder die Musik zur "Antigone"), auch der Kunst als reinem Spiel zu huldigen – wovon etwa die Operette "Die Abenteuer des Königs Pausole", wovon insbesondere auch die Bemühungen um das Problem der Filmmusik Zeugnis geben. Schon das erste Opus, mit welchem Honegger Aufsehen in der Welt erregte, enthielt in sich verschiedene Wesensseiten der Kunstübung: das Orchesterstück "Pazific 231" war zugleich die stupende Tonmalerei einer Schnellzuglokomotive und ein in sich vollkommen schlüssig geformtes, eigenlebendiges Stück ernster Musik. Es hat den Komponisten oft genug verdrossen, daß dieses Werk meist als ein genialer Fez, als grandioser musikalischer Humbug mißverstanden wurde.

Es ist keine Frage, daß Arthur Honeggers Name bleiben wird. Denn sein Lebenswerk hat das Gewicht einer berufenen Stimme inmitten des Tumultes unberufener Betriebsamkeit, der die Gegenwart mit soviel leerem Lärm erfüllt. Den Überlebenden muß es zu denken geben, daß ein so produktiver und so überzeugt "moderner" Mann wie er in seinen letzten Lebensjahren noch einmal auch zur Feder des Schriftstellers griff, um ein beklemmend pessimistisches Bekenntnis abzulegen. a–th