In der vergangenen Woche haben die Hauptversammlungen der drei Nachfolgeinstitute der Dresdner Bank (Hamburger Kreditbank AG, Hamburg; Rhein-Main Bank AG, Frankfurt/Main-, Rhein-Ruhr Bank AG Düsseldorf) den zwischen ihnen abgeschlossenen Vertrag über einen Gewinn- und Verlustausgleich bestätigt. Damit haben die Institute – genau wie kürzlich die Nachfolger der Deutschen Bank – einen weiteren Schritt zum endgültigen Wiederzusammenschluß getan. Einer endgültigen Fusion steht zur Zeit noch das Großbankengesetz vom 29. März 1952 entgegen, über dessen Reformierung noch längere Zeit verhandelt werden muß. Neben den rein rechtlichen Gesichtspunkten müssen vor allem auch die steuerlichen Bedingungen geklärt werden, die bei einem endgültigen Wiederzusammenschluß Anwendung finden sollen. Mit Recht stellen sich die Banken auf den Standpunkt, daß sie seinerzeit nicht für die Zerschlagung der Großbanken verantwortlich gewesen seien und ihnen deshalb auch bei einer Rekonzentration keine zusätzlichen Steuerlasten erwachsen dürften.

Die jetzt bestätigten Verträge bringen in der Sache nichts Neues, sondern kleiden die Bislang einheitlich gehandhabte Geschäftsführung der drei Nachfolgeinstitute in eine rechtliche Form, die einen Übergang bis zur Wiedererstehung der Dresdner Bank darstellt. Tatsächlich dürfte sich auch der erforderliche Gewinnausgleich in engen Grenzen halten.

Da sich die Zeitdauer der Verhandlungen bis zu einem neuen Großbankengesetz länger hinzögert als ursprünglich angenommen wurde, sah sich die Dresdner Bank-Gruppe zu einer Revision ihrer bisherigen Auffassung in der Frage der Kapitalerhöhung veranlaßt. Ursprünglich sollten erst junge Aktien nach dem Wiederzusammenschluß ausgegeben werden, doch nun haben sich die Verwaltungen entschlossen, die Grundkapitalien im nächsten Frühjahr zu erhöhen. Im Verhältnis 3:1 sollen neue Aktien zum Nennbetrage angeboten werden. Nach durchgeführter Kapitalerhöhung würden’sich die Nennkapitalien der Dresdner Bank-Gruppe wie folgt stellen: Hamburger Kreditbank AG auf 28 Mill. DM, Rhein-Main-Bank AG und Rhein-Ruhr Bank AG auf je 48 Mill. DM. Die Hauptversammlungen haben die Verwaltungen in diesen Kapitalerhöhungen ermächtigt. -ndt.

*

Die Allgemeine Rentenanstalt, Lebens- und Rentenversicherungs AG in Stuttgart, hatte auch 1954 beachtliche Erfolge zu verzeichnen. Der Zugang an Versicherungen belief sich auf rund 94,0 (72,49) Mill. DM. Der Gesamtversicherungsbestand betrug Ende 1954 rund 375 (299) Mill. DM. Die Beitragseinnahmen betrugen 19,£8 (13,34) Mill. DM. Bei günstigem Sterblichkeitsverlauf ergab sich ein Überschuß von 2,63 (1,79) Mill. DM, von dem 2,52 (1,75) Mill. DM der Gewinnrückstellung für die Versicherten zugewiesen werden, die sich damit auf rund 7,47 (5,27) Mill. DM erhöht. Die Aktionäre erhalten 84 000 DM auf nom. 1,05 Grundkapital; das entspricht einer auf 8 (6,85) v. H. erhöhten Dividende. Die Versicherungsleistungen beliefen sich im Berichtsjahr auf 5,63 (4,46) Mill. DM und damit auf insgesamt 34,13 Mill. DM seit der Währungsreform. Auch das neue Geschäftsjahr ist bisher günstig verlaufen. Der Versicherungsbestand hat inzwischen 450 Mill. DM überschritten.

Die Bayerische Vereinsbank und die Vereinsbank in Hamburg werden ihre freundschaftlichen Beziehungen vertiefen. Die Bayerische Vereinsbank hat einen Posten Aktien der Vereinsbank in Hamburg erworben, der zum Teil aus ausländischem Besitz stammt. Sie wird künftig im Aufsichtsrat der Vereinsbank in Hamburg vertreten sein durch Dr. Hans Christoph Freiherr von Tücher. Herr Otto Stärken vom Vorstand der Vereinsbank in Hamburg wird der nächsten Hauptversammlung der Bayerischen Vereinsbank zur Wahl in deren Aufsichtsrat vorgeschlagen werden.