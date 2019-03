Die Höchstgrenze für den Banknotenumlauf ist vom Zentralbankrat der Bank deutscher Länder auf seiner letzten Sitzung auf 15 Mrd. DM erhöht worden. Die letzte Heraufsetzung von 13 auf 14 Mrd. DM erfolgte im vergangenen Mai. Der neuerlichen Erhöhung der Umlaufgrenze kommt die Bedeutung einer vorsorglichen monetären Anpassung an das steigende westdeutsche Sozialprodukt zu. Zu Beginn des Monats November belief sich der Banknotenumlauf auf 13,3 Mrd. DM. Man rechnet damit, daß er in diesen Tagen 14 Mrd. DM überschreiten wird.

Der Bund hat von April bis September 16,2 v. H. mehr Steuern eingenommen als in der Vergleichszeit des Vorjahres. Das geht aus einer Übersicht des Bundesfinanzministeriums hervor. Der Einnahmezuwachs ist auf eine in den Voranschlägen weit unterschätzte Zuwachsrate des Bruttosozialprodukts im Bundesgebiet und in Berlin zurückzuführen. Außerdem wirkten sich Tariferhöhungen bei der Mineralöl- und Beförderungssteuer und beim Notopfer Berlin aus. Selbst die in der Großen Steuerreform gesenkten Einkommens- und Körperschaftssteuern erbrachten einen Aufkommenszuwachs von 2,9 v. H. Die bundeseigenen Steuern und Zölle haben in der Berichtszeit schon reichlich die Hälfte des Jahressolls erreicht.

*

Auf den Aktienmärkten überwog in den letzten Tagen wieder das Angebot und führte zu weichenden Kursen. Man darf dabei allerdings nicht verkennen, daß die Fortsetzung der Börsenschwäche allein ihre Ursachen im Geldmarkt hat. Die wirtschaftspolitische Situation, insbesondere die zu erwartenden höheren Dividenden für das laufende Jahr, rechtfertigen auf längere Sicht einen gewissen Optimismus.