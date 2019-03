Vor jedem Bilanzstichtag versteift sich der Geldmarkt.Die in der Form von Kapitalgesellschaften geführten Banken streben danach, eine besonders gute Liquidität aufzuweisen und nehmen Geld auf. Jetzt vor dem Jahresultimo tritt das in einem besonders starken Maße in Erscheinung. Geld, das über Jahresende gegeben wird, ist mit 6 1/4 v. H. und mehr außerordentlich teuer. Die Banken lassen sich also ihre "Schaufensterdekoration", wie dieses Verhalten von ihnen selbst spöttisch bezeichnet wird, recht viel Geld kosten. Ob das in der heutigen Zeit noch gerechtfertigt ist, muß bezweifelt werden. Es wird schließlich nur ein Manövererfolg erzielt, der erkennen läßt, ob eine Bank auch bei einer allgemeinem Anspannung in der Lage ist, Zahlungsbereitschaft zu gewährleisten. Allzuviel bedeutet die zur Schau gestellte Liquidität aber nicht, da ja aus den Bilanzen nicht ersichtlich ist, was sie im Einzelfalle gekostet hat. Für den Außenstehenden aber hat das alles den Nachteil, daß die Bilanzen kein ausreichendes Bild über die tatsächliche Liquiditätssituation des Bankenapparates vermitteln. Es wäre deshalb besser, man verzichtete auf diese übertriebene Bilanzoptik. Sie schafft nur Mißtrauen – auch dort, wo hierfür kein Anlaß gegeben ist. -eb.