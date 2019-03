Die westdeutschen Wissenschaftsorganisationen haben aus der Panne bei der Genfer Atomkonferenz die Lehren gezogen. Nachdem die Max-Planck-Gesellschaft und die deutsche Forschungsgemeinschaft schon vor einigen Wochen ihre Vorschläge zur organisatorischen Regelung der Atomprobleme öffentlich bekanntgegeben hatten, tritt nun auch die westdeutsche Rektorenkonferenz mit einem Brief an den Minister für Atomfragen, Franz Josef Strauß, hervor und meldet drei Wünsche an:

"Die Einbeziehung der Atomwissenschaften in Forschung und Lehre an den Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen soll durch die Bereitstellung ausreichender Mittel und Materialien gesichert werden. Die Ausbildung und Bildung sowohl des wissenschaftlichen Nachwuchses für die Atomwissenschaften als auch für die Studierenden aller Naturwissenschaften soll an den Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen vollzogen werden. Der Vertretung der Universitäten und wissenschaftlichen Hochschulen in der Bundesrepublik und Berlin soll Sitz und Stimme in den Gremien der Zentralinstanzen eingeräumt werden."

Diese Wunschliste behagt einigen Kultusministern gar nicht. "Was wollen die Professoren in den Zentralinstanzen?", so wird gefragt. Kultur ist doch Ländersache. Der Bundesminister Franz Josef Strauß indes, im Nebenberuf Föderalist und Bayer, möchte sich offenbar nicht den Groll seiner Ministerkollegen in den Ländern zuziehen. Unter den ersten Namen, die für die Mitgliedschaft in der beratenden Kommission des Ministeriums für Atomfragen vorgesehen sind, findet man unter Wissenschaft nur den Namen "Heisenberg (Max-Planck-Gesellschaft)", aber keinen Ordinarius einer Universität oder technischen Hochschule.

Das mag noch zu ändern sein, denn es handelt sich um eine vorläufige Kommission. Die Schwierigkeit besteht jedoch darin, daß der Minister Strauß, will er Universitätsprofessoren berufen, erst die Länder um Erlaubnis fragen muß. Was nützt es also, wenn die Rektoren dem Minister Strauß versichern, sie hätten "mit Freude seine Ernennung zum Beauftragten der Bundesregierung für Fragen der Kernenergie zur Kenntnis genommen"? Gegen Länderegoismus hilft auch keine Atomkraft; von Vernunft ganz zu schweigen. Wie konnten die Rektoren sich auch nur erdreisten, in einer bundesrepublikanischen Zentralinstanz mitreden zu wollen. Wilhelm Feyrstein