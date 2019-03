Der kanadische Außenminister Lester Pearson gab nach der Rückkehr von seiner Rußlandreise einem amerikanischen Journalisten ein sehr bemerkenswertes Interview, in dem er unter anderem den Inhalt eines Gespräches mit Nikita Chruschtschow, dem ersten Parteisekretär der Sowjetunion, mitteilte. Die Unterredung, die in einem Kurort auf der Krim stattfand, wurde – wie Pearson erklärte – mit "brutaler Offenheit" geführt. Nach heftiger Kritik an der NATO und der Errichtung von amerikanischen Stützpunkten rings um die Sowjetunion gab der KP-Führer seinem Gesprächspartner den Rat, Kanada solle sich im eigenen Interesse aus der NATO zurückziehen. Wenn es zu einem Kriege käme, liege Kanada in der direkten Schußlinie, da die Sowjetunion auch die "Druckknöpfe" habe – womit Chruschtschow offenbar auf den Einsatz von interkontinentalen Raketengeschossen anspielte.

Als Pearson in seiner Entgegnung darauf hinvies, daß auch die Sowjetunion Stützpunkte in den westlichen Ländern habe, nämlich die kommunistischen Parteien und ihre Organisationen, unterbrach ihn Chruschtschow mit der Bemerkung: das sei ein rein innerpolitisches Problem für jedes einzelneLand. Und dann fragte er: "Warum werden die kommunistischen Parteien im Westen denn nicht liquidiert und ihre Mitglieder in Konzentrationslager gesteckt?"

Es ist das alte, von den sowjetischen Machthabern angewandte Rezept der Liquidierung des politischen Gegners, dessen Anwendung der russische KP-Chef den westlichen Regierungen empfehlt. Welche Wirkung wird dieser Verrat ihres sowjetischen Herrn und Meisters in den Hauptquartieren der kommunistischen Parteien des Westens haben? Eigentlich sollte ihnen allen allmählich klarwerden, daß sie am Ende womöglich statt Dank die Liquidation oder bestenfalls das Konzentrationslager zu erwarten haben. E. K.