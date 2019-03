Inhalt Seite 1 — Das innere Gesetz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Vor einiger Zeit lud der Filmklub der Universität Bonn Studenten zu einer Diskussion über den Film "Entscheidung vor Morgengrauen" ein – die Geschichte eines jungen deutschen Soldaten, der, von den Amerikanern gefangengenommen, unter dem Eindruck der Werwolfjustiz im Lager sich entschließt, für den amerikanischen Geheimdienst zu arbeiten, von diesem hinter den deutschen Linien abgesetzt wird und schließlich der SS in die Hände fällt. Es waren drei Vertreter des Bundesverteidigungsministeriums erschienen, und so wandte sich die Unterhaltung schnell dem Thema Gehorsam im allgemeinen zu.

Dabei wurde die Forderung laut, die die Mehrheit der anwesenden Studenten unterstützte, man solle ein Widerstandsrecht in die Wehrgesetzgebung einbauen, das dem, der einem Befehl aus berechtigtem Grunde nicht nachkommt, Straffreiheit zusichert. Begründet wurde diese Forderung mit den Ereignissen der vergangenen Zeit.

Dieses Verlangen ruft Verwunderung hervor, die denn auch von den Gesichtern der Vertreter Blanks – nennen wir sie der Kürze halber so – deutlich abzulesen war. Die Gegengründe liegen auf der Hand. Wenn jeder jederzeit jeden Befehl aus berechtigtem Grunde ablehnen kann, wie soll eine Ordnung in der Armee aufrechterhalten werden? Im Ernstfall, jedenfalls im Kriege, dürfte das ganz gewiß unmöglich sein.

Aber viel bemerkenswerter ist die Haltung, die hinter einer solchen Forderung stehen muß. Es handelt sich hier um eine Flucht vor der Verantwortung. Jeder Mensch hat die juristisch begründbare Pflicht, seinen Staat zu verteidigen, aber auch die (trotz Nürnberger Prozesse) juristisch nicht begründbare, seine Mitmenschen und sich selber vor rechtlosen Übergriffen des Staates zu schützen. Diese Verpflichtung kann ihm niemand abnehmen, gewiß nicht der Staat. Läßt er sich aber diese Pflicht abnehmen, für die Menschenwürde auf eigene Gefahr einzutreten, so begibt er sich der Menschenwürde und darf sich nicht wundern, wenn er eines Tages als bloßes Objekt des Staates behandelt wird,

Wie unsicher die Lage des Staatsbürgers heute ist, läßt sich kaum besser erkennen als an diesem Beispiel. Oder empfindet der Mensch sie vielleicht nur so, weil er, als Staatsbürger, das Vertrauen zu sich selbst verloren hat? Braucht er gesetzliche Normen, weil er dies Gesetz in sich selbst, das Rechtsempfinden, einbüßte?

Wie wäre dem abzuhelfen? Nicht, indem man vom Staate Gesetze fordert, sondern indem jeder tut, was recht ist. Auch wenn es verboten ist.

In der erwähnten Diskussion nahm man schließlich zu der Begründung Zuflucht, ein solches Gesetz sei nur als Kriterium gedacht; so daß, werde es außer Kraft gesetzt, jeder wisse: heute hat die Diktatur begonnen. Aber wer eines solchen Zei-