Inhalt Seite 1 — Das Wichtigste der Woche Seite 2 Auf einer Seite lesen

Tauziehen um Persien: Persiens Abgleiten ins westliche Lager hat Moskau nicht verwunden. Der sowjetische Botschafter in Teheran legte dem Schah innerhalb weniger Wochen jetzt den zweiten Protest gegen Persiens Beitritt zum Bagdadpakt auf den Tisch, und in Indien und Afghanistan versuchen Bulganin und Chruschtschow gegen die englisch-amerikanische Infiltration dieser bisher verhältnismäßig neutralen Ecke Asiens ihre Gegenminen zu legen.

Die Franzosen und die UNO: Frankreich hat seinen UNO-Sitz, den es vor zwei Monaten aus Protest gegen die Einmischung der UNO-Generalversammlung in die Angelegenheiten Algeriens verlassen hatte, wieder eingenommen. Zuvor hatte die Generalversammlung ihren zwei Monate alten Beschluß, die Beschwerden der Algerier gegen Frankreich zu prüfen, einstimmig zurückgenommen. Wichtige Agenden, darunter die Aufnahme- – gesuche von 18 UNO-Aspiranten, blieben während des UNO-Streiks der Franzosen unerledigt liegen. Jetzt ist nur noch ein Hindernis zu überwinden: das zu erwartende Veto Nationalchinas gegen die Aufnahme der Äußeren Mongolei. – Der französische Staatsbesuch in Moskau, der ja nur abgesagt wurde, weil die Sowjets in der Algerienfrage gegen Frankreich gestimmt hatten, wird nun auch wieder akut. Welcher französische Ministerpräsident und welcher Außenminister nach Frankreich reisen werden, ist jedoch durchaus ungewiß.

Moskau säubert: Der für nächsten Februar einberufene 20. Kommunistische Parteikongreß wirft seine Schatten voraus. In Georgien wurden sechs frühere Anhänger des früheren GPU-Chefs Berija erschossen. Die Anklage lautete auf Hochverrat. In Gorki wurde der örtliche Parteichef Iwanow, ein Freund Malenkows, durch einen Freund Chruschtschows, Ignatow, ersetzt. Begründung: Unfähigkeit Iwanows und Rückständigkeit der Industriebetriebe von Gorki. Ein anderer Malenkowist, Abalin, verlor seinen Posten als Chef des wichtigsten Parteiorgans „Kommunist“. Begründung: ideologische Irrtümer. Chruschtschow und Bulganin sind eifrig damit beschäftigt, alle Kritiker zu liquidieren oder mundtot zu machen, bevor sie ihren Parteigenossen Rechenschaft geben müssen über das, was sie seit ihrer „Machtübernahme“ im April dieses Jahres geleistet haben.

Straffe Zügel In Bonn: Unmittelbar nach seiner Rückkehr aus Krankheit und Rekonvaleszens hat Bundeskanzler Adenau er mit gewohnter Energie das Regierungssteuer ergriffen. Der FDP, deren Chef, Dehler, sich in einigen Reden nach Ansicht Adenauers allzuweit von der Regierungslinie entfernt hatte, wurde ein Ultimatum gestellt: entweder eindeutiges Bekenntnis zur Außenpolitik der Regierung oder Ende der Koalition. Ein Teil der FDP-Führung hält zu Dehler, ein Teil zu Adenauer. Die Koalitionskrise ist daher zugleich eine Krise innerhalb der FDP. Adenauer riskiert mit seinem scharfen Vorgehen gegen Dehler nicht viel: entweder gibt die FDP nach, wie schon bei vielen früheren Gelegenheiten, oder sie spaltet sich. Letztere Möglichkeit beunruhigt ihn weniger als der Gedanke an eine „agitatorische Auseinandersetzung“ über die Außenpolitik der Bundesrepublik. Er verlangt daher von allen Koalitionspartnern einen für die ganze restliche Legislaturperiode und für den Wahlkampf von 1957 geltenden Verzicht auf jede Kritik der von ihm beschlossenen außenpolitischen Linie.

Der Bock wird Gärtner: Der Meuterer, Spartakist und Sabotagefachmann Ernst Wollweber wurde im Rahmen einer Umbildung der Pankower Regierung zum Minister für Staatssicherheit ernannt. Neu ist dabei aber nur der Titel, nicht der Aufgabenbereich; denn Wollweber war bisher schon „Staatssekretär für Staatssicherheit“. Seine Aufgabe ist jetzt wie früher, die Bevölkerung der Sowjetzone zu bespitzeln und zu terrorisieren. Neben der „Volksrichtern“ Hilde Benjamin, die nach ihrem kommunistischen Volksempfinden statt nach dem Gesetz richtet, ist Wollweber der bestgehaßte Mann der Zone. Seine Ernennung zum „Minister“ und die Wiedererrichtung des nach dem 17. Juni1953 abgeschafften Sicherheitsministeriums bedeuten, daß Pankow sich jetzt wieder stark genug fühlt, die Bevölkerung der Zone offen herauszufordern. Den Mut dazu gab ihm das Scheitern der Wiedervereinigungsgespräche.