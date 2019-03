st, Kiel

Die Ermittlungen der Kieler Staatsanwaltschaft gegen den nach Kiel heimgekehrten 57jährigen Frauenarzt Prof. Dr. Carl Clauberg sind eben erst angelaufen. Es soll das Material zusammengetragen werden zu der Bestrafung von medizinischen "Experimenten" an Menschen, die während des Krieges im Rahmen der "Rassenpolitik" des Dritten Reiches durchgeführt wurden. Der erst vor einigen Wochen aus neunjähriger russischer Kriegsgefangenschaft heimgekehrte Arzt wird beschuldigt, wider Recht und Gesetz jüdische Frauen mit Hilfe einer von ihm entwickelten operationslosen Methode sterilisiert zu haben. Die Zeugenvernehmungen zu dem "Fall Clauberg" beginnen erst; Anklage ist noch nicht erhoben. Aber aus den Darstellungen des Zentralrats der Juden in Deutschland und den eigenen Gegenäußerungen des Beschuldigten ersteht schon jetzt noch einmal das düsterste Bild der nationalsozialistischen Herrschaftsperiode: die Massenvernichtung von Juden.

Nach seiner eigenen Darstellung begann Prof. Dr. Clauberg schon vor der "Machtübernahme" mit Arbeiten zur Entwicklung einer operationslosen Sterilisationsmethode, offenbar angeregt durch die Fülle der damaligen biochemischen Entdeckungen über die hormonale Steuerung der Geschlechtsprozesse. Tatsächlich gelang es ihm auch, in seiner Frauenklinik in Königshütte (Oberschlesien) derartige "hormonale" Verfahren bei Tierversuchen erfolgreich auszubauen. Zunächst wurden mit diesem Verfahren rein ärztliche Ziele verfolgt. Beispielsweise eine operationslose Schwangerschaftsunterbrechung. Um 1942 bekam Prof. Clauberg Kontakt mit der SS und ihrem Reichsführer Himmler – ob auf Veranlassung Himmlers, der sich von Claubergs Verfahren neue Methoden für seine rassenpolitischen Zwecke erhoffte, oder auf Initiative des Beschuldigten, der versuchen wollte, durch die SS menschliche Versuchsobjekte zur Verfügung gestellt zu bekommen, wird erst der Prozeß erweisen. Jedenfalls erhielt Clauberg ein "Nebenlager" des berüchtigten KZ Auschwitz unterstellt, und begann mit Experimenten an gesunden jüdischen Frauen.

Die Einzelheiten über seine dort durchgeführten Versuche werden verschieden dargestellt. Fest steht, daß Prof. Clauberg eine erhebliche Anzahl von Frauen "behandelte", allerdings nicht zu der von der SS offenbar gewünschten "Massenbehandlung" schritt. Es haben sich bereits etwa 30 Zeugen aus Deutschland und dem Ausland (darunter der USA und Frankreich) innerhalb von drei Wochen nach dem Bekanntwerden der Rückkehr Claubergs gemeldet. Nach Auffassung der Staatsanwaltschaft dürfte noch ein erheblicher Zeitraum vergehen, ehe an Anklageerhebung gedacht werden kann.

Der "Spätheimkehrer" Prof. Clauberg, dessen Frau heute in Kiel lebt, wurde Mitte November zunächst in Haft genommen, danach jedoch auf Antrag seiner Frau wegen Anzeichen von Geisteskrankheit in die Nervenklinik in Neustadt/Holstein eingewiesen. Clauberg hatte sich bereits bei der schleswig-holsteinischen Landesregierung darüber beschwert, daß er die Heimkehrerentschädigung von 6000 DM nicht erhalten habe.