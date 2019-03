J.H., Paris, Ende November

Der Gouverneur der Bank von Frankreich, Baumgartner, erklärte vor einigen Tagen in einer Konferenz, daß er bereit wäre, einen großen Schritt auf dem Wege der Befreiung von der Devisenkontrolle zu gehen. Die Bank von Frankreich hätte hierzu von ihrer Seite alle Voraussetzungen geschaffen. Ähnlich wie Baumgartner wies in letzter Zeit auch der französische Finanzminister mehrmals darauf hin, daß sich der französische Franc stabilisiere und die Entwicklung der Wirtschaft zufriedenstellend wäre.

Diese Feststellung ist ohne Zweifel richtig. Schließlich hat die französische Industrie in den letzten drei Jahren Lohnerhöhungen von insgesamt 20 v.H. gewährt, ohne daß es zu einer sonderlichen Preisbewegung gekommen wäre. Im Gegenteil: die Preise blieben im großen und ganzen stabil. Das hindert aber nicht, daß der französische Franc heute als die einzige unrichtig bewertete Währung Westeuropas gilt und dieser Vorspiegelung falscher währungstechnischer Tatsachen wird es zugeschrieben, daß Frankreich eine Einfuhrpolitik betreiben muß, die sich letzthin gegen seine eigenen Interessen wendet.

Es gibt leider manche schwarze Schatten nicht nur in der Import-, sondern auch in der Währungspolitik. Vergleicht man die heutige Situation mit jener von 1948, so muß man feststellen, daß sich seit jenem Jahr der Notenumlauf (Wert von 1938) um 91 v. H., die industrielle Produktion hingegen nur um 45 v. H. erhöht hat. Seit diesem Zeitpunkt registrierte man eine Vergrößerung des Volkseinkommens um 40 v.H. Wenn diese Zahlen auch nicht auf inflatorische Tendenzen hindeuten müssen, so steht doch fest, daß in letzter Zeit, nicht nur infolge der zuletzt erfolgten Lohnhausse, sondern auch auf Grund der neuerlich beschlossenen Preiserhöhungen für Martin- und Thomasstahl, ein starker Druck auf die Preise zu beobachten ist. Die metallverarbeitenden Industrien sind gezwungen, mit ihren Gestehungskosten auch ihre Verkaufspreise zu erhöhen, und auch auf dem Nahrungsmittelmarkt sind Preissteigerungen zu beobachten, weil sich die durch die letzten Lohnerhöhungen vergrößerte Kaufkraft vor allem durch eine erhöhte Nachfrage nach Lebensmitteln bemerkbar macht. Der größte Teil der Preise ist heute noch durch Regierungsbeschluß blockiert. Nur für die Stahlverarbeitende Industrie wurde ein Teil der Preise freigegeben. Aber die Tendenz zur allgemeinen Preishausse ist ohne Zweifel vorhanden, sie wird noch durch die Tatsache verstärkt, daß die Gewerkschaften, nicht nur jene, die der kommunistischen Partei nahestehen, weitere Lohnforderungen stellen. Während des Handelskonfliktes zwischen Frankreich und der Schweiz hatte Bern der Organisation für die europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit (OEEC) ein Memorandum überreicht, das die französische Außenhandelspolitik einer scharfen Kritik unterzog. Das Memorandum wies auf die Außenhandelssubventionen hin, die den europäischen Außenhandel stören, auf die Kompensationstaxen, die alle von der Kontigentierung befreiten Waren beim Import derart verteuern, daß die gesamte Liberalisierung unwirksam wird, und auf die Tatsache, daß die für den 1. Oktober vorgesehene Heraufsetzung der Liberalisierungsquote von 77,5 auf 90 v. H. nicht vorgenommen wurde. Die Kritik Berns ist verständlich. Denn entweder sind die Reden des französischen Finanzministers lediglich für Propagandazwecke und den Inlandgebrauch bestimmt, oder aber die französische Wirtschaft ist tatsächlich gesund und dann rechtfertigen sich jene Maßnahmen, die als Gesundungskur der Wirtschaft Frankreichs von seinen Handelspartnern vorübergehend akzeptiert wurden, eben nicht mehr.

Die stärkste Kritik rufen die Exportsubventionen hervor. Der französischen Industrie ist es in den letzten Monaten gelungen, eine Reihe von größeren Auslandsaufträgen zu bekommen, dies aber auf Grund von Offerten, die lediglich durch die Subventionierung des Außenhandels möglich gemacht wurden. Nun haben die OEEC-Länder die französischen Exportsubventionen seit fünf Jahren stillschweigend akzeptiert, weil Frankreichs Konkurrenz nicht sehr bedeutend war. Dies ist heute offenbar anders geworden, und man wehrt sich im Ausland jetzt sehr energisch gegen diese Art von Exporthilfe, wobei selbst der Ausdruck "Dumping" gebraucht wird.

Die französische Regierung hat nun ihrerseits dem OEEC-Sekretariat eine Denkschrift überreicht. Es wird da festgestellt, daß die Außenhandelsumsätze trotz Exportsubventionen nicht ansteigen, sondern im Gegenteil zurückgehen. Überdies würden die Differenzen zwischen den französischen und den ausländischen Steuern und Sozialchargen die Hilfe für den französischen Export rechtfertigen. Die französische Regierung habe diese Subventionen erst kürzlich um 25 v. H. reduziert. Diese Denkschrift wird die Opposition gegen die Außenhandelssubventionen nicht verringern, und der OEEC-Ministerrat wird sich mit diesem Problem demnächst zu befassen haben.

Die Reden der verantwortlichen Männer der französischen Wirtschaft und die tatsächlichen Verhältnisse scheinen einen gewissen Gegensatz aufzuweisen. Auch die französische Wirtschaft hat von der allgemeinen Konjunkturwelle profitiert. Eine gewisse Stabilisierung – ist eingetreten. Aber diese Stabilisierung gleicht einem Gebäude, dessen Grundmauern nicht fest genug sind. Der französische Franc ist nicht gesund, weil er im Ausland unrichtig bewertet wird. Es müßte eine Wertangleichung vorgenommen werden, sie ist längst fällig. Das Bestreben, die Wahlperiode tunlichst abzukürzen, scheint darauf hinzuweisen, daß man sich an zuständigen Stellen zu einer Gesundungskur der Währung und für die hierzu notwendigen Maßnahmen entschlossen hat.