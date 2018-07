Von Hans Rudolf Berndorff

Der Autor hat einen Test angestellt. Mancher ernste Wissenschaftler ist ja Tester geworden, und so konnte sich der Verfasser dieser Übung auch nicht entziehen. Wie es sich herausstellen wird, mit Recht, denn der Erfolg seines Versuches übertrifft alle Erwartungen.

Der Autor wird seine wissenschaftliche Arbeit dem Leser in zwei Abteilungen nahebringen. In der ersten beschreibt er den Test selber, in der zweiten zieht er die moralische Folgerung oder, um es besser und konkreter zu sagen, die Nutzanwendung, die natürlich auf ethischem Gebiet liegt.

I. Abteilung:

Handelnde Personen:

Der betestete Knabe namens Jockele, zwölf Jahre alt, Neffe des Testers.

Des Testknaben regierende Tante: Charlotte, Ehefrau des Testers.