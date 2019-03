Inhalt Seite 1 — Deutsche sind wieder stark gefragt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Robert Strobel

Tamarindo, im November

Deutschland spielt im Handel der kleinen mittelamerikanischen Länder seit Jahrzehnten eine wichtige Rolle. Diese Tradition wurde zwar durch die Autarkiepolitik Hitlers und den zweiten Weltkrieg unterbrochen, aber nun blüht sie wieder auf. Damit sind die alten freundschaftlichen Gefühle für Deutschland in diesen Ländern wieder erwacht, sofern sie überhaupt jemals verlorengegangen sein sollten. Es gibt freilich Unterschiede. Guatemala und Honduras haben noch nicht den Anschluß an die neue Zeit gefunden. Bisher haben sie noch nicht einmal den Kriegszustand mit der Bundesrepublik formell beendet, und in der Frage des beschlagnahmten deutschen Privateigentums zeigen sie sich noch sehr spröde. Aber durch Nebenverbindungen wurde bereits ein Gespräch in Gang gebracht. Einer der beiden Botschafter gab uns gesprächsweise in San Salvador zu verstehen, daß man gern zu einem Kompromiß kommen möchte.

El Salvador hat sich auch während des Krieges von Washington nicht zur Kriegserklärung an Deutschland drängen lassen. Es gibt kein Problem des beschlagnahmten Vermögens zwischen Deutschland und El Salvador. Costa Rica jedoch hat auch das Vermögen solcher Personen beschlagnahmt, die die Staatsbürgerschaft seines Landes besaßen, aber deutscher Herkunft waren. Zwar hat die Bundesregierung keine Möglichkeiten zu intervenieren, aber wir haben in San José Ansätze zu einer Revision dieser bisher negativen Haltung beobachtet.

Man hat in Deutschland immer den qualitativ hochwertigen Kaffee dieser Länder geschätzt. Im Gegensatz zum brasilianischen wird der Kaffee dort nicht der prallen Sonne ausgesetzt, sondern unter Schattenbäumen gepflanzt. Am besten gedeiht er in den höheren Lagen zwischen 1000 und 1500 m. Aber wir haben in Costa Rica auf der Fahrt zu dem 3500 m hohen Vulkan Irazú auch weit über diese Grenze hinaus Kaffeplantagen gesehen. Diese Höhenlage, das Reifen im Schatten und das Waschen geben dem mittelamerikanischen Kaffee das feine Aroma und den milden Geschmack.

In Costa Rica steht Deutschland wieder an der ersten Stelle unter den Kaffeeabnehmern. Etwa zwei Drittel der Kaffee-Ernte geht in die Bundesrepublik. In El Salvador nimmt Deutschland als Kaffeeimporteur, allerdings mit weitem Abstand nach den Vereinigten Staaten (ungefähr 7:1) den zweiten Platz ein. Aber bis 1933/34 kaufte es etwa 90 v. H. der salvadorenischen Produktion. Den salvadorenischen Erwartungen auf eine weitere Intensivierung des Kaffee-Exportes nach Deutschland setzt freilich die Handelsbilanz vorläufig kaum übersteigbare Grenzen. Im Jahre 1954 hat Deutschland aus El Salvador Waren im Werte von mehr als 200 v. H. der salvadorenischen Einkäufe in der Bundesrepublik bezogen. Auch Costa Rica verkauft viel mehr an uns als wir in Costa Rica absetzen. Der Finanz- und Wirtschaftsminister von Costa Rica, Rossi, sagte uns, sein Land würde gern landwirtschaftliche Maschinen aus Deutschland beziehen, aber es brauchte dazu sehr langfristige Kredite. Er sprach von 12 bis 15 Jahren. Die Vereinigten Staaten kreditieren solche Lieferungen für 5 bis 8 Jahre. Man ist in Costa Rica (wie in den beiden anderen Ländern) an der Einwanderung deutscher Fachkräfte interessiert, die imstande wären, an Werkschulen einen Nachwuchs heranzubilden. Minister Rossi unterstrich diese Anregung mit der Bemerkung, damit würde in seinem Lande eine Spezialistenschicht geschaffen werden, die an deutsche Maschinen und Ersatzteile gewöhnt wäre.

In El Salvador hat ein ehemaliger deutscher Cberst namens Bohnstedt aus Frankfurt/Oder, der jetzt General der salvadorenischen Armee ist, maßgebend beim Aufbau der Truppe des Landes mitgewirkt. Er war das erstemal vor dem zweiten Weltkrieg einige Jahre in El Salvador. Der jetzt regierende Präsident, Osorio, und andere maßgebende Politiker des Landes sind seine Schüler gewesen. Während des Krieges mußte er auf Drängen der Alliierten El Salvador verlassen, wurde aber von Osorio nach dem Weltkriege wieder zurückgerufen und leitet nun eine landwirtschaftliche Militärschule, in der er sich um ein Experiment bemüht, das vor vielen Jahren in der Reichswehr geplant war, aber nicht durchgeführt wurde. Man will aus den Soldaten, die sich freiwillig für diese Schule mdden, in der sie militärisch und landwirtschaftlich ausgebildet werden, künftige Wehrbauern machen. Ein riesiges Gelände wurde General Bohnstedt zur Verfügung gestellt, auf dem nun Mais, Zucker, die landesübliche braune Bohne und andere Produkte angebaut werden. Franzosen und Engländer sind sehr bemüht, in jenen Ländern auf ähnlichen Wegen wirtschaftlichen und politischen Einfluß zu gewinnen.