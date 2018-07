Sie ist zwar – mit ihren 77 Jahren – die Alterspräsidentin des Bundestages, aber sie ist von jener Jugend, die manchen nie entfliegt. Frau Lüders gehört zu den besten und – was ihren Rang vielleicht noch mehr bezeichnet – zu den amüsantesten Rednern dieses Parlaments. Wobei ihre aus leidenschaftlicher Anteilnahme quellende Streitsucht (man hört ihr noch immer die Frauenrechtlerin an, als die sie groß geworden ist) durch ihren zündenden Witz, ihre nie versagende Schlagfertigkeit und die Heiterkeit ihres Herzens in jene kultivierten Gefilde der Eristik gehoben wird, in denen die gefällige Form den sachlichen Gegensatz dann auch wieder um vieles milder erscheinen läßt. Frau Lüders ist Berlinerin und hat alle Vorzüge, die man ihren Landsleuten nachsagt: eine zähe Vitalität, einen würzigen, selbstkritischen Humor und jene nüchterne Gescheitheit, in der sich rasches Auffassungsvermögen mit gesundem Menschenverstand verbindet. Bei aller Einseitigkeit, die ihr wie allen Kämpfernaturen eigen ist, gerät sie nie in die Gefahr des Zelotentums, das besonders dann schwer erträglich ist, wenn es sich mit der Neigung zu pathetischer Gründlichkeit mischt. Deshalb sieht man sie lieber als viele andere Abgeordnete die Rednertribüne besteigen.

Das Leben dieser Frau war dem Kampf gegen die männliche Suprematie geweiht. Alles das, was uns Heutigen als selbstverständlich erscheint: die politische Gleichberechtigung der Frau mit der Zuerkennung des aktiven und passiven Wahlrechts, die gleiche oder wenigstens annähernd gleiche Bezahlung der weiblichen Arbeit, verglichen mit der des Mannes, die Zulassung der Frau zu so ziemlich allen Berufen, der soziale Schutz für die arbeitende Frau während der Schwangerschaft – dies und vieles andere gab es nicht, als Marie Elisabeth Lüders noch ein junges Mädchen war. Die Empörung über die Ungerechtigkeit, die in rückständigen Begriffen wurzelte, war der Antrieb für sie, sich der Politik zu widmen. Sie spricht auch davon in der ihr eigenen ironischen, gern persiflierenden Art: "Und so beschloß ich, Politikerin zu werden." Sie soll zwölf Jahre alt gewesen sein, als sie diesen Entschluß faßte.

Nun, nicht jeder bleibt bei Entschlüssen, die er mit zwölf Jahren gefaßt hat. Aber in dieser Frau steckte offenbar schon frühzeitig Energie. Und wenn sie heute dem Bundesfinanzminister droht, sie werde gegen die gemeinsame steuerliche Veranlagung von Eheleuten, die "Ehestrafsteuer", Klage beim Bundesverfassungsgericht erheben, dann weiß jeder, der die Frau Lüders kennt, daß sie ihre Drohung, wenn keine Änderung des Gesetzes erfolgt, auch wahrmachen wird.

Dem eleganten Mädchen aus guter Familie – der Vater war Wirklicher Geheimer Rat erster Klasse, zunächst Bürgermeister von Hadersleben in Nordschleswig (das jetzt zu Dänemark gehört), dann, wie die Tochter reminiszierend spöttelt, "Konzessionsschulze" im preußischen Kultus- und nachher im Handelsministerium – der Tochter aus einer solchen in Gott, König und althergebrachter Tradition wurzelnden Familie hätte wohl niemand vorausgesagt, daß sich die Melodie ihres Lebens wie eine Fanfare von dieser spätbürgerlichen Schalmei unterscheiden werde. Marie Elisabeth Lüders soll in ihrer Jugend eine der besten Tänzerinnen, Tennisspielerinnen und Schlittschuhläuferinnen der Berliner Gesellschaft gewesen sein. Plötzlich hat sie sich aus der Begriffswelt jenes Milieus gelöst und ihr Leben in den Dienst einer Idee gestellt, die von ihren Standesgenossen in jener Zeit nicht, und auch nur von wenigen ihres Geschlechts in anderen Bevölkerungsschichten, verstanden wurde. Und zwar war die Begegnung mit der um etwa 30 Jahre älteren Helene Lange von wegweisender Bedeutung. Sie wird eine "waschechte Frauenrechtlerin". Sie wollte den Männern zeigen, wie unbegründet und überheblich ihre Vorurteile sind. Im Jahre 1912 – also schon 34 Jahre alt – promovierte Frau Lüders als erste deutsche Frau zum Doktor der Staatswissenschaften mit dem Prädikat magna cum laude.

Sie hatte schon verschiedene Berufe ausgeübt, ehe sie sich dem Studium und damit der Vorbereitung ihrer späteren Beamtentätigkeit widmete. Sie hatte eine Zeitlang in Weimar Backfische erzogen, war Gehilfin in einem Photographengeschäft gewesen und hatte in den Arbeiter- und Armenvierteln von Berlin in der "Gesellschaft für private Fürsorge" praktische Familienfürsorge betrieben. Im ersten Weltkriege war sieReferentin bei der Kaiserlichen Zivilverwaltung in Brüssel und im Berliner Kriegsministerium, wo sie das Referat für Frauenarbeit leitete. In dieser Eigenschaft hat sie den Rang eines Majors erhalten. Es will uns scheinen, daß dies mehr war als eine zufällige, den Umständen zuzuschreibende Titelverleihung. Es liegt etwas Symbolhaftes in ihr; es ist mit ihr etwas, was zum tiefsten Wesen dieser Frau gehört, angesprochen: ein herber, sie wird es sich verbitten, wenn wir sagen: ein fast männlichstrenger Zug. Sie selbst spöttelt allerdings gelegentlich darüber. Als man ihr, einem on an zufolge, seinerzeit nahelegte, sich um die damals noch nicht vergebene Würde der Ersten Lady der Bundeshauptstadt zu bemühen, soll sie geantwortet haben: "Das kann ich mir als einziger Mann meiner Fraktion nicht leisten." Daß sie sich wie ein Mann zu bewähren weiß, ja, daß sie viele ihrer männlichen Kollegen an Courage übertrifft, hat sie öfter in ihrem Leben bewiesen, nicht zuletzt unter den Nazis, die sie wegen "Heimtücke" einige Monate in Haft hielten.

Frau Lüders liebt es nicht, nach einem Auftrag zu fragen, ehe sie handelt. Da war der große Rußlandheimkehrer-Empfang in Friedland. Aus Versehen wurde der Bundestag offiziell nicht eingeladen, und seine Repräsentanten blieben verärgert weg. Aber Frau Lüders nahm es anders. Sie reiste hin und hielt eine ergreifende, echte, herzliche Rede. Einladung hin, Einladung her – sie fühlte, daß es hier um Dinge ging, an welche die protokollarischen Empfindlichkeiten des Bundestages (man möchte sich übrigens wünschen, daß er manchmal gegenüber den Ansprüchen der Regierung so empfindlich wäre) nicht heranreichen. Frau Lüders fuhr los – auf "eigene Initiative", wie Dr. Gerstenmaier später ausdrücklich feststellen zu müssen glaubte.

Ihr Name wird mit der Geschichte der Frauenbewegung verbunden bleiben. Der Kampf ihres Lebens hat den Männern, aber nicht dem Manne gegolten. Sie hat sich nie, wie dies den Idealisten zuweilen passiert, in eine lebensfremde Theorie hineingeredet. Trotz ihrer großen politischen Arbeit, ihrer Teilnahme an so vielen Kongressen im In- und Ausland hatte sie immer noch Zeit für ihre Aufgaben als Gattin und Mutter. Die liberalen Ideen, in deren Dienst sie später ihr Leben stellte, waren ihr schon als jungem Mädchen vertraut. Ihre kluge Mutter war wohl die erste, die sie auf diesen Weg geführt hat. Es war ein Gewinn für die liberale Bewegung und die sie repräsentierenden Parteien: im alten Reichstag, im Berliner Senat und jetzt im Bonner Bundestag.

Robert Strobel