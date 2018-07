Von Hans Wulf S. J.

Vor einigen Tagen erschien in sensationeller Aufmachung die Nachricht, Papst Pius XII. habe während seiner Krankheit im Dezember des vergangenen Jahres eine Christus-Vision gehabt. Überdies wurde bemerkt, daß diese Nachricht vom Leiter des Presseamtes des Vatikans bestätigt worden sei. Wir haben nicht die Möglichkeit, diese Dinge im einzelnen nachzuprüfen. So seien uns einige grundsätzliche Bemerkungen zum Phänomen mystischer Zustände gestattet.

Wer von der Heiligen Schrift des Alten und des Neuen Testaments herkommt, wird die Mögkeit mystischer Vorkommnisse nicht leugnen können. Der Apostel Paulus bekennt von sich: „Wenn schon gerühmt sein muß... so will ich auch die Gesichte und Offenbarungen des Herrn erwähnen. Ich weiß von einem Menschen..., daß er ins Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht aussprechen darf.“ Daß mystische Phänomene zu allen Zeiten in der Kirche vorgekommen sind, erweist die Geschichte der Mystik. Petrus zitiert in bezug auf die Ausgießung des Geistes zu Pfingsten ein Wort des Propheten Joel: „In den letzten Tagen, so spricht der Herr, will ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Aus Eingebung des Geistes werden reden eure Söhne und Töchter, Gesichte sehen eure jungen Männer, Traumgesichte eure Greise..“ Den heilsgeschichtlichen Sinn solcher Phänomene können wir hier nicht erörtern. (Immerhin sei angemerkt, daß sich eine mystische Vision nach der Lehre der mystischen Theologie nur auf das persönliche religiöse Leben des Visionärs bezieht und seine spirituelle Vollkommenheit zum Ziele hat.) Wie ist nun eine mystische Vision psychologisch zu beurteilen? Innerhalb des Gesamtkomplexes unterscheiden die Theologen das eigentliche Kernphänomen von sekundären Begleitphänomenen. Das Kernphänomen ist ein wesentlich geistiger Vorgang und besteht in einer fast unaussagbaren, geheimnisvollen Berührung des Seelengrundes durchGott. Dieser zentrale Vorgang kann nun in der sinnlichen Sphäre bestimmte sinnenfällige Phänomene wie Visionen oder Auditionen auslösen. Diese sekundären Sachverhalte müssen aber nicht auftreten. Sie können sich sogar in ähnlicher Weise aus anderen, zum Beispiel pathologischen Voraussetzungen etwa als Halluzination einstellen. Die Unterscheidung zwischen einem religiös-gnadenhaften und einem natürlich, wenn auch pathologisch bedingten Phänomen, das sich im Bereich menschlicher Sinnlichkeit zeigt, ist – wie sich versteht – nicht leicht. Die mystische Theologie hat genaue Kriterien der Unterscheidung von echter und unechter Mystik ausgearbeitet. Ein weiteres Problem ist die genauere Bestimmung der Seinsqualität des Geschauten. Die heilige Theresia von Avila, die aus persönlicher Erfahrung sprechen konnte, ist zum Beispiel der Ansicht, daß die verklärte Menschheit Christi den nach der Himmelfahrt des Herrn nie mehr den Visionären in lehrt eigenen Realität unmittelbar zeige. Ähnlich lehrt auch Thomas von Aquin. Von daher bestimmen manche Theoretiker der Mystik das Sich-Zeigende als Imagination. Sie meinen, die „einbildliche Vision“ sei sozusagen der Normalfall. Selbstverständlich können solche Imaginationen echt, d. h. gottgewirkt sein. Sehr töricht sind von solchen Einsichten her die Fragen der Turiner Zeitung „Stampa“ nach dem genaueren Aussehen der Gestalt Christi. Sie setzen nämlich einen sehr naiven Realismus voraus.

Noch eine letzte Bemerkung sei mir gestattet. Alle Lehrer der Mystik mahnen, daß die mystischen Phänomene mit äußerster Diskretion zu behandeln seien. Denn Neugierde und Sensationslust wollen ihren „Stoff“ gerade aus diesem sublimen Feld spirituellen Lebens beziehen. Eine noch so „liebevolle Indiskretion“ sollte es in diesen Dingen nicht geben.