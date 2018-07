s. l., Berlin

Seit dem Tage, da vor acht Monaten die Rückgabe der Schätze aus der Dresdener Gemäldegalerie durch die Sowjetunion bekanntgegeben wurde, haben die kommunistischen Blätter die Heimkehr der entführten Bilder als einen politischen Akt deutsch-sowjetischer Freundschaft gefeiert, der die Kunstwerke selbst zu einem Kampfmittel in den Propagandafeldzügen der Partei zu machen suchte. Ein „Kraftquell unserer Erziehung zum Patriotismus“ sollte die Betrachtung der Bilder werden, und gerade noch rechtzeitig vor Beendigung des „Monats der deutsch-sowjetischen Freundschaft“ wurde die erste Ausstellung der Dresdener Gemälde auf deutschem Boden nach sechzehn Jahren eröffnet: in der Nationalgalerie in Ostberlin machen sie auf ihrem Weg von Moskau nach Dresden für fünf Monate Zwischenstation.

Die Museumsleute haben sich durch den politischen Ballast, mit denen man die .weltberühmten Bilder behängte, nicht anfechten lassen. Auf einer Konferenz, die der feierlichen Eröffnung vorausging, erläuterte Geheimrat Justi den Aufbau der Ausstellung und den Charakter der Dresdener Sammlung in der sachlich-intensiven Terminologie des leidenschaftlichen Kunstgelehrten, die von dem Vokabular der anwesenden Staatsfunktionäre um viele Sprachbreiten entfernt war. Viel Zeit hatte man der Museumsleitung für die Vorbereitung nicht gelassen; in knapp vier Monaten waren nicht nur die Bilder zu hängen, sondern auch die Nationalgalerie baulich für ihre Aufnahme herzurichten.

Das Ergebnis ist von großartiger Wirkung und stellt die Dresdener Ausstellung in Ostberlin in die Reihe der internationalen Museen von Weltrang. 520 von den 762 nach Berlin gebrachten Bildern sind in den drei Stockwerken ausgestellt. Im untersten Geschoß Spanier und Franzosen (darunter Watteaus „Liebesfest“), einige Bilder des neunzehnten Jahrhunderts und die nicht zahlreichen deutschen Bilder der Sammlung, unter ihnen Düren Bildnis eines jungen Mannes und sein Dresdener Altar, Gemälde von Cranach und Holbein. Im Obergeschoß Italiener, Flamen und Niederländer, Canaletto-Prospekte und üppige Rubens-Szenen.

Kern der Schau ist das Mittelgeschoß. Bereits vom Treppenhaus her ist durch drei Säle hindurch deren roter Anstrich die Russen hell begeistert hat die Sixtina zu sehen, über den Köpfen der Besuch! schwebend und von drei Türöffnungen eingerahm Man nähertsich ihr auf einem fünfzig Meter lange Gang, von Meisterwerken der italienischen Renai sance begleitet. Die berühmte Madonna hat Jus in einen oktogonen Raum gehängt, flankiert vc zwei niedrigen, sehr breitförmatigen Kolossa gemälden von Paolo Veronese. Die drei Mittelsäale sind umgeben von den intimeren Räumen der Nie derländer, den berühmten Bildern der Vermee („Briefleserin“ und „Kupplerin“), Terborch und als köstlichem Höhepunkt, fünfzehn Rembrandt Gemälden, darunter dem Selbstbildnis mit Saskia