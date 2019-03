Nehru hofft, den Teufel mit Beelzebub austreiben zu können

Von Hans Walter Berg

New Delhi, Ende November

In sechsstüdigem Flug über den Himalaja brachte eine Iluyschin-Maschine mit der stolzen Nummer "001" den sowjetischen Regierungschef Bulganin und den kommunistischen Parteisekretär Chruschtschow von Taschkent nach Delhi. Es war die gleiche Route, auf der früher indische Händlerkarawanen über die historische "Seidenstraße" nach Samarkand zogen, bis die Engländer zum Schutz ihres indischen Imperiums die Himalaja-Pässe verriegelten. Jetzt sind Indien und Rußland wieder Nachbarn geworden, nicht nur verkehrstechnisch, auch politisch und auch im Bewußtsein der beiden Völker.

Die Annäherung zwischen der Sowjetunion und der Indischen Republik begann im vorigen Sommer mit der Rußlandreise des indischen Ministerpräsidenten Nehru und erhält jetzt durch den Gegenbesuch Bulganins, Chruschtschows, Gromykos und anderer hoher Sowjetbeamten neue Impulse. Vor einem Jahr haben alle indischen Kinos in abendfüllenden Dokumentarfilmen vielen Millionen Zuschauern gezeigt, mit welchen Begeisterungsstürmen Nehru von der russischen Bevölkerung als "Freund und Friedensstifter" gefeiert worden ist. Nach diesem Vorbild sowjetischer Gastfreundschaft wurde jetzt auch der Moskauer Staatsbesuch in Indien gefeiert; mit rührendem Stolz erwähnen die indischen Zeitungen jede Szene, in welcher der indische Aufwand oder Enthusiasmus den sowjetischen des Vorjahres übertroffen hat.

Neben der traditionellen Gastfreundschaft und einer natürlichen Bereitschaft, alle Feste nach Kräften zu feiern, geht die indische Begeisterung für die Sowjetgäste aus der Überzeugung hervor, daß die sowjetische Regierung die Friedens- und Koexistenz-Politik Indiens unterstütze. Unzählige Transparente mit der Aufschrift "Lange leben die Friedensengel Nehru und Bulganin" sind ein Zeichen dafür, daß weite Kreise der indischen Bevölkerung an einen grundsätzlichen Wandel der sowjetischen Politik seit Stalins Tod glauben und daß sie die Entspannung im Kalten Krieg sehr wesentlich dem gegenwärtig regierenden sowjetischen Führungskollektiv zuschreiben.

Bulganin und Chruschtschow waren denn auch sehr darauf bedacht, durch ihr Auftreten alte Befürchtungen und Vorstellungen von "kommunistischen Despoten" zu zerstören. Der eine gab sich als freundlich-seriöser gentleman, der andere als jovialer Biedermann. Händeschüttelnd, Strohhüte schwenkend, in schlichtem Konfektionszivil, mit Ehrfurcht erfüllt für die Leistungen Mahatma Gandhis, des Apostels der Gewaltlosigkeit, und voller Bewunderung für die innen- und außenpolitischen Ziele der indischen Demokratie durchwandern sie das indische Reich.