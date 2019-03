w. d., Köslin

Die Innenstadt der hinterpommerschen Regierungshauptstadt Köslin, in der 1954 mit dem Wiederaufbau begonnen wurde, ist noch immer ein großes Ruinenfeld. Der polnische Stadtvolksrat hat bis jetzt erst 382 Kleinwohnungen fertigstellen können. Weitere 140 Wohnungen sollen bis Jahresende hergerichtet sein. Die Vergabe dieses Wohnraumes erfolgt nur an Arbeiter der Kösliner Industriebetriebe, deren Wiederaufbau und Produktion sehr forciert werden. Für die ständig aus Warschau eintreffenden Funktionäre will man bis zum Beginn des neuen Jahres ein Hotel mit 70 Zimmern ebenfalls in der Innenstadt errichten, da die Regierungs- und Parteibeamten bisher in Privaträumen und Gastzimmern der Betriebe untergebracht werden mußten. Außer für diesen Personenkreis steht das Hotel sonst nur noch ausländischen Besuchern zur Verfügung. Der übrige Wiederaufbau Köslins spielt sich nicht in der Innenstadt, sondern in den Außenbezirken ab.