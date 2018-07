V. Mittelstand und Ritual des Lebens – Was ist ein Snob? – Anglomanie und Anglophobie /

Von Rudolf Walter Leonhardt

In diesem abschließenden Teil seiner kleinen Soziologie des englischen Alltags berichtet der Autor von einem Besuch bei Mr. Barker, einem Vertreter des englischen Mittelstandes, und von einem Wochenende auf dem Landsitz von Sir Charles und Lady Sinclaire. Beide Besuche geben freilich nur einen Vorwand ab, weitere Beobachtungen und Reflektionen mitzuteilen über die durch Erziehung, Beruf, Geld und Familie bestimmte Struktur der englischen Gesellschaft.

Aspidistras und Serviettenringe erheben gleich stark Anspruch darauf, greifbarstes Symbol der englischen Mittelklasse zu sein. Die Aspidistras, weil sie im Wohnzimmer stehen und die „Heime“ der Mittelklasse so „anheimelnd“ machen. Die Serviettenringe, weil Arbeiter ohne Servietten auskommen, Angehörige der Oberklasse zu jedem Essen frische Servietten nehmen (oder doch beinahe zu jedem – denn es ist nicht mehr auszuhalten mit den Wäschereirechnungen!). Aspidistras übrigens, falls das nachgetragen werden sollte, heißen auf deutsch – Aspidistras; das jedenfalls ist die philologische Übersetzung. Als soziologische Übersetzung würde ich versuchsweise vorschlagen: Gummibäume.

Eine jener Londoner Doppelhaus-Vorstadtresidenzen der Mittelklasse heißt Morton. Die Zwillingshäuser haben kleine Vorgärten und etwas größere Hintergärten, und als Anbau oft eine Garage. Im Erdgeschoß finden wir ein riesiges Wohnzimmer, das sommers wie winters Kühle spendet und gut gelüftet ist (auf deutsch: ziemlich kalt und dauernd zieht es). Teil des Ventilationssystems ist auch der Kamin; Feuer brennt da nicht mehr regelmäßig, aber der immerfort blasende Inselwind, der unter den schwellenlosen Türen .hereinfaucht, findet dort eine Öffnung, aus der er heulend entweichen kann.

Im oberen Stockwerk sind die Schlafzimmer, wo man gar nicht erst den Versuch macht, die Gabe des Prometheus gegen die Unbilden der Witterung einzusetzen. Es ist viel gesünder, kalt zu schlafen. Man soll daraus nicht voreilig auf einen Überschuß an Innentemperatur schließen. So heißblütig sind die Engländer nun wieder nicht. Heißes Blut und Zentralheizung und noch manches andere (was man bei George Mikes nachlesen sollte) werden für den sich zu Bett begebenden Engländer der Mittelklassen ersetzt durch jene Trösterin, die man zum dritten Symbol des Mittelstandes erheben möchte, wenn nicht ihr segensreiches Wirken so viel weiter nach oben und unten reichte – die Wärmflasche.

In Morton also, um bei der englischen Mittelklasse zu bleiben, wohnt Mr. Reginald Barker, Jurist, mit Frau und zwei Kindern – Johnny (18) und Dorothy (12). Mr. Barker ist noch nicht „arriviert“, aber die schlimmsten Zeiten, als er noch der jüngste Angestellte der großen „Rechtsvertretungs-Firma“ war, für die er seit 14 Jahren arbeitet, diese Zeiten sind vorbei.