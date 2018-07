dd., Darmstadt

Kreislaufstörungen, Nervenerkrankungen und andere organische und psychische Schäden, die schon den Keim künftiger Managerkrankheiten in sich bergen“ – das bringen überfüllte Schulen im Schichtunterricht nach der Ansicht Darmstädter Eltern hervor.

Die Elternbeiratsmitglieder aus sechs höheren Schulen der ehemaligen hessischen Landeshauptstadt sind entschlossen, ihren Wünschen Nachdruck zu verleihen. Sie wählten einen Aktionsausschuß, der sich für die Beseitigung des Schichtunterrichts durch Schulneubauten einsetzen soll. Schwerwiegende Gründe sprechen dafür: „Fliegerangriffe, Flucht, Hunger und Kälte zerrütteten unsere heutige Schuljugend“, so heißt es in der Darmstädter Entschließung. „Im Gegensatz zu früher sind viele Kinder in der Familie ohnehin nicht mehr recht geborgen. Schichtunterricht bei mehreren Kindern einer Familie zerstört das Familienleben vollends...“

Ein Studienrat berichtete, die Hälfte des Schuljahres sei für einen geregelten Unterricht verloren, wenn pro Woche ein bis zwei Tage wegen „Schichtwechsels“ ausfielen und die Klassen heimatlos von Stockwerk zu Stockwerk wanderten. Eine Mutter: „Wo bleibt der Sinn der vielgepriesenen hessischen Schulgeldfreiheit, wenn das Stundenplanchaos die Leistungen drückt und wir gezwungen werden, unsere Kinder durch teuren Nachhilfeunterricht auf die Prüfungen vorzubereiten?“

Während sich die Elternbeiräte in heftige Anklagen gegen Magistrat und Landesregierung hineinsteigerten, standen einige Fremde bewundernd vor dem prächtigen Neubau des Ludwig-Georg-Gymnasiums, in dem jene Elternversammlung stattfand. Das Gebäude, für das der hessische Finanzminister 3,2 Millionen DM ausschüttete, gehört zu den bestausgestatteten Schulhäusern Deutschlands. Distingiert wie Hinweistafeln in erstklassigen Hotels wirkt der messinggerahmte Wegweiser in der Eingangshalle, auf dem man unter anderem liest: „Unterricht in dieser Woche: Ludwig-Georg-Gymnasium nachmittags, Ludwigs-Realgymnasium vormittags.“ In dem avantgardistischen Glaspalast ist der Raummangel luxuriös verbrämt. Für die gegenwärtige Belegung mit zwei Schulsystemen fehlen zwei Dutzend Klassenzimmer; dafür dienen dem Koloß achtzehn unbenutzbare Balkons als Schmuck. Die Skulpturen auf dem Schulhof regten weit über Darmstadts Grenzen hinaus zu Debatten über die moderne Kunst an. Eine von ihnen wurde von den Gymnasiasten treffend „der Hockebleiwer“ (Sitzenbleiber) getauft. Kurz: beim Ludwig-Georgs-Gymnasium wurden keine Kosten gescheut, um den Illusionen unwissender Staatsbürger über den Zustand der hessischen Schulen architektonisch nachzuhelfen.

Die Eltern haben das sehr wohl erkannt. Und bei jener Diskussion um den Schichtunterricht rauschte der Beifall dann am stärksten auf, wenn auch nur mit einigem einzigen sarkastischen Wort die Ambitionen einiger avantgardistischer Kommunalpolitiker angesprochen wurden: das Darmstädter Gespräch, die „neue“ (den Atonalen der Jahrhundertwende nachempfundene) Musik, die millionenfressenden „Meisterbauten“:

Von den magistratlichen Gipfelstürmern verachtet und unter die Bombentrümmer verwünscht, zeugt der klassische Bau des Großherzoglichen Schlosses für das, was Darmstadt einst war: eine solide, ordentliche und dabei stets kunstliebende Stadt. Was ringsumher emporwächst, eben jene „Meisterbauten“, ist geeignet, eine sehr heftige, nur vorübergehend zurückgestaute Reaktion der Bürgerschaft hervorzurufen. Wenn man weiterhin die Darmstädter Schulkinder in das Chaos von Trümmern und Torso-Meisterbauten hineinzwängt, wird die Woge der Empörung vielleicht eines Tages auch alles das hinwegspülen, was an den Darmstädter Experimenten wirklich gut war.