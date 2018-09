Der Rentenmarkt steht als Folge der Liquiditätsanspannungen unter starkem Druck. So manches Unternehmen sieht sich gezwungen, die Wertpapierbestände seines Umlaufvermögens wieder in flüssige Mittel umzuwandeln. Dem großen Angebot, vor allem auch an Bundesanleihen, steht aber keine entsprechende Nachfrage an der Börse gegenüber. Wäre der Entwicklung völlig freier Lauf gegeben, so läge wahrscheinlich jetzt der Kurs für Rentenpapiere erheblich unter dem Pari-Stand. Die Realkreditinstitute versuchen, dem durch Marktpflege entgegenzuwirken. Ihrem Bemühen aber sind enge Grenzen gesetzt, weil die für solche Zwecke zur Verfügung stehenden flüssigen Mittel nicht sehr groß sind und ihr eigenes Kapital zum größten Teil aus Ausgleichsforderungen besteht. Der Druck auf diese Emissionsinstitute wäre geringer, wenn sich sowohl der Bund als auch die Länder zu einer ordnungsgemäßen Marktpflege entschlössen und das Angebot zu einem als richtig erkannten Kursniveau aufnähmen. Das erfolgt aber nicht. Vielmehr werden nur immer kleine Posten an der Börse aufgekauft, lediglich zu dem Zweck, daß ein relativ hoher Kurs notiert werden kann. Das ist reine Optik; sie birgt die Gefahr in sich, daß sich erneut graue Märkte bilden.

Dieser vom Bund betriebene Börsendirigismus ist nicht recht verständlich. Der Bund verfügt über so große Kassenmittel, daß er ohne weiteres eine gesunde Marktpflege betreiben könnte. Dies wäre für ihn nur vorteilhaft, da er sowieso in zwei Jahren die Bundesanleihe zurückzahlen muß. Für Stücke, die er jetzt an der Börse aufnimmt, braucht er keine Zinsen zu zahlen und gewinnt darüber hinaus noch Steuereinnahmen, da ja die Steuerfreiheit für die Zinsen der aufgenommenen Anleihe ebenfalls wegfällt. In Liquiditätsschwierigkeiten wird der Bund nicht kommen; denn es ist nicht damit zu rechnen, daß er innerhalb der nächsten zwei Jahre, also bis zum Rückzahlungstermin der Bundesanleihe, seine gesamten Kassenreserven verbraucht haben wird. Eine gesunde Pflege der Bundesanleihe aber dient der Stärkung des gesamten Kapitalmarktes, dessen Fundament nun einmal die Staatsanleihen bilden.

Das Vertrauen zur öffentlichen Hand wird vor allem durch die Liquidität entsprechender Anlagen bestimmt. Sie sollte nicht geschmälert werden. Besteht die Gefahr, daß das Angebot zu groß wird, dann ist es besser, den Kurs herabzusetzen, als den übergroßen Teil der Verkäufer nicht an den Markt heranzulassen, worauf das heutige Verfahren hinausläuft. Eine schlechte Pflege der Bundesanleihe kann sich bitter rächen. Will eines Tages der Bund wieder mit neuen Anleihe wünschen, an den Markt herantreten, dann wird man sich daran erinnern, daß sich in Zeiten einer Liquiditätsanspannung die Bundesanleihe als schwer verkäuflich erwies. Rlb.