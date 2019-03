Die Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks-AG, Hamburg, mit ihren Töchtern, der Preußische Elektrizitäts-AG, Hannover, der Preußische Bergwerks- und Hütten-AG, Berlin und Hannover, und der Bergwerksgesellschaft Hibernia, Herne/Westf. nimmt unter den im Bundesbesitz befindlichen Unternehmen eine Sonderstellung ein. Die Veba wird nach dem Willen ihres Vorstandes (Staatsfinanzrat Hermann Brekenfeld, Hannover, und Staatsfinanzrat Hermann Schilling) in erster Linie nach kaufmännischen Gesichtspunkten geführt, wobei Staatssubventionen abgelehnt werden. Daneben bleibt man sich jedoch stets der Pflicht bewußt, als Unternehmen von wirtschaftlicher Tragweite – denn das Grundkapital beträgt immerhin 450 Mill. DM – die konjunkturpolitischen Maßnahmen der Bundesregierung nach besten Kräften zu unterstützen. Ganz besondere Beachtung verdient aber die Publizitätsfreudigkeit der Veba, die in dem gleichen Maße nur bei wenigen Bundesunternehmen anzutreffen ist.

Getragen von dem Bewußtsein, daß der Staatsbetrieb in gewisser Weise Vorbild zu sein hat, ist die Veba bereit gewesen, für ihr am 30. Juni 1955 beendetes Geschäftsjahr eine Dividende von 4 v. H. zu verteilen, obwohl die Reserven der Gesellschaft sehr gering sind und nur 3 v. H. des Kapitals ausmachen. Man hat auch keinen Zweifel gelassen, daß man statt einer Wiederaufnahme der Dividendenzahlung lieber die Reserven aufgefüllt hätte; aber "der inneren Anreicherung bei sich selbst hat die Verzinsung des Kapitals voranzugehen". Diese These, vertreten in einem Staatsbetrieb, wird manchen Aktionär aufhorchen lassen, zumal wenn sie von einem Manne wie Hermann Schilling vertreten wird, der in etwa 20 Aufsichtsräten großer deutscher Aktiengesellschaften amtiert. Wer die Bilanz der Veba ansieht, wird erkennen, daß die 4 v. H. Dividende ein mutiges Bekenntnis sind.

Dieser Schritt gewinnt aber noch mehr an Bedeutung, wenn man berücksichtigt, daß auf Veranlassung der Veba ab 1. Dezember 1955 bzw. 1. Januar 1956 bei der Preußenelektra und bei der mit ihr im Verbundbetrieb arbeitenden Tochtergesellschaft, der Nordwestdeutsche Kraftwerke AG (NWK), Hamburg, vorbildliche Strompreisermäßigungen durchgeführt werden, um die Pläne des Bundeswirtschaftsministers, Löhne und Preise stabil zu halten, von dieser Seite her zu unterstützen. Das Gewicht der Preußenelektra mit ihren Verteilungsunternehmen ist so groß, daß auch die im Bereich dieser Gesellschaften liegenden kommunalen Elektroversorgungsbetriebe gezwungen sein werden, ihrerseits die Stromtarife zu reduzieren.

Der dritte Punkt, der herausgestellt zu werden verdient, ist die Ankündigung der Veba, die übersteigerte Konjunktur auf dem Bausektor dadurch zu bremsen, daß alle Bauprogramme in ihrem Bereich auf ihre unbedingte Notwendigkeit überprüft werden. Das hat bereits zu einem Stopp in der Errichtung jeglicher Verwaltungsgebäude geführt. Außerdem wurde ein schon beschlossenes und geplantes großes Bauvorhaben, nämlich die 220/100 kV-Leitung Waldeck-Paderborn, um ein Jahr hinausgeschoben. Einer Investitionsbeschränkung in der Elektrizitätswirtschaft sind aber Grenzen gesetzt; denn die Entscheidung über das Ausmaß der Verbrauchssteigerung liegt allein bei dem "Mann am Licht- und Kraftschalter", der jährlich etwa 11 v. H. mehr Strom viverbraucht und deshalb zur Erweiterung und Aususbau der bestehenden Anlagen zwingt.

Auffälällig ist in der Jahresrechnung der Veba die genringe Höhe der Unkosten, mit denen d dieses Unternehmen geführt wird, das immerhinin eine Bilanzsumme von über einer halben Milliarde aufzuweisen hat. Die gesamten Perscsonalkosten belaufen sich auf 0,087 Mill. DM, dazu kommen etwa 0,015 Mill. DM Bürounkosteren. Sicher liegen in diesem Fall besondere Verhältnisse vor, die einen derartigen Personalal- und Unkostenetat ermöglichen. Dennoch wäiäre es auf alle Fälle eine Prüfung wert, ob nicht t bei ähnlich gelagerten Staatsunternehmen im Punkt Verwaltungskosten etwas mehr Zurückhaltung am Platze wäre.

Der Geschäftszweck der Veba besteht in der Finanzieierung und Verwaltung ihrer Beteiligungen. Im Umlaufvermögen finden sich deshalb als langfristige Forderungen die an dieTochter- und Beteteiligungsgesellschaften weitergegebenen Erlölöse der 7 1/2prozentigen Veba-Anleihe, und zwaiar hat die Preussag aus diesen Mitteln 20 Mill.. DM als Darlehen und 6,25 Mill. DM zur Ablölösung ihrer Investitionshilfeverpflichtungen erhalten, die Scholven-Chemie 10 Mill. DM als I Darlehen. Weiterhin hat die Veba die von Preußenelektra und Hibernia ausgeschütteten Dividenden, soweit diese nicht benötigt wurden,den betreffenden Gesellschaften als täglich a abrufbare Guthaben überlassen. Das sind 13,2,2 Mill. DM bei Preußenelektra und 14,65 Millill. DM bei Hibernia. Die Preussag wird erst für r 1955 die Dividendenzahlungen aufnehmen. i. Im kommenden Geschäftsjahr muß der Preulußenelektra und der Preussag weitere Finanzhililfe geleistet werden. Der Weg steht hierbei noch nicht fest. Möglich sind Bürgschaften, Kredite, Anleihen oder – und das wäre deier günstigste Fall – eine Kapitalerhöhungig bei den Gesellschaften. K. W.

Bei der Hypothekenbank in Hamburg haben sich die Rückflüsse eigener Pfandbriefe und Kommunalobligationen bisher in den erwarteten Grenzen gehalten. Angeboten Wurden in erster Lirinie die aus den Altsparer-Emissionen stammenden Stücke, in den meisten Fällen also Papiere, die aus den Händen von Kleinsparern kommen. Im allgemeinen scheint dem Hamburger Institut damit eine günstige Plazierung ihrer Emisissionen gelungen zu sein, wenngleich auch die 1 Breitenstreuung noch lange nicht das gewünschhte Ausmaß angenommen hat. Der auf der HV eierhobene Appell, alles zu tun, um den Gedankenn des Pfandbriefsparens in der breiten Masse pojopulär zu machen, erhält zum gegenwärtigen Zeitpunkt, an dem der Markt der festverzinslicichen Papiere eine kritische Phase durchläuftft, seine besondere Bedeutung. – Auf der HV wwurde vom Vorstand im Hinblick auf die Zukunnft Optimismus zur Schau getragen. Die gesetzlich zulässige Umlaufsgrenze ist jetzt fast erreicht, so daß eine zweite Kapitalerhöhung erforderlich wurde. Es werden junge Aktien im Verhältnis 3:2 zum Ausgabekurs von 120 v. H. angeboten, die ab 1. Juli 1955 dividendenberechtigt sind. Da mit mindestens dergleichen Dividende wie im Vorjahr (8 v.H.) zu rechnen ist, tritt für die Altaktionäre bei Wahrnehmnung des Bezugsrechtes durch die rückwirkende Verzinsung eine echte Renditenerhöhung ein. Das Kapital wird um 2,4 auf 6 Mill. DMM erhöht.