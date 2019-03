Als langjähriger Abonnent Ihrer Zeitung muß ich die Sachlichkeit Ihrer Informationen loben und würdige ganz besonders die Gerechtigkeit, die allen Ihren Äußerungen über heikle Probleme der deutsch-französischen Beziehungen zugrunde liegt.

In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen meinen aufrichtigen Dank für die Mäßigung aussprechen, mit der Sie in Ihrer Nummer vom 27. Oktober über einen bedauerlichen Vorfall berichteten. ("Reflektionen über Reflexe": eine französische Zeitung hatte ein Bild der Associated Press, das Heimkehrer beim Singen des Chorals "Nun danket alle Gott" zeigt, mit der Unterschrift versehen, sie hätten nichts dazugelernt und den alten Nationalismus nicht vergessen – ihr erster Reflex sei, "Deutschland, Deutschland über alles" anzustimmen.) Nicht nur halte ich es für meine Pflicht, Ihnen mitzuteilen, daß ich Ihren Ausführungen restlos zustimme, sondern ich habe auch zu gleicher Zeit an die französische Zeitung geschrieben, um sie auf die Verfälschung der Bilderläuterung aufmerksam zu machen.

Als Deutschlehrer glaube ich die Deutschen zu kennen, und als Franzose kenne ich meine Landsleute. In dieser doppelten Eigenschaft habe ich immer festgestellt, daß die Deutschen uns Franzosen mit unseren guten und schlechten Seiten unendlich viel besser kennen als wir die Deutschen. Mag der Franzose leichter zu verstehen und der Deutsche nach Nietzsches Ausdruck "unfaßbar" und "unberechenbar" sein – eins ist doch sicher: die Deutschen zeigen stets mehr Sympathie und Verständnis als die Franzosen für alles, was von "drüben" kommt. Die Informationen aus Deutschland sind bei uns fast immer mehr oder weniger tendenziös. Daß der letzte Krieg und die nazistischen Greueltaten einen günstigen Boden dafür geschaffen haben, erklärt manche Dinge, rechtfertigt sie aber keineswegs.

Nun, da es sich im vorliegenden Falle um Reflexe handelt, so ist der erste Reflex der Franzosen ein Gefühl des Mißtrauens gegenüber dem Nationalismus. Denn die Franzosen haben sich ein für allemal eine Vorstellung des deutschen Menschen gemacht, die sie für definitiv halten: für den Durchschnittsfranzosen besteht ja kein Zweifel, daß der Deutsche ein Nationalist ist und bleiben muß. Nun gilt es, den deutschen Nationalismus überall zu erkennen und an die Wand zu malen, selbst da, wo er gar nicht vorhanden ist. Fordern die Deutschen die rein deutschen Gebiete zurück, die östlich der Oder-Neiße von Deutschland abgetrennt wurden, so sind sie Nationalisten, und man spricht von alldeutschen Ansprüchen. Weigern sie sich, auf das Saargebiet – auch ein rein deutsches Land – zu verzichten, so sind sie auch hier Nationalisten, und man spricht bei uns schon vom Wiederaufleben des Nazismus.

Nationalismus und Nationalgefühl sind ganz verschiedene Dinge. Wenn man die deutschen Parteien an der Saar in der französischen Presse als "nationalistisch" anprangert, so übersieht man dabei, daß auch Sozialisten und Demokraten daran beteiligt sind. Man kann es den Saarländern, die ebenso Deutsche sind, wie die Bretonen Franzosen, doch nicht übelnehmen, daß sie eine fragwürdige Europäisierung ihres Landes zugunsten der französischen Großindustriellen ablehnten. Hatte Deutschland den Krieg gewonnen und den Franzosen die Europäisierung eines Teiles französischen Bodens vorgeschlagen, was hätte man in Frankreich gesagt? Mir scheint, daß der deutsche Nationalismus, wie jeder Nationalismus überhaupt, überall enthüllt und bekämpft werden soll, wo er sich kundgibt und andere gefährdet. Er darf aber nicht mit dem Nationalgefühl verwechselt werden, das bei jedem Volk – auch bei den Deutschen – ehrenhaft ist.

Was das Deutschlandlied anbetrifft, so werden leider die Franzosen nie verstehen können, daß es einfach die deutsche Nationalhymne ist und daß die Deutschen keine andere haben können. Wurde dieses Lied unter nationalistischen Regierungen gesungen, so sang man es doch auch in der Weimarer Republik, und es wird heute immer noch gesungen. Ebenso die Marseillaise, die in der Monarchie wie in der Republik, von Kommunisten wie von Nationalisten bei uns gesungen wird. Wollte man die einzelnen Worte der Marseillaise näher prüfen, so würde man gewiß auch in der französischen Nationalhymne manches finden, was im Ausland Anstoß erregen dürfte. Aber wozu? Solche Nationalhymnen sind zu Symbolen geworden. Die breite Masse des Volkes singt sie heute, ohne an ihren Wortlaut zu denken.

Die Fälschung jenes Bildtextes halte auch ich für erbärmlich. Denn ich war von jeher ein eifriger Verfechter einer aufrichtigen deutsch-französischen Annäherung und ich halte es für äußerst bedauerlich, daß sich in Frankreich noch Leute finden, die die deutsch-französischen Beziehungen planmäßig vergiften. Ich darf es diesen meinen Landsleuten um so mehr vorwerfen, da ich kein bornierter Bewunderer des Deutschtums bin, denn im letzten Krieg, war ich in der Widerstandsbewegung. Damals freilich durfte man vom deutschen Nationalismus sprechen, und es galt außerdem, die Demokratie und die Achtung vor den Menschenrechten in der Welt aufrechtzuerhalten. Nun da der Krieg vorüber ist, handelt es sich darum, eine aufrichtige deutsch-französische Verständigung herbeizuführen, damit dieser Krieg der letzte zwischen den beiden Nachbarvölkern gewesen ist. Nicht aber mit solchen Mitteln darf man hoffen, dieses Ziel zu erreichen. Professor Roland Picot, Montpellier