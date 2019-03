Inhalt Seite 1 — Ein Recht – keine Rechtswohltat Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Walter Heyn

In dem Artikel über die am 1. April 1955 vorgenommene Erhöhung der Beiträge zur gesetzlichen Rentenversicherung um 10 v. H. (DIE ZEIT vom 31. März) bemerkte ich, daß wohl manche freiwillig Versicherten sich dieser durch den Schematismus des merkwürdigen Renten-Mehrbetrags-Gesetzes notwendig gewordenen Beitragserhöhung entziehen würden, soweit ihre Anwartschaft auch künftig durch die Vorschriften des § 1265 der Reichsversicherungsordnung über die sogenannte Halbdeckung erhalten bleibe. Auf Grund dieser Ausführungen bekam ich sogar einen Brief aus Britisch-Ostafrika. Der Briefschreiber war ein Ostflüchtling, der später auswanderte. Der Artikel in der ZEIT, so schrieb er, habe ihn belehrt, daß ihm eine falsche Auskunft über die angeblich verfallene Anwartschaft aus früheren Angestelltenversicherungs-Beiträgen gegeben worden sei. Diese Versicherungsbeiträge, die er im letzten Nachentrichtungstermin einer Angestellten zur Zahlung für das Jahr 1949 (nach den Vorschriften des Sozialversicherungsanpassungsgesetzes) gegeben hatte, waren unterschlagen worden, wie er erst später feststellte. Darauf wurde diesem Auslandsdeutschen, wie er mir schrieb, durch die "Sozialversicherungsbehörde" gesagt: "Das sei besonderes Pech, aber nicht zu ändern; die Anwartschaft sei erloschen."

Aus der mir (auf Veranlassung dieses Auslandsdeutschen) von der Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (BfA) geschickten Beitragsaufstellung ging hervor, daß entgegen der ihm erteilten Auskunft die Anwartschaft auf Grund der Halbdeckung (also ohne die unterschlagenen Beiträge) bis Ende 1951 erhalten war. Um die Halbdeckung wieder herzustellen, brauchten nur (bis Ende 1955) zwölf Beiträge für 1953 nachentrichtet und für die Zeit von 1954 an nur je sechs Beiträge entrichtet zu werden bis einschließlich 1959, da 1960 das 65. Lebensjahr vollendet wird.

Nach inzwischen von mir gesammelten recht traurigen Erfahrungen dürfte wohl die BfA auch diesem Auslandsdeutschen die Auskunft, wann etwa eine verfallene Anwartschaft durch die Halbdeckung wieder hergestellt wird, versagt haben. Denn sie folgert aus den Worten des § 1265 RVO – daß die Anwartschaft (unter den dort genannten Voraussetzungen) im Versicherungsfall als erhalten "gilt" –, man könne darüber, ob eine Anwartschaft durch die Halbdeckung erhalten "ist", erst im Versicherungsfall Auskunft geben. Bei der Halbdeckung handele es sich, wie (aus offensichtlich rechtspolitischen Gründen) in der neuesten Auflage des bedeutendsten Kommentars zur Angestelltenversicherung behauptet wird, nicht um ein Recht, sondern um eine "Rechtswohltat". Davon dürfe erst im Versicherungsfall Gebrauch gemacht werden, wenn die "normale" Anwartschaft nicht durch mindestens sechs Angestellten- oder 26 Invalidenversicherungsbeiträge in jedem Jahr erhalten ist.

Die sich immer mehr verstärkenden Klagen über die lange Verzögerung der Bearbeitung von Rentenanträgen durch die BfA würden erheblich eingeschränkt werden können, wenn die BfA den allein rationellen Weg beschreiten würde, im Versicherungsfall stets festzustellen, ob die Anwartschaft durch die Halbdeckung erhalten ist. Dazu müßten lediglich alle Beiträge (wohl mit einer Additionsmaschine) addiert werden. Diese müssen durch 6 (bzw. 26 bei der Invalidenversicherung) geteilt werden. Die sich dann ergebende Zahl zeigt die Anzahl der Jahre an, in denen die Anwartschaft erhalten ist. Wenn damit die Zeit vom Beginn des Jahres, das dem Jahr des Eintritts in die gesetzliche Rentenversicherung gefolgt ist, bis zu dem Jahr, das dem Jahr des Versicherungsfalls vorausgeht, bedeckt ist (also mit durchschnittlich jährlich sechs Monats- oder 26 Wochenbeiträgen), dann ist die Anwartschaft aus allen Beiträgen ohne Rücksicht darauf erhalten, in wieviel Jahren weniger oder gar keine Beiträge entrichtet worden sind. Reichen aber die Beiträge nicht aus, um den angegebenen Zeitraum zu bedecken, dann muß festgestellt werden, ob der Versicherte Kriegsdienstzeiten und andere durch Gesetz oder Rechtsprechung anerkannte Zeiten, die für die Halbdeckung nicht mit Beiträgen belegt zu werden brauchen, zurückgelegt hat.

Wenn aber die BfA die von ihren angesehensten Mitarbeitern in dem erwähnten Kommentar vertretene Theorie anwendet, dann geht St. Bürokratius in Berlin-Wilmersdorf, Ruhrstraße 2, bei Bearbeitung eines Rentenantrages folgendermaßen vor: Ein Beamter prüft, ob für jedes Jahr mindestens sechs Monats- oder 26 Wochenbeiträge entrichtet worden sind. Stößt er auf ein Jahr, in dem das nicht der Fall ist, dann stellt er fest, daß die Anwartschaft für die vorausgegangenen Jahre verfallen ist. Eine solche Feststellung kann im Laufe der Versicherungszeit mehrmals getroffen werden. Möglicherweise kommt dann der Beamte zu dem Ergebnis, daß nur für die letzten vier Jahre die Anwartschaft erhalten ist. Aber für diese Jahre würde es keine Leistung geben, da die Wartezeit von mindestens fünf Jahren für Tod oder Berufsunfähigkeit nicht erfüllt ist. Nach dieser gewaltigen, aber völlig unproduktiven Arbeitsleistung wird nun geprüft, ob nicht etwa "ausnahmsweise" die Anwartschaft durch die "Rechtswohltat" der Halbdeckung erhalten ist. Und siehe da: sie ist es! Wieviel unnötigen Schweiß hat der arme Beamte vergossen und wieviel Zeit hat der Versicherte auf die durch die Halbdeckungsanwartschaft wohl erworbenen Rechte warten müssen!

Mit Recht hat das frühere Reichsversicherungsamt in seinem Bescheid vom 28. März 1939, der durch seine grundsätzliche Entscheidung vom 10. Mai 1941 ausdrücklich anerkannt worden ist, festgestellt, daß ein Rentenversicherter die Anwartschaft durch die Halbdeckung in vollem Umfang erhält, "und zwar nicht nur hilfsweise, sondern neben der anderen als eine ebenso wirksame Leistungsvoraussetzung". In Übereinstimmung damit hat das Oberversicherungsamt Hamburg in seiner Entscheidung vom 15. Oktober 1951 dargelegt, daß "der Gesetzgeber die Halbdeckung als Anwartschaftsersatz" zugelassen und als gleichwertig neben der allgemeinen regulären Anwartschaft" anerkannt habe.