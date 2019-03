Inhalt Seite 1 — Ein Schlag ins Wasser Seite 2 Auf einer Seite lesen

Überlegt man die voraussichtlichen Wirkungen

der "konjunkturpolitischen Zollsenkung", über deren Schicksal der Bundestag wohl am 8. Dezember beschließen wird, so kommt man zu der Frage, ob es sinnvoll ist, daß die Regierung eine im Eifer der Konjunkturdämpfung vor zwei Monaten angekündigte Maßnahme verwirklichen will, obwohl sie nun nicht mehr die beabsichtigte Wirkung haben kann. Mit dieser Zollsenkung sind Spannungen im Preisgefüge – die, nach der Begründung, "besorgniserregende Ausmaße" erreicht haben sollen – nicht wirksam zu bekämpfen: hauptsächlich deshalb nicht, weil sie nur bis Mitte 1956 gelten soll.

Allerdings hat die Regierung für diese Begrenzung einen triftigen Grund. Im Januar beginnen in Genf innerhalb des GATT Verhandlungen über allgemeine Zollsenkungen, die möglichst ab 1. Juli 1956 gelten sollen. Mit einer selbständigen Senkung von Zollsätzen über diesen Termin hinaus würde sich die Bundesregierung mancher Möglichkeiten begeben, Zollsenkungen der anderen Länder auszuhandeln.

Mit der vorgeschlagenen Senkung will die Regierung erstens das Preisniveau bei Baumaschinen, Baumaterial und Bauzubehör unter Druck setzen, also Erhöhungstendenzen, die im Frühjahr auftreten könnten, bremsen; sie will zweitens durch Verbilligung wichtiger landwirtschaftlicher Betriebsmittel die Kosten der bäuerlichen Betriebe senken – allzu spät geht Erhard auf dringende Notwendigkeiten der Agrarpolitik ein! –, und drittens senkt sie Zölle von Ernährungsgütern, die so gut wie ausnahmslos für die breiten Verbraucherschichten uninteressant sind. – Die beiden ersten Absichten sind löblich, was sich die Regierung bei der dritten gedacht hat, ist schwer zu erraten.

Werden die ersten beiden Ziele erreicht werden können? Beim Kauf ausländischer Maschinen tut’s der Preis allein nicht. Der Käufer denkt an die Ersatzteile und wünscht den "Service" des Erzeugers. Dem Produzenten liegt wenig an kurzbefristetem zufälligem Absatz – aber der Aufbau einer Absatzorganisation lohnt für wenige Monate nicht. Und die Betriebsmittel-Fertigwaren? Gewiß kann es Händler geben, die bei Zollsenkung billigere Bezugsmöglichkeiten für Milchkannen, Öfen oder Türen und Fenster einmal schnell ausnutzen. Aber für sie ist der Drang, diese Ware preisgünstiger abzugeben, nicht stark. Außerdem werden sie es im Bezug und im Preis mit ihren inländischen Lieferanten nicht verderben wollen. Bei Baustoffen kann sich wegen der Bedeutung der Frachtkosten die Wirkung einer Zollsenkung nur auf grenznahe Gebiete beziehen. Bei all diesen Warengruppen ist also mit einem nachhaltigen Einfluß auf das Preisniveau nicht zu rechnen. Die Preise werden weiterhin von der inländischen Nachfrage und dem Angebot bestimmt werden.

Auch die Zollsenkung für Kunstdünger wird den Bauern nicht viel nützen. Es ist nicht ausgemacht, daß die Kunstdüngerindustrie des Auslandes der deutschen auf ihrem Inlandmarkt "kurzfristig" Konkurrenz machen möchte. Sachkundige meinen überdies, die Sorten des Auslandes seien bei uns nicht "gängig". Innerhalb der kurzen Zeitspanne der Zollsenkung kann man weder eine Umgewöhnung unserer Bauern noch eine Umstellung der ausländischen Industrie auf die bei uns beliebten Sorten erwarten. Und nun die Zollsenkungen für Ernährungsgüter .. Man möchte wohl gern wissen, ob die Regierung etwa daran gedacht hat, damit einen Eindruck auf die Konsumenten zu machen oder gar die Lebenshaltungskosten zu dämpfen. Gewiß, Bananen und Datteln werden zollfrei hereinkommen. Aber nicht einmal den Zoll für Apfelsinen hat man gesenkt, sondern nur den für die bitteren Pomeranzen. Für die Zollsenkung für Trüffeln, Artischocken, Auberginen – die werden übrigens meist im Sommer und Herbst und nicht im Winter und Frühjahr angeboten –, und für getrocknete Apfelringe oder für rohen Lebertran werden sich die "breiten Verbraucherschichten" nicht interessieren. – So sehr wir für Zollsenkungen sind: von dieser können wir uns leider nichts Positives versprechen. Sie kann aber Ärger und Mißmut erregen. Denn die Verbraucher all dieser Waren könnten meinen: man streue ihnen Sand in die Augen. So strapaziert man nur unnötig die Autorität der Regierung. Effel

*