Neun Bände – ein hübscher Anfang zu einer kleinen Bibliothek – sind es, mit denen der Obpacher Buch- und Kunstverlag, München, eine Reihe startet:

"Kid Weltliteratur – eine Sammlung für die Jugend."

Die mit Federzeichnungen illustrierten Bücher sind in ihrer Proportion dem Format der Manesse-Bibliothek angeglichen. Ihre reizenden farbigen Einbände sind geeignet, die Kinder besonders anzusprechen, und enthalten folgende Werke:

1. Band: Bulemans Haus und drei andere Märchen von Theodor Storm, 140 S., 2,80 DM.

2. Band: "Die Prinzessin von Banalien" von Marie von Ebner-Eschenbach, 92 S., 2,50 DM.

3. Band: "Das Heimchen am Herde" von Charles Dickens, 228 S., 3,80 DM. – 4. Band: "Die roten Schuhe" und andere Märchen von Hans Christian Andersen, 116 S., 2,60 DM. – 5. Band: Tiergeschichten ausgewählter Autoren, 184 S., 3,50 DM. – 6./7. Band: "Unter dem Äquator" von Friedrich Gerstäcker, 388 S., 5,50 DM. 8. Band: "Die Abenteuer des Zundelfrieder und andere Kalendergeschichten" von Johann Peter Hebel, 96 S., 2,50 DM. – 9. Band: "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll, 168 S., 32 Illustrationen, 3,50 DM.

Manche der hier genannten Werke sind nicht für Kinder geschrieben worden. Das Märchen von der Prinzessin von Banalien ist eine ausgesprochene Liebesgeschichte, Friedrich Gerstäckers spannende, vorbildlich geschriebene Erzählung aus den holländischen Kolonien war für unsere Großeltern ein sensationeller Abenteurerroman. Dickens’ Heimchen am Herde ist eine – wenn auch sehr harmlose – Ehe- und Eifersuchtsgeschichte. Solchen Einwänden kann man entgegenhalten, daß auch jedes Volksmärchen ursprünglich für Erwachsene erdacht wurde und oft einen erotischen oder in seiner Sensation "gefährlichen" Inhalt in sich birgt. Kinder lesen direkt, sie verstehen ihre Lektüre so, wie sie können und wollen: und natürlicherweise suchen auch sie eine Welt, in der Gut und Böse, Liebe, Gefahr und Abenteuer eine Rolle spielen. Gibt man ihnen solche Spannungsmomente nicht in der richtigen Form, so finden sie diese bequem in den Groschenheftchen und Strip-Comics. Dem Einfluß solcher Lektüre, die junge Gemüter zugleich überspannt und abstumpfen läßt, soll durch die Herausgabe dieser Sammlung von Dichtung für die Jugend begegnet werden – so erklärt der Verlag in seinem Prospekt. Ist das möglich, kann Dichtung einen stärkeren Einfluß auf Kinder ausüben als die heftigeren, leichter erfaßbaren Reize der Schundheftchen?