Der Gegensatz zwischen den Usurpatoren des Willens, also den antiken Gladiatoren oder Feldherren, den christlichen Rittern, den modernen Managern auf der einen und all den Leidenden von Hiob bis zum Märtyrer in Dachau auf der anderen Seite ist schmerzlich unabänderlich. Das läßt sich durch Historie und Philosophie ausschmücken, mit Schicksal verbrämen, wie etwa in der Geschichte des Judentums. Sagte Jesaja nicht, "durch Stillesein und Hoffen würdet ihr stark!" Und wie haben sie gehofft auf den Heiland, der einer Christenheit zum Erlöser wurde, wie haben sie gelitten unter ihrer Blindheit im Jahre Null, wenn Tyrannen sie bedrängten – und wie stark im Geiste sind sie durch die Stille geworden. Aber wie unglücklich waren sie auch in ihrem Stolze, die Auserwählten zu sein. Einer von ihnen, nämlich

Lion Feuchtwanger schrieb: "Die spanische Ballade", Rowohlt?-Verlag, Hamburg, 14,80 DM

und war getrieben von einer Unruhe im Geiste, die ihn zum Flüchtling machte und Weltbürger in der rauhen Heimat des Zweifels. Auch ein wenig Liebe zum Häßlichen und Verworfenen war dabei. Aus seiner großartig gestaltenden Neigung für das Tragische wuchs der unselige "Jud Süß" ebenso wie der unverkennbare "Falsche Nero". Wagte er sich an die turbulent-köstliche Vasantasena des altindischen Königs Shudraka, so durfte ihm auf der Suche nach Vergleichsmöglichkeiten mit der Gegenwart auch die spanische Chronik des 13. Jahrhunderts über Alfons und seine Jüdin Rachel nicht entgehen, die schon eine Fundgrube für Vega und Grillparzer war. Bietet sich doch die Tragik in einer schönen Handlung an, und der gründliche Ausflug ins Wissensgebiet des Mittelalters muß Feuchtwanger begeistert haben, denn kein Detail wird ihm zu nebensächlich, um das Gegen wirken der Ideen zu klären:

Der König, ein Feuerkopf heißestblütiger Prägung, kennt nur den Haß gegen die Moslems. Leider mangelt ihm jegliche ökonomische Begabung, und so holt er sich Jehuda ins Land, den einfallsreichen jüdischen Rechner, der endlich seinem Glauben in spanischer Freiheit anhängen möchte und die Tochter dem Herrscher preisgibt, um das Kriegsgeschrei des so wenig begabten und sehr kämpferischen Herrn durch Liebe zu besänftigen. Sieben Jahre dauert das Glück einer wilden Ehe, und der Segen des Landes wächst, bis er die Mittel zu einem neuen Schlachtfest der Völker gestattet, und dann zieht die Anmaßung mit markerschütterndem Feldgebrüll ihrem Untergang entgegen.

Welche Lust an der Parallele, welche Möglichkeit, ein neues Heldenepos der Juden zu schaffen, die sich trotz ihrer Weisheit wie eine Schafherde willig der Opferbank nähern, und welche "Gerechtigkeit", daß auch ein Christ den Wahn seines ritterlichen Führers erkennt. Eine Fülle von Betrachtungen bietet sich da an, doch die Ehrfurcht vor dem Leiden und das Staunen über das Schicksal dieses Volkes gebieten Schweigen. Ist doch das Werk eine tapfere Klage gegen Vorurteile und schont die kaufmännischenFähigkeiten einer suchenden Glaubensgemeinschaft nicht bis zur Bloßlegung des Krämergeistes.

Wie ein Juwel leuchtet die Erkenntnis, daß die Juden den künftigen Jesus ewig suchen müßten, denn fänden sie ihn, bräche die stärkste Triebfeder ihres gewaltigen Hoffens und damit die eingefleischte Überzeugung, wertvoller zu sein als die Millionen ringsum: "In Wahrheit wollen wir gar nicht, daß der Messias kommt. Er würde unsere unmittelbare Verknüpfung mit Gott stören."

Wer bei diesem Buch von Mängeln spricht, muß sich mit Nebensächlichkeiten begnügen, für den Grundgedanken aber, der schlecht verstanden würde, wenn man ihn auf Gegensätze zwischen Juden und Christen lokalisieren wollte, gibt es nur ein Pro oder Contra, an dem sich die größeren von den kleinen Geistern scheiden. Ingolf Jungclaus