W. F., Bonn, Ende November

Die Wiederkehr des Bundeskanzlers in sein verwaistes Amt hat, wie man an der geräuschvollen Auseinandersetzung mit der FDP sieht, sofort wieder alle politischen Probleme in den Vordergrund geholt, mit denen sich in den letzten Wochen niemand befaßte. Das ist ein Beweis mehr, daß unser politisches Leben zum Guten und zum Schlechten vollkommen auf die Person Adenauers eingestellt ist. Daß das nicht so bleiben darf, war während der Krankheit des Kanzlers die allgemeine Meinung, jetzt allerdings spricht niemand mehr davon, jetzt ist es wieder so, als sei für alle Zukunft alles bestens geregelt. Da die CDU Staatspartei ist und es noch längere Zeit bleiben wird und da an ihrer Organisation und der Funktionsfähigkeit ihrer Führung mehr als nur Parteiinteressen hängen, ist es einfach beunruhigend, daß die Warnung der Krankheit Adenauers in den verantwortlichen Gremien offenbar nicht ernsthaft zur Kenntnis genommen wurde.

Auch der plötzliche Tod des Ministers Tillmanns scheint nicht zum Anlaß geworden zu sein, die Nachfolgefrage und die zweckmäßige Organisation der CDU-Führung schnellstens zu erwägen. Tillmanns war nicht nur Minister ohne Geschäftsbereich, sondern er war neben dem Minister Kaiser stellvertretender Parteivorsitzender der CDU und Mitglied des geschäftsführenden Parteivorstandes. Er starb in dem Augenblick, als ihm im Rahmen eines Revirements, das auch in der CDU-Führung Veränderungen gebracht hätte, ein echtes Regierungsressort übertragen werden sollte.

Jetzt muß Tillmanns in allen seinen Funktionen ersetzt werden. Das wäre der geeignete Augenblick, auch die Verhältnisse in der CDU-Führung allgemein zu klären und dafür zu sorgen, daß der ganze Parteiapparat seinen Aufgaben besser angepaßt wird – was man bisher im Vertrauen auf die Popularität und die Gesundheit des Bundeskanzlers immer versäumt oder verschoben hat.

Wieder aber besteht die Gefahr, daß nichts Ernsthaftes geschehen wird. Anscheinend will man sich noch einmal mit einer formellen Lösung begnügen. Sie soll darin bestehen, daß wieder nicht einem Mann die Verantwortung übertragen, sondern ein dreiköpfiges Parteidirektorium gebildet wird; was nach den Erfahrungen, die mit Gremien dieser Art bisher in der CDU gemacht wurden, nicht sehr viel verspricht. Diesem Parteidirektorium sollen der frühere Staatssekretär im Bundeskanzleramt Dr. Lenz, der nordrhein-westfälische Innenminister Dr. Meyers und – ein neuer Name in der höheren Parteihierarchie – der Bremer Staatsrat Dr. Barth, der die Vertretung Bremens in Bonn leitet, angehören. Ob diese Persönlichkeiten sich zur gemeinsamen Übernahme der stellvertretenden Parteiführung bereit erklären, steht noch nicht fest; als fraglich möchte man es jedenfalls hinsichtlich des sehr aktiven Düsseldorfer Innenministers Dr. Meyers betrachten.

Auf jeden Fall sollte darauf geachtet werden, daß die ernstlichen Notwendigkeiten der Parteireorganisation, die am besten durch Trennung der Funktionen des Bundeskanzlers und des verantwortlichen Parteichefs, nicht durch ein neues Gremium, gelöst werden können, nicht immer wieder, ebenso wie die Nachfolgefrage, vernachlässigt werden.