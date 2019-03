"Hallo, dein Körper!" von Scheibenpflug, Wallnöfer (Wilhelm Andermann-Verlag, München, 262 Seiten, 14,80 DM).

Ein Buch über den menschlichen Körper, seine wichtigsten Funktionen und die häufigsten Krankheiten, die ihn bedrohen. Die Erklärungen der einzelnen Stichworte sind durch Beispiele verständlich gemacht und dabei exakt. Für Jungen und Mädchen vom 12. Lebensjahr an als Nachschlagebuch geeignet.

"Ich und das Fernsehen", M. Z. Thomas (Cecilie Dressler Verlag, Berlin, 191 S., 5,80 DM).

Die Autorin möchte Jungen und Mädchen für die Technik und die Sendungen des Fernsehens gewinnen, sachliche Belehrungen werden in die Form einer oft allzu munteren und nichtssagenden Handlung eingebettet;

"Klaus beim Funk", Gottfried Lindemann (Verlag Herder, Freiburg, 167 S., 6,80 DM).

Auch in diesem Buch, das für Jungen gedacht ist, ist die sachliche Unterrichtung durchaus in Ordnung – die schriftstellerische Leistung des Verfassers jedoch – (und die gehört ja nun einmal zu einem Buch) kommt in Stil und Unhalt über das Niveau einer mittleren naßforschen Fröhlichkeit nicht hinaus.

"Wunderbare Schöpfung" von James Fisher, künstlerische Gestaltung F. H. K. Hennen (Verlag Bertelsmann, Gütersloh, Großformat, 68 S., 9,80 DM).

Diese englische Arbeit zeigt, wie ein modernes New fictionsbuch für Jungen und Mädchen aussehen muß: in vielen bunten Bildern, mit leicht faßbarem Text, wird die Entwicklung unserer Erde, ihr Gesicht und die Welt des Menschen dargestellt. Für unsere Kinder vom 12. Lebensjahr an sehr empfehlenswert. 1.