"Wenn die gesellschaftliche Ordnung ohne ein Übermaß an Zwang aufrechterhalten werden soll, so müssen mehr und mehr Verantwortlichkeiten freiwillig übernommen werden." (John Maurice Clark in seinem Buch "Sicherheit und Freiheit".)

Professor Erhards Konjunkturpolitik mit psychologischen Mitteln, auch "Seelenmassage" genannt, hat Theoretiker und Praktiker dieses Metiers in zwei Lager gespalten, die sich recht unfreundliche Worte sagen. Die einen sind trotz der überraschenden Erfolge, die der Bundeswirtschaftsminister mit seiner unorthodoxen Methode der Konjunkturbeeinflussung verbuchen kann, der Meinung, daß hier letzten Endes und ökonomisch gesehen Kurpfuscherei betrieben werde: Die Sprache der Marktwirtschaft seien die Fakten – nicht beklatschte Appelle an Maß und Verantwortung. Die anderen sind der Ansicht, daß der Bundeswirtschaftsminister nicht unrecht mit seiner Diagnose hat, die er am Anfang seiner Kampagne in die beinahe klassischen Worte kleidete: "Nicht die Dinge sind in Unordnung geraten, sondern die Menschen." Also seien es auch vor allem die Menschen, die wieder ins "Gleichgewicht" gebracht werden müßten –, was freilich nicht ausschließt, daß dem "Zureden" mit konkreten Maßnahmen "nachgeholfen" wird.

Hinter diesem mißlaunigen Geplänkel stehen recht grundsätzliche Meinungsverschiedenheiten. Der Erhardsche New Look ist alles andere als nur eine Marotte oder leichte Nuancierung des bisherigen Instrumentariums der Konjunktur- oder Wirtschaftspolitik. Es wird hier von ihm ein Aspekt in den Blick gebracht, der ohne Bruch und Scherben weder in dem Konzept von Adam Smith, noch in dem von Karl Marx, noch in dem von Lord Keynes und auch wohl nicht in dem von Eucken und Gefolgsleuten systemgerecht untergebracht werden kann.

Psychologie mit moralischem Einschlag

Nun sind sogenannte "psychologische" Konjunkturtheorien, die den konjunkturellen Zyklus, also das krisenhafte Auf und Ab der Wirtschaftsentwicklung, mit massenpsychologischen Stimmungsfaktoren (Massenoptimismus als Ursache der Hochkonjunktur, Massenpessimismus als Ursache der Depression) zu erklären versuchen, keineswegs erst eine Errungenschaft unserer Tage. Erhards psychologischer Feldzug geht aber über diese Horizonte, hinaus. Er will nicht nur den in der Hochkonjunktur überoptimistisch gewordenen Bundesbürgern unrealistische Zukunftserwartungen – mit betontem Seitenblick auf das (wohlverstandene) Eigeninteresse – ausreden. Er ist nach Kräften auch darum bemüht, sie am Kragen der Verantwortung zu packen. Erhards neue Methode der Wirtschaftspolitik besteht darin, daß er mit den Erkenntnissen der psychologischen Konjunkturtheorien in der Praxis ernst macht, sie aber zugleich mit starken moralischen und ethischen Akzenten durchsetzt und damit sprengt. Das ist ein Novum in der neueren Wirtschaftsgeschichte, wenn man die üblichen programmatischen Beteuerungen zu diesem Thema, wie sie bei festlichen Anlässen zu hören sind, beiseite läßt.

Der Bundeswirtschaftsminister hätte sich manche Kritik an seinen neuen Praktiken ersparen können, wenn er klarer, als er das getan hat, zu erkennen gegeben hätte, daß er im Augenblick in der unangenehmen Lage ist, auf zwei Schultern tragen zu müssen. Auf der einen Seite sind die im Wirtschaftsprozeß stehenden einzelnen, deren Dispositionen, gleich, an welcher Stelle sie stehen, durch die Daten des Marktes bestimmt werden und durch die Erwartungen, die sie über seine künftige Entwicklung haben. Sie sind, nach marktwirtschaftlicher Theorie, nicht nur berechtigt, sondern sogar verpflichtet, für ihre Leistungen das zu fordern, was "der Markt hergeben will". Nur so kann die Marktregulierung über den Preis, wenn überhaupt, klappen. Ihnen über das Ansinnen der Redlichkeit und Sauberkeit in finanziellen Angelegenheiten hinaus von so etwas wie volkswirtschaftlicher Allgemeinverantwortung zu reden, hat natürlich wenig Sinn. Eine leichte Drehung am Kredithahn, ergänzt durch die Androhung weiterer und anderer Restriktionsmaßnahmen (wenn man nicht hören wolle) und den Hinweis, daß, im eigenen Interesse, Vorsicht geboten sei (etwa bei den Investitionen), also die Verbindung von konkreten Maßnahmen (nach klassischem Muster) mit volkswirtschaftlicher Aufklärung (nach psychologischem Muster) wirken da schon Wunder, wie die jüngsten Erfahrungen gezeigt haben. Was diesen Teil des Programms angeht, so kann man vielleicht sogar schon mit Erhard der Meinung sein, daß "das Schlimmste überstanden ist", zumal sich ja nun auch der Reif des Spätherbstes abkühlend auf die "überhitzten" Gemüter zu legen beginnt. Aber da sind noch, auf der anderen Seite, die Organisationen und Gruppenbildungen. Ihre Dispositionen werden in der Regel von anderen Gesichtspunkten als denen des Marktes bestimmt. Sie repräsentieren den Faktor Macht, den es auch in der Marktwirtschaft, allen Theorien zum Trotz, in erheblichem Maße gibt. Macht aber entzieht sich weitgehend dem Zugriff der Marktmechanismen. Sie kann im Grunde nur durch .Gegenmacht in den Grenzen des Allgemeinwohls gehalten werden – oder durch die Kultivierung eines auf das Ganze bezogenen Verantwortungsbewußtseins,

So jedenfalls wollen wir die Intentionen des Bundeswirtschaftsministers verstehen, und so bekommt sein Programm allerdings einen sehr realen Hintergrund. Wettbewerb ist heilsam und nützlich. Er sorgt dafür, daß die Preise nicht in den Himmel wachsen. Aber das große Loch in dieser Argumentation der orthodoxen Marktwirtschaftler ist die Tatsache, daß dieser Wettbewerb, zur Zeit wenigstens, nicht überall (oder längst nicht überall) in der erforderlichen Dosierung wirksam ist, um die Preise an der Kandarre zu halten. Man kann mit dem Bundeswirtschaftsminister der Meinung sein, daß wir in dieses peinliche Dilemma erst durch die Hochkonjunktur hineingeschliddert sind und im übrigen mit ihm darauf bauen, daß nach langer Schwergeburt doch noch ein Kartellgesetz zustande kommt, das hier fühlbare Abhilfe schafft. Man kann aber auch, etwa mit dem amerikanischen Nationalökonomen John Maurice Clark – dessen lesenswertes Buch "Alternative to Serfdom" nun auch in deutscher Übersetzung (unter dem Titel: "Sicherheit und Freiheit. Unsere Gesellschaft zwischen Chaos und Planung", Humboldt – Verlag) auf unserem Tisch der Neuerscheinungen liegt – die Ansicht vertreten, die Zeiten des atomistischen Wettbewerbs seien endgültig vorbei, und somit müßten wir uns damit abfinden, daß die wirtschaftliche Entwicklung durch das Wirken starker Machtgruppierungen zum mindesten mitbestimmt wird. Richtig ist es wohl auf jeden Fall, mit Erhard (und mit Clark) die Augen nicht davor zu verschließen, daß wir in der augenblicklichen Situation kaum daran vorbeikommen, neben dem Regulator "Wettbewerb" auch den Faktor "Verantwortung" in der Wirtschaft ins Spiel zu bringen und darauf sogar wenigstens etwas Hoffnung zu setzen. Und es wäre ja wohl auch, wie Clark schreibt, "über die Maßen zynisch, wollte man sagen, daß es außer dem Eigennutz nichts gäbe, auf das man in der Wirtschaft zählen könne, und daß das Heil lediglich in einem aufgeklärten Eigennutz und im wohlverstandenen Selbstinteresse läge".