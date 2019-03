Sensationen sind von seiner Dirigententätigkeit anscheinend untrennbar geworden. Die letzte nahm ein politisches Ausmaß an, von dem nur einer nichts verstand: Erich Kleiber. Als er den Kultura-Herren von Pankow die musikalische Oberleitung der Ostberliner Staatsoper vor die Füße geworfen hatte, sahen sich westliche Warner bestätigt. Aber einige Jahre zuvor hatte der aus Amerika remigrierte Dirigent just das Westberliner Philharmonische Orchester, als es Kleiber vor die Alternative "Ost oder West" stellte, öffentlich an einen Brief erinnert, mit dem Kleiber vor Görings Kunstdiktatur ins Ausland entwichen war.

Dennoch war alles falsch, mindestens verquer, was Kleiber kunstpolitisch damals und heute dachte, tat und schrieb. Seit 1935 löst dieser betont "unpolitische" Künstler politische Folgen aus. Warum? Auch ein musikalischer Interpret kann nicht im luftleeren Raum leben.

Im Leben des heute 65jährigen Dirigenten erkennt man zwei Richtlinien: Musik an sich und das persönliche Glück, das ihre Ausübung gewährt. Als Erich Kleiber, in Wien geboren, in Prag gebildet, nach Kapellmeisterstationen in Darmstadt, Barmen, Düsseldorf und Mannheim 1923 Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper geworden war, hoben die "zwölf fruchtbarsten Jahre seines Lebens" an. So spiegelt sich ihm selbst jene Periode, und er konnte sie weder in Havanna noch in New York, auch nicht als deutscher Opernchef des Teatro Colon in Buenos Aires vergessen. Die persönliche Restauration der verwichenen Zeit war das ehrliche Motiv für Kleibers blinden Pakt mit Pankow. Es ist durchaus begreiflich, daß den deutschen Träumer mehr als sachliche Schwierigkeiten die Tatsache zum Verzicht bewog, daß am erneuerten, ja, eigens für Kleiber wiederaufgebauten Haus Unter den Linden nicht mehr die Inschrift stand, Friedrich der Große habe es Apollo und den Musen gestiftet. Remigrantenschicksal eines "freien Künstlers": Das Deutschland, das er verließ, ist nicht wieder herstellbar.

Aber auch Kleiber kehrte als ein anderer zurück. Sein Aufstieg vollzog sich im Zeichen des 18. Jahrhunderts und einer ausgewählten Moderne. Tänzerischer Rhythmus und gläserner Klang bestimmten als Elementarkraft und Facette seine Interpretation der klassischen, besonders der frühklassischen Symphonik, der italienischen Oper und zeitgenössischer Musik zwischen Strawinskij und Alban Berg. Zu Kleibers musikgeschichtlichen Verdiensten gehörte 1925 die Uraufführung des formal und elementar "klassischsten" Opernwerkes nach Richard Strauß: des "Wozzeck" in Berlin. Diesen Spitzenrang erreichte Erich Kleiber, vom künstlerischen Klima der zwanziger Jahre begünstigt, als einer jener zunächst einseitigen Interpreten, an deren Beispiel sich heute mehrere, aus Ungarn stammende Dirigenten in Deutschland halten. Dieser Kleiber war nur noch als eine, wenn auch als eine tragende Schicht enthalten in dem sehr viel reicheren, großartig gereiften Dirigenten, von dem wir nach seiner Rückkehr in Rom Richard Wagners "Ring", in München den "Tristan" und Straußens "Rosenkavalier" hörten. Das war Erfüllung in der Universalität. Ihr ist unter den deutschbürtigen Dirigenten der Gegenwart nichts Gleichwertiges entgegenzustellen.

Und wo ist Kleiber heute? Nach dem Bruch mit Ostberlin ging er beileibe nicht nach Westberlin, obwohl man ihn dort erwartete; er dirigierte zunächst beim "Musikfrühling" in seiner Studienheimat Prag. Mit seiner Geburtsstadt Wien war er schon vorher nicht klargekommen. Hilberts Angebot der Wiener Staatsoper scheiterte an Kleibers Forderung nach Ensemble-Solidität und an seinem Probenfanatismus. Die Wiener Philharmoniker, die mehr von der Abendimprovisation halten, werden sich dennoch diesem nach ihrer Ansicht verpreußten Wiener demnächst für eine Amerika-Tournee unterstellen. Denn Kleibers Name macht Kasse. Er ist aber auch selber so teuer, daß ihn die Bayerische Staatsoper nicht als Generalmusikdirektor gewinnen könnte. Als er wenigstens einen Teilvertrag mit München einging, zerplatzte dieser vorzeitig an der künstlerischen Intransigenz Erich Kleibers, der keine persönlichen Reservate und keine betrieblichen Gewohnheiten hinnahm. Wenn aber die größten Dirigenten, die Deutschland – wenige genug – noch hat, heute allesamt vagabundieren, liegt das nur an den Dirigenten?

Max Pahl