Paris, Ende November

Die französische Kommunistische Partei hat in der vergangenen Woche eine Niederlage einstecken müssen, die wichtiger ist als die spektakulärsten Diadochenkämpfe zu Lebzeiten von Thorez. Wir haben vor einigen Monaten (DIE ZEIT vom 7. Juli 1955) von dem Aufstand gegen die Pauperismus-Ideologie innerhalb der kommunistisch beherrschten größten französischen Gewerkschaft, der CGT (Confédération Generale du Travail), berichtet. Eine Minderheit von Gewerkschaftsführern wollte damals die marxistische These nicht mehr anerkennen, daß sich mit der Entwicklung des Kapitalismus die Lebensverhältnisse des Lohnarbeiters automatisch verschlechterten. In den umliegenden Staaten sei – so stellten sie fest – im Gegenteil eine beharrliche Verbesserung der Lebensverhältnisse der Arbeiterschaft festzustellen. Sie forderten deshalb einen Abbau der stur-revolutionären Allesoder-nichs-Politik. Es sei Aufgabe einer Gewerkschaft, sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse innerhalb der bestehenden Gesellschaftsformen einzusetzen; das übrige sei Aufgabe der politischen Partei. Nun, auf jenem sensationellen CGT-Kongreß haben die aufrührerischen Gewerkschaftsintellektuellen schließlich Kotau gemacht und ihre Resolutionen, die als „mendèsistisch-reformistisch“ verketzert wurden, wieder zurückgezogen.

Inzwischen ist aber abseits von aller Theorie ein schwerer Schlag gegen die überholte Pauperismus-Ideologie geführt worden, und zwar peinlicherweise von den Arbeitern, den „Kämpfern an der Basis“, selbst. Am 16. September hatte die Direktion der verstaatlichten Renault-Werke mit den nichtkommunistischen Gewerkschaften der sozialistischen FO, der christlichen CFTC und den Unabhängigen – einen Vertrag geschlossen, welcher der Arbeiterschaft der Werke einige beträchtliche Verbesserungen verschaffte, darunter solche, die ausdrücklich von der CGT gefordert waren. Auf die Einzelheiten dieses Vertrages, die nur auf dem Hintergrund der französischen Sonderverhältnisse richtig gewürdigt werden können (drei Wochen bezahlte Ferien, Erhöhung des Mindestlohnes nicht nur in bezug auf die Lebenskostenskala, sondern auch auf die Produktion der Werke und dergleichen), sei hier nicht näher eingegangen. Hervorgehoben sei hingegen das, was in politischer Beziehung von umstürzender Bedeutung ist: Die CGT hatte im Vertrauen auf ihre Vormachtstellung in den Werken (60 v. H. der Stimmen bei den letzten Wahlen der Arbeiterdelegierten) die Mitunterzeichnung des Vertrages abgelehnt und ihre Anhänger zu Protestversammlungen gegen die heimtückische „reformistische Politik“ aufgerufen. Aber von den rund 35 000 CGT-Mitgliedern folgte nur ein ganzes Tausend dieser Parole. Und es zeigte sich, daß sich 80 v. H. der Arbeiterschaft in den Betrieben gegen die Parteilinie für den „Renault-Vertrag“ entschieden, der inzwischen bereits auch für andere Industrien vorbildlich geworden ist. Um den Anschluß an die Massen nicht zu verlieren, mußte darum die CGT-Führung der Renaultwerke am 23. November zähneknirschend das „reformistische“ Vertragswerk mitunterschreiben und es gar noch als „Sieg der Arbeiterschaft“ ausgeben.

Daß die kommunistische Humanité in seltsamer Konsequenz in der gleichen Nummer, in der sie diesen Beschluß veröffentlichte, durch einen ihrer Ideologen die Pauperismus-These aufwärmen ließ, unterstreicht nur, daß der französische Kommunismus an diesem 23. November seine schwerste Niederlage seit seiner Ausmerzung aus dem Staatsapparat (in den Jahren 1947/1948) erlitten hat.

Armin Mohler